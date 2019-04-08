Мультфильмы против детей: смотреть нельзя выключить

Все началось со «Спокойной ночи, малыши!»... Многие взрослые почему-то очень боятся признаться в том, что мечтают снова стать детьми — смотреть мультики, строить посреди гостиной шалаш из стульев и одеяла, идти по улице, крепко сжимая двумя пальцами веревочку и завороженно следя взглядом за раскачивающимся на ней воздушным шариком. В детстве мы отчаянно стремимся вырасти и получить те же права, что у родителей, и говорить, как они, о серьезных вещах за закрытыми дверями. А когда неизбежный переход в таинственный взрослый мир происходит, стыдимся попроситься обратно. Хотя и очень хотим.

Итак, все началось со «Спокойной ночи, малыши!» - примерно раз в год я включаю эту передачу, чтобы вспомнить обожаемую в детстве заставку, послушать о том, как «спят усталые игрушки» и посмотреть, какими стали Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша. Но, увы, с каждым разом время, которое я выдерживаю, становится все короче. Определенно магия уже не та. И, кстати, у современных детей я не наблюдаю нашего пиетета по отношению к этой программе. Причин тому я обнаружила три.

Первая. В рядах ведущих появились новые лица — профессиональных ведущих заменили известными людьми — моделями, боксерами... Очевидно, руководство программы решило влить свежую кровь, но, увы, до почетных званий «тетя Таня», «дядя Юра» этим медийным лицам далеко. Новые кукольные персонажи тоже напрочь лишены ярких личностных черт и харизмы. Это просто движущиеся куклы, которыми управляет человек. Желания сопереживать им нет.

Вторая. Чтобы посмотреть мультфильм перед сном, сегодня ребенку уже нет нужды ждать весь вечер и успеть закончить все дела к началу программы - он может включить один из детских каналов, где мультики идут сплошным потоком круглые сутки. Момент встречи с любимыми героями в глазах наших детей обесценился.

Третья. Само содержание. После просмотра нескольких передач мне, например, показалось, что авторы недостаточно представляют, для кого придумывают сценарий. Сначала ведущая вместе Филей с Каркушей рассуждают о видах венценосных птиц и их повадках, не обходя при этом их сложные названия, а затем включают мультфильм, рассчитанный на возраст до трех лет, где деревянные игрушки на колесиках говорят «гав», «мяу» и «хрю». Возникает вопрос — детям какого возраста адресованы эти разнородные познавательные сведения? Кроме этих нестыковок я заметила, что авторы «Спокойной ночи, малыши!» давно не стремятся разнообразить мультрацион своих зрителей — детям в навязчивой форме показывают мультсериалы. Вот лишь некоторые периоды: с 2006 по 2010 - «Приключения Лунтика и его друзей», с 2009 года - «Маша и Медведь», с 2010 года - «Фиксики», с 2011 года - «Белка и Стрелка. Озорная семейка» и «Барбоскины», с 2015 года - «Ми-Ми-Мишки». Сейчас идут «Деревяшки». То есть детей с младых ногтей подсаживают на сериалы. И если ребенку по каким-то причинам не нравится показываемый в данное время мультик, то можно отбросить надежду на то, что в ближайшие полгода Хрюша со Степашкой покажут им что-то другое. Но главное даже не в этом. Все эти мультики какие-то деревянные, безжизненные, как пожухшая трава.

Неужели нынче этим пресным поучительно-назидательным месивом наполняют головы детей? Ответ на этот вопрос я пошла искать на детских каналах. И, знаете, было немало моментов, когда искренне хотелось разбить телевизор. Сердце ныло и просило советских мультиков, глаза кровоточили, а чувство прекрасного, сжавшись в комок, забилось в темный угол. Оказалось, что примитивизм сюжетов и безэмоциональность героев - далеко не самое большое зло современной анимации.

Журналист должен иметь свое мнение о том, что является предметом его расследования, но оно не может влиять на объективность изложения фактов. Поэтому пока мать, педагог и творческая личность во мне готовили заговор с целью свержения власти телевизора над детьми, я привлекла к обсуждению проблемы психотерапевтов, мультипликаторов, кукловодов и родителей.

