Volkswagen представляет специальную версию Polo CONNECT

Volkswagen представляет бестселлер Polo в новом исполнении CONNECT. Модель уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки.

Одной из отличительных характеристик специальной версии является модуль и приложение Volkswagen Connect. Благодаря приложению владелец Polo CONNECT получает возможность контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона.

После регистрации и получения Volkswagen ID в приложении Volkswagen Connect становятся доступны такие функции, как:

– обзор основной информации об автомобиле, в том числе его идентификационный номер, информация о пробеге и уровне топлива в баке, а также дата, когда необходимо пройти следующий технический осмотр;

– обзор пройденного расстояния и времени в пути, потребленного топлива и затрат на него, сортировка по типам поездок;

– анализ стиля вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности.

– геолокация, с помощью которой возможен поиск автомобиля на месте парковки (актуально на больших паркингах в мегаполисах);

– функция «сервисный центр», которая обозначит на карте авторизованные центры Volkswagen поблизости и предоставит возможность записаться на обслуживание.

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В случае неисправности у клиента в один клик появляется доступ к службе помощи на дороге или горячей линии Volkswagen. Также в приложении можно узнать, что означает любая загоревшаяся на дисплее сигнальная лампочка.

Volkswagen Polo CONNECT предлагается с несколькими двигателями: 90-сильным в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильным в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач, а также силовым агрегатом мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-МКП или 7-АКП.

Для Polo в специальной версии CONNECT доступен цвет кузова Petroleum Blue с эффектом металлик. Модель оборудуется 15-дюймовыми легкосплавными дисками Tosa, наружными зеркалами, окрашенными в цвет кузова и оборудованными обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания, а также фарами головного света с лампами H7 и тонированными задними стеклами.

Интерьер новой модификации дополнен тканевой обивкой сидений Cushion с обновленной цветовой гаммой, кожаной обивкой мультифункционального спортивного рулевого колеса, рычага ручного тормоза и переключателя КПП, декоративными вставками Dark Illusion, задними сиденьями, складываемыми в пропорции 60:40.

Polo CONNECT оснащается следующими элементами функционального оборудования: аудиосистема R 340 с камерой заднего вида, интерфейс для смартфонов AppConnect (CarPlay, Android Auto, Mirrorlink), центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений и форсунок омывателя, круиз-контроль и автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции (для версий 125 л.с.). Опционально для модели предлагаются 15-дюймовые легкосплавные диски Estrada, светодиодные фары, пакеты оборудования «Комфорт», «Спорт» и «Безопасность».

Polo является одной из самых популярных моделей марки Volkswagen с момента выхода на рынок. Версия CONNECT производится специально для России на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.

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