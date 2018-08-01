На конкурс «КП»-Рязань» по лучшей ипотечной программе поступило уже 15 заявок

1 Авг. 09:01 2018-08-01T13:05:09+03:00

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Конкурс «Лучшая ипотечная программа в Рязанской области», организованный редакцией «Комсомолки», стартовал в июне. Его главной целью стало выявление лучших предложений на рынке ипотечного кредитования в пяти номинациях:

– «Ипотека для семей с детьми»

– «Ипотека для ИП (не для юридических лиц)»

– «Ипотека для тех, кому более 50 лет»

– «Военная ипотека»

– «Стандартная ипотечная программа».

Сразу после старта конкурса в редакцию газеты стали поступать заявки от конкурсантов. На данный момент на рассмотрении у членов жюри находится более 15 ипотечных программ от 7 кредитных организаций. Сгруппировать поступающую информацию и подготовить ее для анализа помогла компания «Бизнес Системы».

Ипотеку по новостройкам предлагают все заявленные кредитные организации. Процентная ставка в этом сегменте ипотечного рынка колеблется от 6,7 до 10,9%. Максимальная сумма кредита здесь варьируется от 10 миллионов рублей до бесконечности, так как некоторые банки не устанавливают ее предела. Максимальный срок погашения кредита – от 25 до 30 лет.

Разброс по процентным ставкам военной ипотеки не так велик, как в предложениях на новостройки. Самый низкий процент здесь составляет 9%, самый высокий – 10,9%.

Сумма предоставляемого кредита во всех предложениях чуть больше 2 миллионов рублей.

Самые низкие процентные ставки кредитные организации предлагают по программам с государственной поддержкой – от 6 до 8,9%. Максимальная сумма здесь начинается с 3 миллионов рублей, у некоторых банков она предела не имеет. Срок погашения кредита – от 25 до 30 лет.

Процент одобрения у кредитных организаций, которые предоставили на конкурс свои ипотечные программы – от 65 до 85%.

Напомним, что первые результаты конкурса «Лучшая ипотечная программа Рязанской области» станут известны уже в августе. К этому моменту члены жюри проведут полный анализ всех доступных предложений по ипотечному кредитованию и определят победителей.

А пока еще есть время прислать свои предложения по ипотечному кредитованию на адрес редакции рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда»: г. Рязань, ул. Праволыбедская, д.35 кор.2. E­mail: kp­62@list.ru.

КОМПЕТЕНТНО

Один из членов жюри начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев, ознакомившись с представленными данными, отметил следующее:

– Из тех данных, которые доступны для анализа на сегодняшний день, можно сделать вывод, что банки с государственным участием не имеют явных преимуществ перед другими кредитными организациями. Все участники предлагают вполне сопоставимые условия. Конечно, при этом следует учитывать, что для каждой из групп потребителей банковских продуктов существуют определенные нюансы. По моему мнению, есть несколько банков, которые заслуживают особого внимания, но, пока не будет проведен полный анализ всех программ конкурсантов, об этом говорить рано.