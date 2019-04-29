Мультфильмы против детей-2: Почему малыши начинают кривить рот и есть резиновых мышей?

8 апреля на сайте была опубликована статья «Мультфильмы против детей: смотреть нельзя выключить». Когда я готовила материал о влиянии современной мультипликации на развитие ребенка, то надеялась достучаться в первую очередь до родителей. Ведь малыши питаются информационным мусором с нашего молчаливого согласия. В ответ я получила множество сообщений от родителей и бабушек-дедушек. Одни соглашались с приведенными данными полностью, другие частично, но больше всего меня поразили истории, которыми поделились самые смелые из них. В статье «Мультфильмы против детства» мы говорили со специалистами о том, к каким последствиям может привести бесконтрольный просмотр мультиков. Сегодня с разрешения родителей я расскажу о детях, для которых эти последствия уже наступили.

Криворотые дети

У шестилетней Даши очень хорошая семья. Папа работает, а мама занимается воспитанием дочери и сына. Девочка развитая, хорошо читает и, конечно, она обожает мультики. Смотрит, и старые, и новые.

- Мы стараемся ограждать ребенка от агрессии на экране. Приучаем к добрым мультикам и фильмам, - рассказала мне мама. - Больше других дочка любит «Ми-Ми-Мишек». Они очень милые и забавные, сюжет каждой серии поучительный. Да и мультик наш, российский, без пошлости и зла.

Детская комната девочки напоминает замок принцессы: розовый цвет в приоритете, балдахин над кроватью, вышитые подушки, игрушки — в основном Барби и герои современных мультиков, в том числе «Ми-Ми-Мишки». По словам родителей, на день рождения и другие праздники покупали не только игрушки в виде героев этого мультика, но и раскраски, книжки, сумочки.

Когда девочке было пять лет, родители заметили, что она стала при разговоре кривить рот вправо. Сначала решили, что девочка кривляется, пытаясь передразнить плачущего младшего брата. Но она делала так, даже когда братик не капризничал.

- Потом я прочитала на одном форуме, что это может быть паралич лицевого нерва. Мы очень испугались, но невролог нам сказала, что с ребенком все в порядке. Наша педиатр посоветовала обратиться к психологу…

На приеме родители узнали, что их дочь кривит рот, чтобы быть похожей на героев любимого мультика. И, по словам специалиста, она далеко не единственная жертва ми-ми-мишного мультика. Подражая криворотым зверюшкам, дошкольники довольно часто перенимают их извращенную манеру говорить. При этом родители не видят связь между странным, внезапно проявившимся поведением детей и просмотром определенных мультфильмов. Тем временем, как мне объяснили специалисты, если ничего не предпринимать, мимические проявления могут стать постоянным чертами лица.

Родители по рекомендации психолога запретили девочке смотреть мультик и изъяли из дома всю брендированную «кривыми медведями» продукцию. Тем временем занятия Даши с доктором продолжаются около года...

«Когда я вырасту, стану Шреком»

Когда на Новый год в детском саду шестилетний Данила попросил маму сшить ему костюм Шрека, никто не удивился. Случайно увидев этот мультик по телевизору, мальчик просил снова и снова включить ему историю про зеленого огра. В итоге папа скачал его на планшет, чтобы ребенок мог смотреть его, когда захочет. Для тех, кто не в курсе, Шрек — герой одноименного мультика, злой, невоспитанный, грубый великан, который живет на болоте, ненавидит животных и не прочь отведать человечинки.

- Жена смастерила ему жилетку и зеленую шапку, - рассказывает отец. - Сходили на утренник и забыли. Но Данила стал просить надевать костюм в гости, а потом вообще перестал из него вылезать. Нам сказал, что когда вырастет, станет Шреком. Бабушка, у которой он проводит выходные, стала жаловаться, что он плохо себя ведет — нарочно громко рыгает, выковыривает серу из ушей.

Когда Данила засунул в рот резинового мышонка и начал его демонстративно жевать, подражая любимому герою, бабушка забила тревогу. Деструктивное поведение мальчика психолога не удивило. Ведь мы, взрослые, смотрим на тот или иной мультфильм с высоты своего жизненного опыта, а не глазами ребенка. И те моменты, которые нам кажутся совершенно неприемлемыми, дети принимают безоговорочно и берут на заметку.

- Желательно, чтобы родители объясняли ребенку с самого раннего возраста, что он - самостоятельная личность и ему не обязательно быть похожим на кого-то, тем более на какую-то несуществующую в реальном мире выдумку, всячески подчеркивали уникальность и индивидуальность, - считает психолог Елена Аксенова. - И тогда шансов, что он, увлекаясь теми или иными идеями, будет оставаться сам собой, гораздо выше.

К счастью, родители ребенка приняли меры и пересмотрели мультрацион сына. Через пару месяцев шрекомания ребенка отпустила.

У детей нет критического мышления, и они часто выбирают себе в качестве героев персонажей с деструктивным поведением.

Подозрительная агрессия

Увы, но пострадать от агрессивной и некачественной продукции могут не только малыши и дошкольники. Не менее уязвимы дети младшего школьного возраста, а также подростки. Егору было 9,5 лет, послушный мальчик, и родители изо всех сил бились, чтобы он не попал по влияние дурной компании в классе — покупали ему познавательные книги, включали фильмы из своего детства. И вроде бы все получалось, пока однажды сын, вернувшись из школы, не рассказал маме о новом мультфильме «Подозрительная сова», который показал ему в телефоне одноклассник.

- Он, что это детектив, а главный герой — сова-шериф. А когда услышала, что еще и на нашей студии снято, от души отлегло.