Нехитрый сюжет мультфильма «Варежка» учит детей доброте, а родителей - умению понимать истинные потребности своих детей.

«Малышу все равно, смотреть мультик или на крутящееся в стиральной машине белье»

Начнем с того, что сегодня мультфильмы идут по детским каналам в режиме нон-стоп никем не фильтрованным потоком - для малышей, подростков, взрослых. Чем это оборачивается для наших детей в буквальном смысле? Ребенок перед телевизором бесконтрольно потребляет и принимает все, что ему подается с экрана.

- По отзывам родителей, многие из них недовольны современной мультипликацией, но порой телевизор - единственный способ занять на время ребенка, пока мама делает необходимые дела, - рассуждает психолог Валентина Конкина. - Ты точно знаешь, что если он будет смотреть мультфильм, то не покалечит себя и ничего не сломает. Однако, в отличие от совместного чтения книг, например, смотря мультик, ребенок контактирует с телепродукцией без посредника-взрослого. Когда родитель читает малышу книжку или рассказывает сказку, то может остановиться, пропустить какие-то сложные места, что-то пояснить, ответить на вопросы или наоборот, их задать. А при просмотре мультфильма ребенок остается один на один с телеэкраном, и порой родитель не знает, что именно увидит его чадо.

Пытаясь уберечь свое чадо от увечий, мы добровольно подвергаем его другой опасности – не такой заметной, но не менее травматичной и губительной. Пока мама занята, он, может быть, не съест батарейку и не опрокинет на себя кастрюлю с кипятком, но он подберет и проглотит другой, информационный мусор, опасный для своего развития.

- Многие мультики, которые идут по телевидению, ориентированы на совсем маленьких детей, - говорит психотерапевт Любовь Таланова. - Но надо ли показывать малышам такие мультики в принципе? Ребенка завораживают любые движущиеся предметы: ему в этом возрасте что мультик смотреть, что рекламный ролик, что как крутится белье в стиральной машине. Во многих странах детям до трех лет вообще запрещено смотреть мультики. Это вредно и для зрения, и для развития.

- Некоторые мультики напоминают примитивные детские книжки, которые дают ребенку начальные знания о мире – например, какие бывают животные, чем осень отличается от лета, почему днем светло, а ночью темно. В сущности, идет некая подмена родителя - вместо мамы на первые вопросы «почемучек» отвечает телевизор…

- Если мы говорим о малышах, то им нужна манипулятивная игра. И это совсем не то же самое, когда ты смотришь, как другой человек манипулирует предметами. Мультик «Деревяшки» как раз про манипулирование предметами: вот собака побежала, лошадка поскакала, машинка поехала. То есть сама тема подходит к возрасту, но вопрос, насколько это подходит ребенку? Играя в собачку, лошадку, машинку с мамой, он сам манипулирует этими предметами. А когда он смотрит, как это делают другие, чему он учится?

Вообще, по словам экспертов, просматривание мультиков не относится к развивающим видам деятельности. У маленьких детей основной вид деятельности – игровой. Они должны сами играть, читай - делать свой мультфильм. И каждый раз этот мультфильм будет разным.

- Творческие способности развиваются лучше, когда ребенок сам что-то создает, например, клеит из картонки мебель для кукол или собирает машинку, - объясняет Любовь Евгеньевна. - Да, та, что продается в магазине, выглядит красивее, но полезнее для развития сделанная самостоятельно или с мамой. Согласна, пойти и купить детскую мебель проще, чем выкроить время и сделать с ребенком из подручных материалов что-то свое, уникальное. Но истинная потребность ребенка заключается в процессе игры (создания чего-то), а не в результате (получении нового предмета). Поэтому детям быстро надоедают новые игрушки.

