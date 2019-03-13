Жители рязанской многоэтажки отказались от участия в программе благоустройства двора и лишились земли

В 2017 году по всей стране и в Рязанской области в частности, стартовала программа «Формирование современной городской среды». По замыслу авторов, она позволит сделать наши дворы и общественные пространства комфортными, безопасными и чистыми.

Программа подразумевает активное участие жильцов в судьбе своего двора. Для этого им предложено выбрать один из двух вариантов, включающих минимальный и дополнительный перечень работ. В понятие минимального перечня входят: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения территорий, установка скамеек и урн для мусора. Именно эти расходы финансируются за счет средств федерального бюджета. Под дополнительным перечнем понимается: оборудование детских или спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, установка малых архитектурных форм и так далее. В этом случае необходимо обязательное участие собственников - трудовое или финансовое.

Так же в программу «Формирование современной городской среды» входит благоустройство общественных пространств, парков, скверов, прогулочных зон и других.

Первые блины, как всегда, комом

В 2018 году в Рязани в рамках программы было отремонтировано всего 14 дворов и 6 общественных территорий, среди которых многострадальный парк имени Ю.А. Гагарина в микрорайоне Приокский. Его благоустройство привело в недоумение как горожан и общественников, так и муниципальные и областные власти. Чего только стоят «легендарные» лавочки, установленные практически на уровне земли.

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов сообщил, что благоустроенный парк «вызывает нарекания» рязанцев:

- Покрытие, утвержденное проектом, в действительности не соответствует нашим ожиданиям. Все недочеты, допущенные при благоустройстве, необходимо оперативно устранить.

Благоустройство в стиле 90-х

Благоустройство дворов в рамках программы также вместо благодарности вызывает лишь недовольство горожан. Так, в редакцию «Комсомолки» обратились жители домов 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2 и 8 корпус 2 на улице Крупской.

Люди возмущены первым этапом благоустройства общей дворовой территории, к которой относятся все пять домов.

- Работы по благоустройству нашего двора проводятся в стиле «лихих 90-х» по некомплексному и, по сути, негласному жителями домов проекту, реализацией которого занимается УК «Развитие». Проект почему-то охватил территорию только одного из пяти домов, без учета мнения и интересов остальных жителей. Не было никакого открытого обсуждения плана благоустройства, а ведь он не учитывает интересы подавляющего большинства людей, - рассказал «Комсомолке» житель дома №10 Игорь Попов.

По рассказам жильцов, благодаря такому «криворукому» благоустройству двор стал превращаться в сплошное парковочное пространство для автомобилей. Часть деревьев вырубили, и теперь на их месте стоят примерно 30 автомобилей.

Сомнительная приватизация

Директор управляющей компании, ответственной за это «благоустройство», Геннадий Воронцов сообщил корреспонденту «Комсомолки», что для него приоритетом был именно дом №10. Но его жильцы отказались от участия в программе, так как не захотели приватизировать землю рядом со своим домом:

- У дома №10 практически нет своей земли. А это является одним из условий попадания двора в программу. Узнав о том, что эту землю необходимо будет приватизировать, а потом еще платить за нее налоги, люди сразу же отказались. Поэтому эту работу мы продолжили именно с жильцами дома №8, которые согласились с этим условием.

Если взглянуть на публичную кадастровую карту, мы увидим, что большая часть дворовой территории у дома №10 почему-то стала принадлежать соседям.

В ходе приватизации земли у дома №8 были нарушены права жителей соседней девятиэтажки. Если взглянуть на публичную кадастровую карту, мы увидим, что большая часть дворовой территории у дома №10 почему-то стала принадлежать соседям. И теперь жильцы десятки не могут управлять территорией у своего дома. Это как раз больше всего раздражает жильцов, они называют такую приватизацию рейдерским захватом и требуют ее пересмотра.

Ненавязчивая «забота» УК «Развитие»

Ни о каком нормальном благоустройстве не может идти речи пока вход в управляющую компанию выглядит так.Фото: Константин МОГИЛИН

Претензий к работе УК «Развитие» у жильцов домов, которые она обслуживает, более чем достаточно. Например, собирая деньги за содержание жилья, управляющая компания не выполняет свои обязанности или делает это частично. Дворники появляются, когда им вздумается, уборка дворовой территории ведется из рук вон плохо, сознательно не заключаются договоры между УК и жильцами, не проводятся профилактические осмотры системы отопления и других домовых коммуникаций. Лампочки в подъездах меняют сами жильцы, а уборка в них почему-то ведется лишь до третьего этажа, хотя в доме их пять. Сломанные почтовые ящики не чинятся месяцами, несмотря на неоднократно оставленные заявки. А о хамстве диспетчеров ходят легенды. Этот список можно продолжать еще очень долго. Единственное, что в «Развитии» умеют делать хорошо, так это ничего не делать.

Кстати, учредителем «Развития» с уставным капиталом всего 10 тысяч рублей (!) является депутат городской Думы Александр Сидоров. Именно он является главным бенефициаром ее деятельности. И если депутат относится к своим обязанностям парламентария так же, как сотрудники его УК, то говорить о позитивных изменениях в Рязани в ближайшее время не придется.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Одним из ключевых условий попадания двора в программу «Формирование современной городской среды» является обязательная приватизация земли, на которой планируют проводить работы. А это значит, что благоустроенные дворы станут частью общедомового имущества, и жильцы будут обязаны платить за их содержание так же, как платят за содержание подъездов, подвалов и крыш. То есть, раз земля частная, то муниципалитет будет полностью освобожден от обязанности ухода за этой территории. На владельцев участка ляжет и вся фискальная нагрузка. Получается, что за такое одноразовое благоустройство люди будут платить налоги всю оставшуюся жизнь. Поэтому, прежде чем согласиться на это, жильцы должны взвесить все «за» и «против» и хорошенько подумать о выгоде такого сотрудничества.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Мнение специалиста

Председатель Рязанской единой городской ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов:

- Следить за придомовой территорией управляющие компании обязаны и без всяких дополнительных программ. УК отвечает за то, чтобы в вашем доме все было в порядке: из крана текла холодная и горячая вода, батареи грели, лампочки в подъезде горели, двор зеленел, а капитальный ремонт был проведен вовремя. По закону УК обязана обеспечивать безопасность, надежность, комфорт, чистоту и доступность общих пространств. Доплачивать за это ничего не нужно, эти услуги входят в вашу стандартную коммунальную плату.