В Рязани отбирают помещение у студии танцев, где бесплатно занимались инвалиды

В Рязани учеников и педагогов школы эстрадного танца «Поколение DANCE», в том числе «солнечных» детей, не пускают на занятия. У помещения в ТЦ «Рязанский», где они проходят, сменился собственник, представитель которого отказался вступать в переговоры о продолжении аренды.

Среди 170 человек, которые занимаются в студии, 15 - это рязанцы от 11 до 24 лет, подопечные АНО поддержки инклюзии «Навигатор Будущего» с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушениями слуха и зрения (за уроки они ничего не платят). В субботу, 6 апреля, именно они оказались перед закрытыми дверьми:

- Мы попросили представителей собственника разрешения провести эту тренировку по графику, и не отменять её из-за взрослых проблем и волокит, получили согласие, но сегодня нас не пустили, - рассказывают участники событий.

В результате небольшое занятие решено было провести прямо на улице, а дальнейшая судьба проекта остается под большим вопросом.

Коллектив «Поколение DANCE» вошел в число победителей фестиваля «Черный кот-2019». Теперь им негде репетировать.Фото: Владимир ФРОЛОВ

- Уже в августе нас ждет выступление в Кремле, но я не знаю, как мы будем готовиться. Там (в закрытом помещении – Ред.) остались декорации, цифровая техника, танцевальное оборудование, мебель, другие вещи, даже деньги, - заявил «Комсомолке» руководитель «Поколение DANCE» Евгений Осотин.

По его словам, летом 2018-го в помещение было вложено 13 миллионов рублей заемных средств, так как изначально оно было «просто коробкой без вентиляции, электричества и других условий», причем какой-либо компенсации этих вливаний со стороны арендодателя не последовало. Наоборот, «наградой» за старания стала продажа в феврале преобразившейся чужими силами недвижимости столичной сети клиник. Как утверждает Осотин, местный предприниматель Игорь Бардин, действуя от имени покупателя, вскоре призвал «собирать свое барахло и проваливать». Однако наш собеседник не теряет надежд достучаться до собственника.

В помещение студии вложены большие деньги. Фото: vk.com/pokolenie_dance62

- Это не просто увлечение танцами. Мы популяризируем инклюзию в правильном понимании: когда дети-инвалиды не смотрят, как выступают здоровые сверстники, или наоборот, а танцуют вместе – на равных. Для наших воспитанников это возможность поднять себя и свои ощущения на новый уровень. Положительные изменения порой становятся настолько заметными, что даже родители и сами дети такого эффекта не ожидают, - говорит директор АНО поддержки инклюзии людей с инвалидностью «Навигатор Будущего» Наталья Барышова.

Кстати, дебют смешанного коллектива уже состоялся – на IV фестивале «Подснежник» в Рязани. Организаторы, в числе которых и Наталья Алексеевна, верят, что это только начало пути по стиранию границы между здоровыми и «особенными».