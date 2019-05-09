Рязанские коммунисты отметили День Победы праздничным шествием

8 мая коммунисты Рязани почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны – организованной колонной люди прошли до мемориального комплекса, где возложили цветы к Вечному огню.

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Отдать дань памяти погибшим участникам Великой Отечественной войны пришли руководители областной партийной организации, секретари райкомов, депутаты Рязанской городской и областной Думы Денис Сидоров, Эвелина Волкова, Дмитрий Иваничкин, Виктор Малюгин, а также представители общественных организаций Рязанский комсомол, региональное отделение ВЖС «Надежда России», «РУСО», «Русский Лад» – Евгений Морозов, Наталья Епишкина, Лилия Кривцова.

Память погибших почтили минутой молчания.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокадного Ленинграда.

9 мая, в рамках празднования 74-й годовщины Победы советского народа над фашизмом, состоялись основные и самые массовые мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Рязанские коммунисты приняли в них активное участие.

Краснознаменная колонна, объединившая в своих рядах сотни человек, прошла маршем от площади Победы до площади Ленина. Плечом к плечу с коммунистами и комсомольцами шли активисты целого ряда общественных организаций, ветераны, молодежь, жители города.

Во главе – руководители областной партийной организации, – Денис Сидоров, Дмитрий Иваничкин, Эвелина Волкова, Виктор Малюгин, краснознаменная группа из числа молодых коммунистов и комсомольцев с портретом Генералиссимуса Победы И.В. Сталина.

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По ходу движения колонны участники шествия скандировали лозунги, которые находили живую поддержку у горожан: «Слава советскому народу – победителю!», «Слава генералиссимусу Сталину!», «Слава советским маршалам!», «Да здравствуют рязанцы, героически сражавшихся на всех фронтах, и обеспечивающих победу, своей работой в тылу! Да здравствуют герои рязанцы!» «Да здравствует победоносная Красная Армия!», «Честь и слава советскому народу – победителю!», «Ленин! Сталин! Победа!», «Знамя Победы – Красное!», «Слава героям трудового фронта!».

В тот же день делегация красной молодежи из Рязани приняла участие в торжественных мероприятиях, проходивших под эгидой КПРФ в Москве.

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