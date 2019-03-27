В Рязани назвали лучшие ипотечные программы

21 марта в Рязанском институте развития образования были вручены очередные премии независимого конкурса «Лучшая ипотечная программа Рязанской области».

В 2018 году этот конкурс организовала рязанская редакция «Комсомольской правды», а в жюри вошли представители городских властей, застройщиков, риэлторов и университетского сообщества. Каждые 3 месяца эксперты рассматривают десятки ипотечных предложений, с которыми обращаются к жителям региона кредитные учреждения – и выбирают самые выгодные.

Главные отличия – прозрачность и честность

В Рязани уже проводились конкурсы, где для победы нужно было просто заплатить побольше организаторам. В этом случае все организовано иначе.

– Жюри, рассматривая ипотечные программы, постаралось, чтобы вы вообще об этом не знали, – обратился к собравшимся представителям банков директор «КП»Рязань» Николай Мальцев. – На все нюансы мы смотрели глазами обычного рязанца, который хочет купить жилье.

В сравнительной таблице хорошо видно, где процентные ставки по кредиту ниже, сумма кредита больше, максимальный срок выплаты дольше, первый взнос меньше, доля одобрения заявок на кредиты крупнее – и так далее. Когда все прозрачно и доступно для проверки, оспорить выводы экспертов практически невозможно.

Ипотечный рынок ждут сложные времена

– Я слышал прогнозы, что к 2020 году ипотечные ставки вернутся на уровень 8 процентов, но в этом сильно сомневаюсь, – подчеркнул директор компании «Бизнес Системы» Сергей Перимбаев. – А после свертывания системы долевого строительства я прогнозирую еще и сокращение числа застройщиков.

– Стоит выразить признательность банкам, которые представили ипотечные предложения, которые и потребителям подходят, и при этом для самих банков рентабельны, – отметил и. о. заместителя главы администрации Рязани Игорь Ковалев.

– Любой бизнес есть поиск баланса интересов, – признался кандидат экономических наук, доцент РГУ Николай Горазеев. – И я хотел бы, чтобы в дальнейшем мы ввели еще один критерий, показывающий взаимодействие банков не с получателями ипотечных кредитов, а с застройщиками.

В ходе обсуждения было предложено считать таким критерием практику аккредитации банками тех или иных новостроек.

Победители конкурса

Оценка лучших проводилась в пяти номинациях. Победителями конкурса «Лучшая ипотечная программа. Зима 2019 года» стали:

– ВТБ (ПАО) – в номинациях «Стандартная ипотечная программа» и «Ипотека для индивидуальных предпринимателей»;

– ПАО «Промсвязьбанк» – в номинации «Военная ипотека»;

– ПАО «Совкомбанк» – в номинации «Ипотека для тех, кому за 50»;

– Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (бывший АИЖК) – в номинации «Ипотека для семей с детьми».

Обладатели дипломов этого некоммерческого конкурса могут использовать его результаты в своих рекламных объявлениях, размещать в буклетах и на информационных щитах.

В номинации «Ипотека для тех, кому за 50» лучшим был признан Совкомбанк.Фото: Владимир ФРОЛОВ

В номинации «Военная ипотека» лучшим оказался Промсвязьбанк.Фото: Владимир ФРОЛОВ