Еще два момента, на которые обратили мое внимание психологи — размытость форм и затянутость сюжета. Если лисичка больше похожа на колобка, а у медвежонка рот перескакивает с одной половины мордочки на другую, образ выходит невнятный, познавательная активность ребенка снижается. В то время как детское должно быть ясным, приближенным к естественному изображению. И книжки, и мультики, и фильмы нужны ребенку, для того чтобы он познавал мир, обучался бытовым вещам, социализации в обществе — научился разбираться, что хорошо, что плохо, и как решать те или иные проблемные ситуации. Поэтому психологи советуют выбирать для детей мультики с узнаваемыми персонажами и с завершенным, целостным сюжетом, а не растянутым на несколько сезонов, как мыльный сериал.

«Мультики с агрессивной средой размывают эталоны»

Когда меня спрашивают, какие мультфильмы я бы рекомендовала показывать детям, пальцев на руках, естественно, не хватает. Нужно назвать и это, и то, в итоге список получается солидный. Но когда мне хочется вспомнить детство и посмотреть мультик, выбор идет между пятью-шестью любимыми сказками. «Варежка», «Зимняя сказка», «По дороге с облаками», «Волк и теленок», «Верните Рекса», «Умка» - эти трогательные, пробирающие до глубины души истории и сейчас вызывают у меня сильнейшие эмоции. Наверное, у каждого из нас есть такой набор для реанимации зачерствевшей души. Не стану лукавить - к родным отечественным за годы добавились и зарубежные мультики. Из относительно свежих особенно меня поразил мультфильм 2008 года «ВАЛЛ-И» - этот потрясающе добрый и очень правильный мультфильм о приключениях двух роботов заставляет смеяться, плакать и совершенно искренне сопереживать героям. Даже удивительно, как в наш век быстрых решений и почти полного отсутствия чувств авторы сумели создать такую историю. И все-таки это скорее исключение. Если по очереди будете смотреть мультики 30-40-летней давности и те, что показывают на детских каналах, возникает когнитивный диссонанс с последующим непреодолимым желанием зашвырнуть в телевизор чем-нибудь потяжелее.

- Нельзя забывать о том, что существует культура преподнесения сценария, - отмечает Любовь Евгеньевна. - В наших старых фильмах были роли второго плана, которые выглядели не менее великолепно, чем главные. Благодаря дополнительным сюжетным линиям фильм становился объемным. Зарубежное кино часто одноплановое: главных героев играют очень дорогие актеры, а остальных – актеры десятого плана. А теперь мы видим, что и мультфильмы стали одноплановыми, сюжет построен на непрерывном действии. В нем мало переживаний. Но даже если авторы пытаются показать социальное взаимодействие персонажей, как, например, в мультфильме «Лео и Тиг», то они выглядят довольно плоско и неестественно. Провинившийся герой, не меняя выражения лица, тона и тембра голоса говорит: «Я понял, что я виноват, и больше так не буду». Все! Ни у взрослых, ни тем более у детей — как зрителей более восприимчивых, это не вызывает отклика, сопереживания.

В советское время мультики озвучивали замечательные актеры: Лев Дуров, Олег Табаков, Василий Ливанов, Александр Калягин, Фаина Раневская, Геннадий Хазанов. Можем ли мы представить, чтобы, например, Волк грозил Зайцу «Ну, погоди!» не голосом Анатолия Папанова? А Винни Пух бормотал свое «Пам-парам-пурум... сопилки! Пум-пурум-карам... вопилки!» не голосом Евгения Леонова? Их голоса настолько гармонично вписывались в мультики, идеально подходили и ко внешности героев, и к характерам, что в другом исполнении представить их невозможно. И отрисовывали героев мультиков так, что у них действительно была яркая, живая мимика.

Все это едва ли можно отнести к нынешним «шедеврам», эмоциональный диапазон которых не больше, чем у табуретки.

- Я вижу в некоторых современных мультфильмах отражение утраты уверенности в завтрашнем дне, привнесенное туда взрослыми, - делится своим мнением Валентина Конкина. - Мир представляется небезопасным, в нем нужно не «тонко чувствовать», а выживать. И поэтому герои мультиков много суетятся, действуют, куда-то спешат, с кем-то сражаются. Но вместе с этим сужается диапазон доступных им переживаний, потому что для того, чтобы что-то почувствовать, необходима остановка. И во многих мультиках главными героями становятся трансформеры, роботы, неодушевленные механизмы, которые лишены чувств. В каком-то мультике я недавно услышала фразу: «Пожалуйста, без эмоций». Это дух времени.

