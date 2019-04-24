Специалисты VELLCOM group посетили главную выставку мировой строительной индустрии BAUMA 2019

С 8 по 12 апреля в Мюнхене проходила 32 международная выставка BAUMA 2019, собравшая свыше 3600 компаний-участников из 62 стран мира, которые представили строительную технику, оборудование для производства стройматериалов, дорожную и горную технику. Экспозиции развернулись на 614 тысячах кв. метров, а посетили их в общей сложности более полумиллиона человек.

Главное событие мировой строительной отрасли увидели и рязанцы – в рамках делового тура по инновационным производствам, лабораториям и выставочным центрам Европы на выставке побывала делегация VELLCOM group, в которую вошли сотрудники всех департаментов холдинга.

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VELLCOM group уже много лет является партнером самых крупных резидентов выставки – Hörmann, Ammann Group, CIFA, Liebherr, Wirtgen и других. В своих проектах холдинг несколько лет использует опалубку Doka и Peri. Репутация лидеров отрасли подтверждается надежностью конструкций и качеством выполняемых работ.

Крупнейший производитель дверей, ворот и приводов Hörmann является партнером холдинга более 8 лет. VELLCOM применял системы от Hörmann на собственном производственном комплексе, объектах социальной инфраструктуры, в новых девелоперских проектах используют входные двери и ворота только этого производителя.

Производственный холдинг VELLCOM group состоит из комплексов исключительно европейского производства от Ammann Group. Ближайшим летом здесь появится установка SBM с инновационным строением узла, которая позволит изготавливать теплоизоляционный и декоративный бетон.

– Ведущие специалисты наших подразделений воодушевлены увиденными технологиями и инновациями. И готовы внедрить в свою работу методы и технологии европейских компаний. Технология строительства жилых домов VELLCOM DOM обязательно будет усовершенствована. Мы увидим позитивные изменения в качестве применяемых материалов, принципах устройства жилой застройки и в уровне лабораторных испытаний, – рассказали в VELLCOM group.

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