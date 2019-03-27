Поднять производство в Рязанской области – реально

26 марта в Рязани прошло заседание «Конкурентоспособность российской экономики на примере предприятий Рязанской области». На него собралось столько руководителей рязанских предприятий и предпринимателей, что вначале не всем хватило места в большом конференц-зале отеля «Старый город».

Организовала мероприятие Торгово-промышленная палата, и ее делегация во главе с председателем совета ТПП по промышленному развитию Константином Бабкиным перед этим совершила визит на несколько рязанских производств.

Открыв заседание, вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин предложил выслушать представителя государственной власти – зампреда правительства Рязанской области Романа Петряева. Тот привел цифры, показывающие рост производства (плюс 3,8% по сравнению в 2017 годом) и приток инвестиций в область. Стратегия была предложена давно знакомая: «Основные факторы конкурентоспособности – это быстрое внедрение новых технических средств и применение принципов бережливого производства».

Константин Бабкин – промышленник-практик, возглавляющий несколько производственных компаний в разных регионах страны – высказал мнение, что медленный рост похож на топтание на месте, и заговорил о рывке вперед:

– Действительно, мы сегодня видели своими глазами, как создаются новые предприятия. Но в целом состояние экономики региона и страны ниже, чем мы с вами заслуживаем.

Рецепты есть: что нужно делать

Константин Бабкин уверен, что в России сейчас в первую очередь любой ценой нужно стимулировать рост производства:

– Валовой продукт в основном обеспечивается добычей и экспортом сырья. Все, что выходит за рамки этого, не выдерживает сравнения даже с советской экономикой, которую мы привыкли считать неэффективной и отсталой. Посмотрите цифры по Рязанской области: общий объем строительства сократился, перевозки сократились, электроэнергии вырабатывается меньше, даже производство хлеба меньше, чем в 1990 году. Занятость в экономике снижается, численность населения упала. Знаете, в мире есть культуры, которые могут жить без созидания: наслаждаться солнцем, бананами, но жители России без созидания не могут.

Показав на схемах, какой рост производства могли бы дать новые технологии, докладчик задал вопрос, что мешает такому взлету. По мнению промышленника, больше всего бьют по производителям рост налогов, тарифов на энергоресурсы и бензин. Стратегия, которую должно применить правительство России, состоит из трех направлений:

– Во-первых, протекционизм. Это не изоляция, это не бездумное поднятие пошлин, уничтожающее конкуренцию. Надо анализировать рынок, и если выявляются худшие условия для наших предприятий по сравнению с зарубежными конкурентами – применение защитных мер. Ни для кого не секрет, что к нам поставляется зарубежное продовольствие, которое там сильно субсидируется.

Во-вторых, стимулирующая денежно-кредитная политика. Наш Центробанк заботится только о поддержании инфляции на определенном уровне. Ставки по кредитам сейчас таковы, что наши предприятия не могут соревноваться с конкурентами из развитых стран. Покупатели тоже не могут взять кредиты на покупки. Кредиты должны подешеветь, и экономика немедленно вырастет.

В-третьих, разумная налоговая политика. Снижение этого бремени даст небывалое снижение себестоимости – и повышение конкурентоспособности. И снижать налоги надо так, чтобы в выигрыше оказались те, кто нацелен на развитие, на выпуск продукции высокой переработки.

Поддержка тезисов промышленниками

Председатель торгово-промышленной палаты Рязанской области Татьяна Гусева одобрила тот факт, что у большинства местных производителей, входящих в ТПП, государственный взгляд на ситуацию: они читают своей первоочередной задачей поставки продукции на внутренний рынок:

– Да, у нас есть предприятия, которые работают в основном на экспорт. Конечно, экспорт помогает получать финансовые поступления в бюджет, способствует техническому прогрессу. Но тем не менее необходимо сначала обеспечить потребности своего рынка, а потом уже работать на экспорт, – отметила она.

На заседании присутствовали руководители рязанских предприятий.

О своей практике взаимодействия с государственными органами и коммерческими банками рассказали директора предприятий из Рязани и Скопинского района. В основном они были согласны с докладом, приводя много дополнительных примеров из практики своих предприятий. Избыточное налоговое бремя действительно мешает им развиваться, а рисков негативных изменений довольно много.

Региональный министр экономики Светлана Горячкина в своем выступлении пообещала производственникам упрощение программы поддержки инвестиционных проектов, то есть льгот по налогам на прибыль и имущество.

По мнению московских гостей, работа по объединению производственников должна продолжиться: убедить в необходимости новой стратегии развития теперь необходимо правительство и парламент России.

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