Особенное беспокойство вызывает у специалистов японская анимация. Наверняка вы видели этих похожих друг на друга мальчиков и девочек с непропорционально большими, выражающими тревогу глазами? Считается, что аниме предназначено для подростков, но его смотрят и дошкольники, и дети младшего школьного возраста. По мнению психологов, российским детям непонятны идеи, которые пропагандируют мультики, снятые на основе комиксов.

- В них очень много агрессии. Там происходит постоянное соревнование между героями, много незавершенных ситуаций, смешение представлений о добре и зле. Мультики с агрессивной средой снимают табу на агрессивное поведение, размывают эталоны. И агрессия может стать единственным способом для разрешения конфликтов у таких детей, - уверена Любовь Евгеньевна.

Детям нужна манипулятивная игра. И это совсем не то же самое, когда ребенок смотрит, как другой человек манипулирует предметами или строит из песка. Фото: Ульяна УСТЮКОВА

«Это просто красивые фантики»

Откровением для многих родителей стали мультфильмы, главные герои которых — человечки из конструктора «Лего» и куклы «Барби». На сюжет, лихо закрученный в голливудском стиле или трогательно-поучительный в диснеевском, рассчитывать сразу не советуем. Не для того их снимают, чтобы отвлекать детей замысловатой фабулой от яркой картинки.

- Часть мультиков, которые показывают детям, откровенно рекламные, - считает Любовь Таланова. - Например, «Тобот» - рекламный проект автомобилей «Киа». Может быть, у корейских детей таким образом воспитывается патриотизм, гордость за свою страну и за свой бренд. Происходящие вокруг этого события имеют отношение к корейской культуре и нашим детям совершенно непонятны. В мультиках про «Барби» и «Лего» сюжет строится на взрослых темах – мода, вождение машины, покупки, взаимоотношение с парнями, встреча с подругами. Там все очень шикарно: красивые куколки, красивые замки, красивые платьишки – все так, как любят рисовать шестилетние девочки. Но содержание в них отыскать очень трудно. Это совсем не про нашу жизнь. Наши классические сказки с разными волшебными атрибутами были со смыслом: сказка – ложь да в ней намек, добрым молодцам урок. Здесь нет даже намека на подобный посыл. Сказка перестает быть предметом обучения культуре, традициям, нравственным ценностям, это просто красивые фантики. Если ребенок не может пересказать сюжет мультфильма (в первую очередь, потому что его там нет), зачем ему в принципе это смотреть?

Стоит ли говорить, что антураж этих мультиков состоит из основной и сопутствующей продукции этих компаний. Соответственно, если после просмотра мультфильма про очаровательную блондинку, ее друзей и ее красивую жизнь, девочка захочет себе такую же куклу, бассейн с зонтиком, мебель или дом, все это уже предусмотрительно продается производителем. Аналогичная история и с «Лего» - наименования наборов совершенно случайно, разумеется, совпадают с названиями мультиков. Теперь детям даже не нужно заходить в магазин, чтобы выбрать себе игрушку, достаточно посмотреть мультик — по-моему, гениальный маркетинговый ход! Для тех счастливчиков, чьи дети вышли из столь затратного возраста, расскажу: цена кукольной машинки достигает 12 тысяч рублей, домика с мебелью — 30 тысяч, наборов конструкторов — 18 тысяч. Немного погуглив, я выяснила, что под теми же брендами имеются также компьютерные игры и игры для смартфонов. А что? Сначала мультик, потом игра, и ребенок занят — всех все устраивает.

Есть, по мнению экспертов, и еще одна проблема — ребенок смотрит мультфильм о жизни девушки в возрасте от 18 до 25 лет, у которой есть друг и взрослые развлечения. Таким образом девочка отождествляет себя в будущем именно с таким образом. А играя в реальности с подобной куклой, не баюкает ее, лечит, учит ходить или катает в коляске, а отправляет за новыми нарядами, укладывает загорать на лежаке возле бассейна, сажает за руль модной машины. Все это мало соотносится с игровыми потребностями ребенка.

