2019-05-06T17:37:11+03:00
Общество

Олега Тактарова восхитила рязанская глубинка

Стали известны подробности визита знаменитого спортсмена в Шацкий район
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Напомним, что на Пасху известный спортсмен, актер, телеведущий и режиссер Олег Тактаров вместе с региональным представителем общероссийской общественной организацией «Офицеры России» Александром Дворцовым посетили Вышенский Успенский женский монастырь, который находится в поселке Выша Шацкого района. Гостей встретили глава Вышенского сельского поселения Андрей Ловкин и настоятельница монастыря игумения Вера.

Олега Тактарова удивили чистота, порядок, благоустроенность сельской глубинки, а также множество паломников, приезжающих сюда из Рязани, Москвы и других мест. Пройдя с экскурсией по монастырю, гости отметили величие и необыкновенную красоту храмов, а также активные реставрационные работы по воссозданию уникального архитектурного ансамбля. Поклонившись главным святыням монастыря, иконе Божией Матери Казанской Вышенской и святым мощам святителя Феофана, Затворника Вышенского, гости посетили место затвора , в котором сейчас расположен музей. Отдельного восхищения знаменитого спортсмена удостоилась окружающая монастырь природа – вековые сосны и чистейшая река Выша.

– Это удивительное место, – отметил Тактаров. – Здесь все вокруг наполнено чистотой, добротой, благодатью. От посещения обители остались очень светлые чувства. Действительно святое место.

В беседе c игуменией Верой и главой сельского поселения Андреем Ловкиным, Олег Тактаров затронул темы духовного просвещения людей, патриотического воспитания молодежи, развитие массового спорта. Глава поселения рассказал, что в августе в поселке будет построен крытый спортивный комплекс, где дети будут играть в футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. Знаменитый спортсмен пообещал поддержку этому начинанию, и отметил, что таких спорткомплексов должно быть больше по всей стране, ведь спорт – это здоровье нации и путь к успеху.

Андрей Ловкин добавил, что в поселке запланировано строительство нового сельского клуба с библиотекой, кинотеатром, кабинетами для творческого развития детей. Местные власти при поддержке губернатора делают все возможное, чтобы создать населению комфортные условия для жизни, среду, из которой не захотелось бы переезжать в город. Радует то, что появился долгожданный рейсовый автобус, который ежедневно курсирует между Шацком и Вышей.

В заключении визита «Русский медведь», именно под таким псевдонимом Олег Тактаров стал чемпионом мира по смешанным единоборствам, поблагодарил всех, для кого этот чудесный край близок сердцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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