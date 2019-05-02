В рязанском автокроссе «День Победы» примет участие пилот из Эстонии

Автомобильный кросс «День Победы» является старейшей в России гонкой – он проводится с 1964 года. В свое время за победу на рязанской трассе сражались не только лучшие представители автотранспортных предприятий РСФСР, но и пилоты из многих республик СССР. В том числе в семидесятые неоднократно бывали в Рязани и гонщики из Эстонии.

В 1979 году на автокросс «День Победы» команда из Эстонии, выступающая на грузовых автомобилях, приехала в последний раз. Тот май остался в памяти прибалтийских спортсменов благодаря триумфу в зачетной группе ГАЗ-51. Все три места на пьедестале почета заняли спортсмены из ЭССР.

Андрес Аллик (справа) и Игорь Борисенко на автокроссе "День Победы - 2018" в Рязани.

Спустя 40 лет после памятной для эстонцев гонки они вновь возвращаются в Рязань, чтобы сразиться за призовые места. Грузовик ЗИЛ-130, подготовленный шатурской командой TehnoLazer, выведет на старт вице-чемпион Эстонии Андрес Аллик. В 1979 году эстонские спортсмены также участвовали в сражении грузовиков ЗИЛ-130, но до призовых мест не добрались. Возможно, Андрес Аллик окажется более удачливым.

Символично, что тогда – сорок лет назад – за рулем ГАЗ-51 на автокроссе «День Победы» стартовал его отец Калле Аллик. Он тоже приедете в Рязань. Более того, Калле Аллик собирает материалы по истории грузового автокросса и просит неравнодушных к автогонкам болельщиков привезти с собой старые фотографии, плакаты, значки.

- Было бы интересно встретиться, пообщаться, - отмечает Калле Аллик.

Здесь поясним, что Калле замечательно владеет русским языком, поэтому проблем с взаимопониманием не возникнет. Палатку эстонской делегации вы без труда узнаете по многочисленным красным флагам.

Наверное, многие помнят, что в 2014 году в Рязань уже приезжали эстонские спортсмены – они привозили с собой два спортивных грузовика ГАЗ-51 и ГАЗ-53.

ЗИЛ-130, на котором будет стартовать в Рязани Андрес Аллик.

Соревнования на ЗИЛ-130 в Эстонии не проводятся, поэтому Андресу Аллику пришлось искать спортивный автомобиль в России. К счастью, его инициативу поддержали неравнодушные к грузовому автокроссу ребята из Подмосковья.

Уже сейчас можно сказать, что проигравших в этой гонке точно не будет! Ждем всех болельщиков на трассе «Семеновская» под Рязанью 11-12 мая.