«Сюжет размытый, эмоции плоские, зато все рябит и ярко раскрашено»

- После того как сын начал смотреть современные мультики, старые советские ему стали неинтересны, говорит, что они слишком медленные и занудные, - посетовала как-то моя коллега. Собирая информацию для статьи, я выяснила, что такие истории не редкость, больше того – их число год от года растет. Разница между «тогда» и «сейчас» видна невооруженным глазом. Цвета старых мультиков бледные, картинка на экране сменяется неторопливо, сюжеты замысловатые. В новых - феерия ярких кислотных красок, постоянное движение, ритмичная музыка и все это сдобрено недетским юмором. Такая броская обертка сразу привлекает к себе взгляды, как еда с усилителями вкуса, после которой натуральные продукты кажутся невкусными и пресными.

- Высокая динамичность современной мультипликации связана с развитием технологий, - полагает Любовь Евгеньевна. - Вы заметили, что самые «мелькающие» мультики как раз зарубежные? Так создатели демонстрируют эффективность своих компьютерных программ. Сейчас вообще темп жизни ускорился. Не зря появилось понятие «клиповое мышление» – выхватывание из поступающей информации всего по чуть-чуть. Мы уже теряем возможность погружаться во что-то глубоко. И это, увы, накладывает отпечаток на все. В некоторых мультиках я вижу желание скомпенсировать отсутствие сюжета частой сменой картинок и яркими красками. Отсутствие сюжета и эмоциональной глубины не дает ребенку возможности сопереживать героям, он становится не со-участником, а болельщиком.

Сами мультипликаторы считают, что все делают правильно, потому что их продукт предназначен не для нас, людей прошлого века, а для детей «цифрового поколения», чей мозг с ранних лет привык обрабатывать большой объем информации на гораздо более высокой скорости, чем мы. Но знаете, о чем я подумала, читая об этом? Может, наши дети более продвинутые, чем мы, но их воображение развивается по тем же законам, что и сто лет назад — ему нужен материал. А современная 3D-картинка лишает их необходимости фантазировать и дорисовывать образы персонажей в своей голове. «Профи» уже все разжевали и подали на красивой тарелочке.

- Советские мультфильмы были штучным товаром. Рисованные или кукольные, они создавались кропотливо и с умом, а просмотр доставлял зрителю эстетическое удовольствие, - рассуждает Валентина Анатольевна. - Те, что создаются сегодня, - по большей части продукт, сделанный на скорую руку. Действие в них разворачивается стремительно, и часто у ребенка нет времени на переживание чувств, которое требует неспешности.

Кстати, далеко не у всех родителей неприятие детьми мультиков нашего детства вызывает тревогу. В то время как одни мамы и папы взахлеб защищают красивую, умную и одушевленную советскую мультипликацию, другие утверждают, что любимые нами «Малыш и Карлсон», «Домовенок Кузя», «Винни Пух и все-все-все», «Трое из Простоквашино» не для детей и не про детей. Дескать, во всех этих мультиках дети (или главные герои) одинокие, нелюбимые и затырканные родителями или жизнью. И маленькие зрители не находят в них самих себя, потому что им легче идентифицироваться с героями, которые им близки: такими же активными, непослушными, разговорчивыми и эгоистичными, слышать узнаваемую речь и смотреть на новые реалии и идеи.

Другими словами идеалом нынешних детей должна быть своевольная и неуправляемая девочка из мультфильма «Маша и Медведь». Задорный смех, подвижность, своенравное поведение, неуважительное и грубое отношение к Медведю притягивает внимание маленьких зрителей. Медведь, что характерно, в буквальном смысле лишен голоса, он молчаливо сносит все издевательства разнузданного ребенка, не в силах как-то повлиять на Машу.

- В мультике «Маша и Медведь» - рассказывает Валентина Конкина, - я вижу идею безусловного принятия ребенка во всех его проявлениях, а вот идеи про ограничения нет. Но ограничения и правила нужны для безопасности и для понимания, что можно делать с другими людьми, а что нет. Ребенку комфортно рядом с устойчивым взрослым, который не только принимает ребенка, но и четко обозначает правила и последовательно следит за их соблюдением. А в мультфильме этого нет. Возможно, этот мультик и поможет застенчивому малышу больше проявлять свою активность, а вот у импульсивного ребенка, которому и так трудно контролировать себя, нежелательное поведение может усилиться.

