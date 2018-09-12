Конкурс «КП»: В Рязанской области определили лучшие ипотечные программы

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-11T18:32:48+03:00

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В июне этого года редакция рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» презентовала конкурс «Лучшая ипотечная программа в Рязанской области». Главная задача, которую мы ставили перед собой – помочь рядовым жителям региона в выборе ипотечных предложений. Для этого был собран экспертный совет, члены которого за три месяца проанализировали около 50 ипотечных программ и определили лучшие из них в пяти номинациях.

Добились максимальной прозрачности

Оценивали ипотечные предложения по определенным критериям. Сделано это было специально для того, чтобы избежать субъективных оценок и добиться максимальной прозрачности конкурса.

Критериев выделили семь: процент по кредиту, сумма кредита, срок его погашения, первоначальный взнос, рейтинг банка или кредитной организации, процент одобрения и наличие скрытых повышающих коэффициентов. Кстати, внести в список последний пункт посоветовал член жюри, директор компании «Бизнес Системы» Сергей Перимбаев. В деятельности своей компании ему довольно часто приходится сталкиваться с неграмотностью населения в вопросах недвижимости, поэтому он точно знает, на что в первую очередь стоит обращать внимание.

– Есть понятие «ставки по ипотеке», а есть понятие «обслуживания кредита», – поясняет Сергей Перимбаев. – И вот, когда идет предложение более низкой ставки по кредиту, человек думает, что он будет меньше платить. А потом оказывается, что из-за высокой стоимости страховки и других моментов процент ставки по кредиту по факту оказывается выше. Наш конкурс позволяет все это выявить и донести до людей, которые теперь могут выбрать лучших операторов ипотечного рынка.

«В объективности конкурса сомнений не возникает»

6 сентября состоялось подведение итогов конкурса «Лучшая ипотечная программа в Рязанской области» по результатам первых летних месяцев и награждение победителей.

Председатель жюри, директор рязанского выпуска «Комсомольской правды» Николай Мальцев отметил, что в некоторых номинациях были явные лидеры, в других – кредитным организациям пришлось побороться за право называться победителем.

Николай Мальцев вручает диплом представителям ПАО «Совкомбанк»

В итоге, лучшим в номинации «Военная ипотека» стал «ДОМ. РФ». Диплом победителя в номинации «Ипотека для тех, кому более 50 лет» получил ПАО «Совкомбанк».

А вот банк ПАО «ВТБ» стал первым сразу в трех номинациях – «Ипотека для семей с детьми», «Ипотека для ИП» и «Стандартная ипотечная программа».

Николай Мальцев вручает диплом представителю компании «Дом.РФ»

Такое неравномерное распределение наград говорит о действительно честной работе жюри.

– Победа стала для нас большим сюрпризом, – отметил заместитель управляющего ПАО ВТБ Павел Еременко. – Но, с другой стороны, мы не удивились, потому что ипотечное направление является для нас одним из ключевых.

Член жюри Антон Воробьев вручает диплом представителю «ВТБ» (ПАО)

Также победители отметили, что результаты этого конкурса, несомненно, важны для них, а сам конкурс просто необходим.

– Я считаю, что любой независимый конкурс, а тем более на рынке ипотеки определенно нужен, – отметил коммерческий директор ООО «ОПН24», официальный партнер ДОМ, РФ Александр Шевляков. – А в том, что конкурс объективный, сомнений не возникает. Для нас эта награда очень много значит, и особенно приятно получить ее в таком непростом продукте, как военная ипотека.

Член жюри Валентин Рыбак вручает очередной диплом представителю «ВТБ» (ПАО)

Напомним, что на этом конкурс не заканчивается. В ближайшие три месяца экспертам предстоит вновь определить лучшие ипотечные программы осени-2018.

КТО ЕСТЬ КТО?

В состав жюри конкурса вошли: Николай Горазеев – кандидат экономических наук, доцент РГУ; Елена Морозова – заместитель управляющего отделением по Рязанской области ГУ Банка России; Игорь Ковалев – начальник управления Администрации города Рязани; Антон Воробьев – генеральный директор строительной компании «Единство», Валентин Рыбак – член Союза архитекторов России; Сергей Перимбаев – директор компании «Бизнес-системы»; Николай Мальцев – генеральный директор рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда».

ПОДРОБНОСТИ

Наш конкурс продолжается. Тем банкам, которые хотят принять в нем участие, необходимо прислать (по запросу или добровольно) на адрес конкурсной комиссии письмо с подробным и актуальным описанием ипотечной программы.

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