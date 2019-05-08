«Рязаньгоргаз»: Мы не занимаемся разносной торговлей

Жительница Железнодорожного района рассказала, что купила «сигнализатор утечки газа». По ее словам, в дверь позвонил парень в темно-синей форме – именно так одеваются сотрудники АО «Рязаньгоргаз». Он сообщил, что проверяет газовые плиты и тут же завел разговор про возможные утечки газа в многоэтажках.

– А знаете, как можно себя обезопасить? Сигнализатором утечки газа! – сообщил молодой человек.

И достал из сумки коробочку. Причем подробно объяснил, что ее нужно включать в розетку и класть на тумбочку или на холодильник. А если вдруг лампочка на приборе загорится – это и есть предупреждение об опасности. Прибор стоил 4 тысячи рублей, и женщина согласилась на покупку… Неладное она заподозрила лишь спустя время.

В компании «Рязаньгоргаз» рассказали, что к их службе продавцы сигнализаторов никакого отношения не имеют.

– Такие приборы действительно существуют, – пояснила начальник участка по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина. – Но использовать их так, как предлагают так называемые «сотрудники горгаза», которые ходят по домам – бессмысленно. Газ легче воздуха, и при утечке он поднимается к потолку. Сигнализатор, лежащий на тумбочке, на это не среагирует. Такой аппарат должен крепиться ближе к потолку.

Проверить очень просто

– При малейших сомнениях любой рязанец по телефонам «04» или «104» может проверить, кто к нему пришел – работник «Рязаньгоргаза» или какой-то другой организации, – говорит Светлана Мульцина. – Но главное – газовики никаких приборов никому не предлагают и не продают! Будьте осторожны и не доверяйте проверку вашего оборудования непонятным фирмам. Вы всегда можете вызвать специалиста «Рязаньгоргаза».

Работают только с предупреждением

Каждый работник АО «Рязаньгоргаз» имеет удостоверение с фотографией. Газовики одеты в спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками с логотипами предприятия. Кроме того, «Рязаньгоргаз» всегда заранее предупреждает управляющие компании о времени проведения техобслуживания внутридомовых газопроводов и внутриквартирного оборудования – по каждому дому.

За несколько дней объявления вывешивают на подъездах. Свой адрес можно найти и в графике проведения работ, который размещен на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз» в разделе «ТО ВДГО».