В советских мультиках, как в «Зимней сказке», детей учили дружбе и взаимопомощи на грани жертвенности.

«Цензура для мультиков? Необходима как воздух!»

Отсутствие критического мышления и собственных ориентиров «хорошо» и «плохо» не позволяет ребенку противостоять навязываемым ему идеям и стереотипам, он все принимает на веру, идентифицируя себя с персонажами мультфильма и подражая им.

- В Советском Союзе ни один мультик или детский фильм не мог попасть на экраны в обход строгой комиссии цензоров. И, надо признать, это работало. Сегодня именно советские мультики являются истинным спасением для думающих о своих детях родителей. Неужели пора снова возвращаться к проверенному методу?

- К цензуре? Скорее к экспертизе. Для детской продукции она необходима как воздух, - считает Любовь Таланова. - В Москве есть центр психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек, который на научной основе дает свое заключение по качеству, возрастным границам и другим параметрам. С мультиками и детскими фильмами должно быть то же самое. Группа экспертов, которая отлично ориентируется в том или ином возрасте ребенка, знает особенности развития, что ему полезно, а что вредно, проводила бы исследование и решала, для какой возрастной категории выпускать данный продукт на экраны, а может быть, совсем не выпускать. Мне кажется, что к такой экспертизе можно было делать аннотацию: содержание мультфильма, главные идеи, возраст, на который он рассчитан. Для родителей это опорные точки при отборе мультиков.

Экспертиза мультпродукции — как нашей, так и зарубежной, должна стать частью национальной идеи о защите детства. Почему до сих пор никто из сильных мира сего не озаботился этой проблемой, непонятно. Впрочем, если подумать, то общество потребления, в которое нас так отчаянно пытаются превратить в последние лет десять, легче воспитывать смолоду. И если ребенок с детства привык ходить по кругу магазин игрушек - мультик-компьютерная игра - магазин игрушек, во взрослой жизни втюхивать ему регулярно очередной кредит, ненужный товар по акции или услуги медцентра будет значительно проще.

Пока эксперты ломают головы, как оградить детей от вредоносной мультипликации, родителям необходимо принимать решения сейчас — сегодня, завтра, каждый день.

- Сам ребенок не может выбрать из потока подходящий ему по развитию мультфильм – в одно время идут и те, что предназначены для трех лет, и для 10, и для 17, - продолжает Любовь Евгеньевна. - Причем я заметила, что иногда возрастной ценз не соответствует содержанию мультфильма. Явно, что его выставляли люди, не знакомые с возрастными особенностями детей. Поэтому единственный вариант - родители должны сначала сами просматривать мультик, а потом, если сочтут нужным, показывать его ребенку. Вот только нужно ли это родителям?

- А вам не кажется, что многие из нынешних молодых родителей просто не знают, что им делать? За ответами на все вопросы они обращаются к мамским форумам и следуют советам псевдоэкспертов из соцсетей.

- Чтобы сесть за руль автомобиля, нужно сдать на права: пройдешь обучение, сдашь экзамен, и только после этого тебя выпустят на дорогу. Для приемных родителей есть специальная школа – усыновить чужого ребенка без подготовки нельзя. А своего можно воспитывать как попало. На мой взгляд, тема родительских школ назревает давно – надо учить родителей базовым психологическим знаниям, чтобы им было легче понять своих детей. Когда-то у нас были традиционные системы воспитания, которые легко передавались из поколения в поколение. Сейчас детей мало – младшие не видят пример старших, в маленькой семье не у кого перенять пример. К сожалению, родители довольно скептически относятся к подобным инициативам — они уверены, что, во-первых, и так все знают, а во-вторых, их детям ничто не угрожает.

