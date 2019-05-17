Коммунисты Рязани считают, что городу нужен бюджет развития

Прошедшие на этой неделе публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Рязани за 2018 год еще раз подтвердили то, о чем фракция КПРФ заявляла еще при его рассмотрении и утверждении – параметры главного финансового документа не обеспечивают необходимых условий развития города. Свое мнение по этому поводу высказала член ЦК КПРФ, секретарь Рязанского обкома, депутат городской Думы Эвелина Волкова:

Несмотря на то, что и в докладе, с которым выступил заместитель главы горадминистрации, и в пояснительной записке, представленной депутатам, указано, что 72,5% от общего объема бюджетных расходов пошли на финансирования статей образования, культуры и социальной политики, обращают на себя внимание следующие серьезные моменты.

Из отчета мы видим, что городской бюджет имеет серьезную зависимость от бюджетов федерального и областного. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили менее половины в общем объеме доходов. Удельный вес межбюджетных трансфертов (т.е. поступлений из бюджетов вышестоящего уровня) в минувшем году составил 54,8%. Эта ситуация создает безусловные риски финансирования многих жизненно важных программ, касающихся благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства и т.д.

Разговоры о «социальной направленности», то есть о преобладающей доле расходов на социальные нужды, зачастую свидетельствуют о том, что, кроме как на выполнение необходимых социальных обязательств, на многое остальное не хватает денег.

Так, например, значительно меньше необходимого было выделено на приобретение транспорта для коммунального хозяйства и содержания дорог (поступили субсидии в сумме 48,6 млн. руб., требуется дополнительно, по данным соответствующих подразделений администрации, 450 млн. рублей). Проблемы с уборкой улиц зимой не заставили себя ждать.

Остались нерешенными многие проблемы благоустройства, транспортного обеспечения и т.д.

Или посмотрим с той же «социальной стороны». Несмотря на внушительную сумму бюджетных расходов по разделу «Образование» – 6,79 млрд рублей (это более 60% от общей суммы расходов городского бюджета за год), «львиная доля» их направлена на субсидии учреждениям образования на «финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», т.е. на выплату зарплаты, обеспечение содержания зданий (помещений) школ, детских садов, в том числе на оплату коммунальных услуг, и т.п., то есть на то самое «самое необходимое». На целый ряд других направлений, тоже важных, расходы уже гораздо более скромные.

Так, в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022 годы за 2018 год на «проведение мероприятий, направленных на обеспечение социализации и самореализации молодежи, вовлечение в активную социально значимую общественную деятельность, поддержку талантливой молодежи» направлено 3,67 млн рублей, «проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания детей и молодежи, формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма» – 1,82 млн рублей; «развитие системы поддержки одаренных детей» – 387,4 тыс рублей; на выполнение задачи по развитию педагогического потенциала – 297,6 тыс рублей. И это на весь город и весь год.

За 2018 год не введено в эксплуатацию ни одной школы, хотя этот вопрос очень «острый» для многих интенсивно застраивающихся городских микрорайонов. Острой остается проблема нехватки мест в ясельных группах. Причем по многим обозначенным выше позициям расходы были исполнены на 100% от запланированного или около того. То есть главный вопрос в данном случае не только в «расторопности» администрации по расходованию выделенного, а в принципах формирования бюджета, в необходимости ориентации на развитие реального сектора экономики, позволяющего обеспечить необходимые финансовые условия для поступательного развития города. То есть в смене финансовой стратегии и социально-экономического курса. Вот за это и выступает КПРФ.