Ничего подозрительного! Однако буквально через неделю ребенок заговорил в буквальном смысле по-другому. Брань, скабрезные шуточки, грубость по отношению к взрослым. Дурное влияние школы, - решили родители. Но воспитательные беседы не помогали. А как-то вечером отец зашел в комнату сына и увидел, как они с товарищем распивают пиво. После допроса с пристрастием стало ясно, что ребенок подражает героям «Подозрительной совы».

- У него в телефоне было закачано несколько серий, - говорит мама. - Мы с мужем посмотрели и ужаснулись — пошлый тупой юмор, агрессия, разнузданное поведение героев. И этим мультфильмом наши дети делятся друг с другом.

Мультик из телефона удалили, предварительно объяснив, почему ему не следует его смотреть, но через день Егор скачал его снова. Узнав об этом, родители отняли телефон у сына. В ответ Егор устроил истерику, а потом с воплями «чтоб вы сдохли» бросился с кулаками на мать. На следующий день он не пришел домой — остался ночевать у товарища, родители которого не так придирчивы к тому, что смотрит их сын. Когда его вернули, он вел себя враждебно и постоянно лез в драку, требуя вернуть телефон и мультфильм.

- Уже в младшей школе родители могут столкнуться с проблемами, которые больше свойственны подросткам, - пояснила психолог, гештальт-терапевт, психодраматерапевт Валентина Конкина. - Это может быть связано в том числе и с особенностями стремительного роста у некоторых детей. Если ребенок сильно вырос физически, если вы наблюдаете у него признаки раннего полового созревания, то будьте готовы к началу подросткового возраста со всеми его «прелестями»: появление новых и не всегда разделяемых родителями интересов и объектов для подражания, протестное поведение в ответ на запреты, грубость, желание отстоять свои границы.

Некоторые дети, к сожалению, начинают экспериментировать с опасными веществами и поведением, выбирать дурную компанию. А значит, могут начать употреблять новые словечки, смотреть на YouTube недетские ролики или мультфильмы, доступ к которым совершенно открыт.

Через полгода вся семья оказалась в кабинете психиатра – у ребенка диагностировали расстройство поведения. За это время родители так и не смогли вырвать ребенка из когтей «совы».

- Дети с расстройствами поведения часто спорят с взрослыми, не контролируют эмоции, обидчивы, не подчиняются правилам и требованиям, целенаправленно досаждают окружающим, - говорит психиатр Анна Нечаева. - Часто отмечается стремление к разрушению, возможны угрозы, запугивание сверстников и даже взрослых.

По словам специалиста, процесс лечения такого заболевания неограничен по времени и может занять несколько лет. И положительный исход наступит, скорее всего, если отклонение в поведении у ребенка лишь по одной характеристике, например, агрессивности с сохранением здоровой социализации и успеваемости в школе.

P.S.

Увы, перечисленные нами случаи – не единичные проблемы у детей, пересмотревших мультики. Безобидные и веселые, на наш взгляд, персонажи могут нанести психике и физиологии ребенка порой непоправимый вред. Демонизировать современную анимацию не стоит, как и действовать сплошь одними запретами – просто любите своего ребенка так, чтобы с вами ему было интереснее, чем с телевизором и гаджетами.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог, гештальт-терапевт, психодраматерапевт Валентина Конкина:

Ребенку не важно, какое поведение усваивать

- В возрасте от трех до семи лет дети быстро развиваются. Кроме овладения речью и усвоения общих представлений о мире, дошкольники узнают простые нормы поведения, в первую очередь, нормы семьи и ближайшего окружения.

Овладение правилами и установками происходит за счет эмоциональной связи. Так дошкольнику легче учиться и усваивать что-то новое. Этот механизм в психологии называется идентификация. Ребенок мысленно отождествляет себя с родителями, любимым сказочным героем или мультипликационным персонажем, а в своих играх воспроизводит определенное поведение, подражает выбранным образцам. Происходит включение этих значимых фигур во внутренний мир.

Ребенку не важно, какое поведение усваивать. У него нет критического отношения к жизни. Он будет следовать тому, что часто наблюдает вокруг себя, что одобряют в семье, или тому, что делает любимый персонаж. Это естественно.

Родители могут узнавать в поведении и в словах ребенка влияние дедушки или бабушки, воспитательницы из детского сада, других детей, мультяшных героев. Не все, чему подражает ребенок, может совпадать с нормами и ценностями семьи, в которой этот ребенок растет, потому что постепенно мир дошкольника расширяется, и в него будет включаться все большее количество значимых других.

Замечания, наказания и запреты могут не повлиять на нежелательное поведение. Ребенок найдет способ выкрутиться, потому что у ребенка есть потребность следовать образцу. Замените нежелательные образцы на те, которые совпадают с вашими ценностями. Соблюдайте «информационную гигиену» и обращайте внимание на то, что смотрит ваш ребенок по телевизору. Объясните ребенку на доступном ему языке, почему для вас это ценно. Обратите его внимание на то, как ведут себя другие значимые люди. Донесите до ребенка мысль о том, что в вашей семье так никто не делает. И что его поведение может вызвать негативное отношение к нему у других людей. И захочет ли сам ребенок дружить и общаться с тем, кто грубит или демонстрирует дурные манеры.

И не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Иногда сторонний наблюдатель может увидеть моменты, которые бессознательно поддерживают нежелательное поведение у ребенка.

НА ЗАМЕТКУ

Всемирная организация здравоохранения дает родителям такие рекомендации:

- детей до трех лет полностью оградить от просмотра телевизора;

- детям дошкольного возраста (3-7 лет) - до 30 минут в день;

- детям младшего школьного возраста (7-10 лет) - 30-50 минут в день;

- детям старшего школьного возраста (11-18 лет) - 1-3 часа в день.