С жертвами такой родительской самоуверенности — читай безразличия — чаще всего и сталкиваются психологи. Например, трехлетний малыш, единственным другом которого был планшет с фильмом «Парк юрского периода», решил, что он сам динозавр, и кусал своих сверстников в детском саду. А девочка-подросток, насмотревшись японского аниме, выпрыгнула из окна четвертого этажа, будучи уверенной, что приземлится на ноги, как герои ее любимого мультика. Если вы по тем или иным причинам не можете контролировать, что смотрят ваши дети, эксперты предлагают несколько способов нивелировать негативный эффект от низкопробных или агрессивных мультфильмов.

- Меня как маму, естественно, беспокоит мысль, как ослабить влияние современной мультипликации на своего ребенка и что рекомендовать другим родителям, - говорит Валентина Конкина. - Психологические исследования показали, что если взрослые обсуждают с детьми последствия событий, в том числе и насилия, которые показывают в мультфильмах или фильмах, то это снижает степень копирования такого поведения детьми, к тому же это еще и развивает критическое мышление у ребенка. Также путем экспериментов психологи выяснили, что младшим школьникам и подросткам можно делать так называемую социальную прививку от агрессии. Если им дать задание подготовить доклад или деловую игру о негативном влиянии на людей льющейся с телеэкранов агрессии, то, собирая информацию и рассказывая ее одноклассникам, они и сами крепче утвердятся в непринятии подобного поведения.

Еще один способ — объяснять ребенку, что мультфильм — это всего лишь кем-то придуманная история, которая не происходила по-настоящему. Кстати, смысл мультфильма тоже влияет на то, будет ли ребенок копировать его. Если агрессия в мультике наказана, а злой персонаж понес наказание, ребенок, скорее всего, не станет повторять его действия.

Вместо послесловия

Помните, змею, проглотившую слона? А ящик, в котором сидит барашек? Маленький принц Экзюпери, как и любой ребенок, дорисовывал в своем воображении простые картинки. Главное — запустить эту работу, дать возможность развиваться детской фантазии. Не губите добро, заложенное в детском сердце, агрессией, не развращайте искренность искаженными сюжетами. Мультипликация должна нести детям любовь и созидание, учить их сопереживать и быть людьми. Помните, что конечная цель именно в этом.

Режиссер культового мультфильма «Ёжик в тумане» Юрий Норнштейн уверен: чтобы вернуть мультипликацию на прежний уровень, нужно дать художникам возможность работать без давления со стороны продюсеров.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Художник-мультипликатор, режиссер мультипликационного кино Юрий Норнштейн:

Раньше в споре художника с чиновником побеждало добро, а сегодня - деньги

Этого человека в нашей стране знает каждый — если не по фамилии, то по знаменитому и, пожалуй, самому таинственному мультфильму советской эпохи «Ежик в тумане». Выпущенный студией «Союзмультфильм» в 1975 году, он получил более 35 международных и всесоюзных премий. В 2003 году «Ежик в тумане» признали лучшим мультфильмом всех времен по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран.

Сейчас Юрию Борисовичу 77 лет, и он активно творит со своими единомышленниками в собственной студии.

- Юрий Борисович, как человек, находящийся внутри, скажите честно, что происходит с мультипликацией? Почему стало совершенно невозможно смотреть современные мультики?

- Все очень просто — победили деньги. Мультипликацию перевели на коммерческие рельсы. Сейчас главный человек — это менеджер, продюсер. У него зарплата в 4-5 раз выше, чем у того, кто создает мультфильм. Он принимает все решения и указывает художнику и режиссеру, что делать. Мнения художников никто не спрашивает, их видение никого не интересует, они находятся в зависимом положении. А что показывают кинотеатры? Только то, что точно соберет кассу. И снова деньги!

- У вас своя студия, как же вы работаете?

- Нам очень тяжело сегодня выживать, но мы работаем сами, без правительственных и спонсорских денег. Я ни к кому не пойду кланяться, ни у кого брать деньги не стану.

- Психологи предлагают организовать экспертизу мультфильмов на федеральном уровне, чтобы специалисты могли определить, что можно показывать детям, а что нет. Это могло бы стать выходом?

