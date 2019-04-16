Рязанские коммунисты встретились со школьниками областного центра

В преддверии Дня местного самоуправления прошла встреча старшеклассников школы №39 города Рязани с депутатом, руководителем фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денисом Сидоровым и помощником депутата Государственной Думы Дмитрием Иваничкиным.

Общаясь со школьниками, Денис Сергеевич подробно остановился на аспектах деятельности городской Думы, призвал пока еще несовершеннолетних молодых людей в будущем не быть аполитичным и ходить на выборы. Он также рассказал о проектах и предложениях депутатов-коммунистов и проводимой ими работе.

– Считаю, что депутат – это такой человек, которому не безразлично, что будет с нашим любимым городом и его жителями. И он должен делать все для их благополучия, – сказал Денис Сидоров. – Я осознанно пошел в политику, стараюсь всего себя отдавать общественной деятельности.

Старшеклассники задавали вопросы, актуальные для города и страны в целом.

Ребята с интересом слушали гостя, активно задавали вопросы, большинство из которых касалось снижения цен и тарифов, создания новых рабочих мест, развития муниципальных предприятий и транспортной инфраструктуры города. Немалая часть из них выразила желание каким-либо образом принять участие в политической жизни Рязани. В свою очередь, Денис Сергеевич поделился личным опытом из своего политического прошлого.

Дмитрий Иваничкин рассказал о работе Госдумы РФ.

– Есть такая организация – Ленинский комсомол. Я в 16 лет в нее пришел, и с этого времени заболел политикой. С самого детства я понимал: что-то надо менять, что-то надо делать. Это был как раз конец 90-х, тяжелое время. И я выбрал для себя левое, социалистическое направление, и стал активно участвовать в мероприятиях, проводимых комсомолом и партией. Стал помощником депутата областной, затем Государственной Думы, несколько раз участвовал в выборах депутатов городской Думы, пока в 2013 году меня не избрали, – рассказал депутат гордумы.

Дмитрий Иваничкин напомнил об истории основания двухпалатного парламента Российской Федерации, чему поспособствовал Указ президента Ельцина под номером 1400, ставший отправной точкой передела власти. Он рассказал о нынешней системе формирования законодательного органа и задачах, стоящих перед депутатами-коммунистами Государственной Думы, в частности, о деятельности депутата Олега Лебедева, избранного от Рязанской области в составе списка КПРФ.

Дмитрий Владимирович также сообщил о своей работе в качестве помощника Олега Лебедева – организации встреч с избирателями, депутатских запросах и решении проблем жителей на федеральном уровне. Кроме того, он подробно остановился на законопроектах, предлагаемых депутатами-коммунистами и их работе в интересах трудового народа.

В завершение встречи старшеклассники и учителя сделали общее фото с гостями на память.

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