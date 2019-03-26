Племянник Аллы Пугачевой в рязанскую больницу обращался, но ДТП не было

Утром 26 марта в федеральных СМИ появилась информация о том, что в городе Новомичуринске Пронского района в ДТП попал племянник примадонны российской эстрады Влад Пугачев. Якобы на прошлой неделе, когда он шел по обочине дороги, его сбил пролетевший мимо автомобиль.

«Мужчина упал и самостоятельно подняться не смог. Его доставили в больницу, где медики провели необходимую операцию – у Влада пострадали стопы», — говорилось в сообщении.

Однако, как удалось выяснить «Комсомолке», ни за март, ни за февраль похожих происшествий в Рязанской области не было. Но пострадавший с именем Влад Пугачев все-таки был. Правда, не на прошлой неделе, а еще в феврале. До больницы мужчина дошел сам, никакой скорой помощи не понадобилось.

— 26 февраля в поликлинику Новомичуринской МРБ поступил мужчина с жалобой на палец стопы правой ноги, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе министерства здравоохранения Рязанской области. — В травмпункте ему сделали рентген, который не показал никаких переломов. Госпитализация не понадобилась, пациент забрал снимок и ушел. Где он получил эту травму, неизвестно. Ни о каком ДТП он врачам не сообщал.

Напомним, несколько лет назад от сердечного приступа умер брат Аллы Пугачевой — Евгений. Мужчина рано овдовел, ему пришлось одному поднимать двоих сыновей. Младший сын Влад попал в дурную компанию и стал принимать наркотики.

Своего племянника Алла Борисовна отправила на лечение в Израиль. Там мужчина наконец завязал с наркотиками и потихоньку начал выздоравливать под присмотром израильских медиков.