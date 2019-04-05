Определены сроки исправления недоделок во дворах Песочни

С начала апреля члены фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе проводят мониторинг состояния территорий, отремонтированных в прошлом году в рамках партпроекта «Городская среда». Так, 2 апреля с жителями своего избирательного округа встретились руководитель партийного объединения Елена Волкова и депутат Сергей Самарский.

4 апреля благоустройство дворов проверили депутаты Татьяна Климова и Светлана Попова. Особое внимание они уделили дворовой территории домов 32 и 34 на улице Новоселов в Песочне. Это один из самых масштабных объектов, реализованных в рамках партпроекта «Городская среда» в 2018 году.

– Подрядная организация приступила к ремонту только в конце сентября. В результате сроки были сорваны и работы завершались уже в декабре, – уточнила Татьяна Климова.

Сейчас жители пожаловались на плохое качество проведенного осенью ремонта.

– Тротуарная плитка во многих местах просела, потрескалась и проломилась. В зоне игрового и спортивного комплексов ударопоглощающее покрытие уложено неровно, волнами. На ограждении уже появилась ржавчина. Столбы ограждения вкопаны в бетон, но при этом не закреплены и шатаются, что может повлечь травмоопасные ситуации, – перечислила Светлана Попова недоделки, которые остались после работы подрядчика.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель облдумы Аркадий Фомин обратился с письмом на имя начальника УМВД России по Рязанской области Сергея Лебедева с просьбой проверить информацию о нарушениях при строительстве детской площадки на улице Новоселов.

– Держу эту ситуацию на личном контроле, – отметил лидер рязанских единороссов.

Татьяна Климова и Светлана Попова осмотрели еще один объект, благоустроенный в рамках партпроекта «Городская среда», – двор дома 35 на улице Новоселов.

– Мы довольны работой подрядной организации, у нас сложилось взаимопонимание. Уже есть договоренность по срокам завершения ремонта территории, обсудили, что надо исправить, – отметила председатель ТСЖ.

В объезде также приняли участие и.о. заместителя главы администрации Рязани Игорь Ковалев, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Елена Волкова и помощник депутата Госдумы, парламентария от Рязанской области Андрея Макарова.

По информации администрации Рязани, контроль за подрядчиками, провалившими ремонт дворов, будет усилен. Речь идет об устранении недостатков там, где в прошлом году шли работы по программе «Формирование современной городской среды». Специалисты обследовали все площадки. Комиссия нашла нарушения асфальтового, плиточного и резинового покрытий, дефекты окраски металлических конструкций, отсутствие озеленения и газонов, обнаружила неубранный мусор.

Контроль за подрядчиками, провалившими ремонт дворов, партийцы и горадминистрация обещают усилить.

– 27 марта подрядчикам вручили гарантийные претензии. Срок окончания работ по устранению дефектов – до 15 апреля, по благоустройству и озеленению территорий – до 1 мая, – рассказал Игорь Ковалев.

По словам Елены Волковой, члены фракции «Единая Россия» в областной и городской Думе продолжат практику выездных совещаний по дворам совместно с представителями администрации Рязани, районных префектур, управляющих компаний и подрядных организаций.

– Мы работаем на благо наших избирателей, поэтому будем добиваться от подрядчиков выполнения всех гарантийных обязательств по ремонту дворовых территорий – чтобы были устранены выявленные нарушения и исправлены недоделки, – подчеркнула руководитель партийного объединения гордумы.

Напомним, что жители домов 32 и 34 по улице Новоселов неоднократно обращались за помощью к члену фракции «Единая Россия», председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову. Парламентарий от Рязанской области раскритиковал работу администрации города и взял завершение работ по данному адресу на личный контроль.

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