- Лет 30-40 назад мы делали мультики, и никаких экспертиз перед их просмотром не требовалось. Потому что основная цель наша была гуманистическая, созидательная. У нас, конечно, были конфликты с администрацией, с минкультом, но в споре художника и чиновника, побеждало добро, а сейчас деньги. Знаете, к чему приведет введение экспертиз и создание комиссий? К тому что в них будут заседать люди, считающие себя истиной в последней инстанции, и они будут ставить тавро и что-то запрещать из своих ханжеских соображений.

Вот сейчас курить нельзя, и теперь все моменты курения в мультиках затуманивают. Почему раньше дети, увидев, как курит Волк в «Ну погоди!» не хватались за сигареты? Дойдем до идиотизма, как с Большим театром было, как реставраторы задрапировали фиговым листом половой орган Аполлону (имеется в виду статуя Аполлона, управляющего квадригой на фронтоне здания - Ред.)

- Ну хорошо, а что делать?

- Экспертизы не помогут. Выход только один — дать свободу художникам, не мешать самовыражению и не заставлять создавать коммерческие проекты. Поле должно быть открыто. Знаете, я уже неоднократно говорил об этом на разных уровнях, но меня никто не слышит. Очевидно, сегодня качественная, добрая, созидательная мультипликация никому не нужна.

КОМПЕТЕНТНО

Художественный руководитель рязанского театра кукол, заслуженный деятель искусств РФ Валерий Шадский:

Это осознанная эстетически-нравственная диверсия

- Театр кукол находится на одном поле с тем, что дети смотрят по телевизору. Иногда мы проигрываем, потому что мультипликация из среды из изобразительно-воспитательной превратилась в изобразительно-зарабатывательную. Мямля, денег не заработаешь, нужен агрессивный посыл, который сразу привлечет внимание. А чем привлекают внимание? Разрушением формы. Вместо того чтобы любоваться на красивый цветок или как ползет божья коровка, они смотрят на какую-то корову с крыльями, которая жужжит, и трудно догадаться кто это. Больше всего меня угнетают мультики с разрушенной формой реальности – «Смешарики», «Телепузики». Классическое изобразительное искусство работало над золотым сечением, соразмерностью, гармонией. Сейчас чем дисгармоничнее, чем резче, тем лучше. Раньше была мелодия, сейчас превалирует ритм. В конечном итоге человек теряет ощущение прекрасного. Это поднятое на щит убожество и торжествующее уродство меня напрягает и приводит к внутренней ярости. Может, именно в этом порыве люди разбивают телевизор.

Мне нравятся и советские мультики, и старые диснеевские, например, «Белоснежка», «Бэмби», «Красавица и чудовище». Возможно мультфильмы советского прошлого и были иногда чрезмерно назидательными, где идея, как указующий перст, но это лучше потока агрессии и жестокости, который сегодня видят наши дети. Реальная жизнь все-таки должна отличаться от ее художественного воплощения.

Я все больше укрепляюсь в мысли, что это осознанная эстетически-нравственная диверсия. Если раньше мы думали об образовании, прививании ребенку нравственно-эстетических идеалов, плюс ко всему развитие в нем фантазии, творческого начала, для того чтобы развивать общество, то сейчас этого не нужно. Сегодня востребована не творческая личность, а продвинутый потребитель.

Каждый день, играя, ребенок должен создавать свой мультик - именно это по-настоящему развивает ребенка.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

БДИ!

В каких случаях лучше отказаться от просмотра мультфильма?

- Сюжет перенасыщен сценами жестокости и насилия: драки, убийства, демонстрация атрибутов смерти. Главный герой часто агрессивен, наносит вред окружающим.

- Своенравное, агрессивное поведение персонажа не наказывается, а иногда даже приветствуется. Нарушение рамок, неумение держать себя в руках возводится в норму.

- Женские и мужские образы не отчетливо идентифицируются, либо наделены качествами друг друга. Это отражается в поведении, одежде, роли персонажа.

- Размытый, растянутый сюжет, который трудно пересказать ребенку.

- В мультфильме используются яркие, ядовитые краски. Картинка постоянно скачет, не позволяя ребенку задуматься о смысле происходящего на экране.