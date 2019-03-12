Константин Бабкин: Главным показателем эффективности правительства должно быть развитие производства

Россия в последние годы существует в режиме выживания. Об отсутствии грамотной экономической стратегии говорят не только экономисты, но и люди, непосредственно связанные с производством. В своей книге «Разумная промышленная политика, или Как нам выйти из кризиса» российский предприниматель Константин Бабкин дал оценку текущей ситуации. По его мнению, именно успешные промышленники и аграрии, представители среднего и малого бизнеса должны стать главным кадровым резервом страны, капитанами новой индустриализации. Как лидер ВПП «Партии Дела» председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России активно ездит по стране и рассказывает об основах своей Стратегии экономического развития до 2025 года.

26 марта Константин Бабкин приедет в Рязань. В рамках визита он посетит два промышленных предприятия и обсудит перспективы развития региона с предпринимательским сообществом. Накануне мы встретились с Константином Анатольевичем.

«Наши предприятия поставлены в неравные условия с зарубежными конкурентами»

– Константин Анатольевич, с какой программой вы едете в Рязань? И почему, собственно, наш регион стал для вас одним из приоритетных?

– На данный момент у нас два информационно-аналитических продукта. Два года назад мы разработали документ под названием «Принципы экономической стратегии России до 2025 года». Он содержит наши предложения по изменению экономической политики страны, чтобы создать условия для реального сектора экономики и сырьевого производства в промышленности и сельском хозяйстве. Наш второй продукт – это ежегодный доклад о состоянии и конкурентоспособности российской экономики.

Сейчас мы готовим доклад по итогам истекшего года и делимся своими наблюдениями во время поездок по регионам. Недавно мы были во Владимирской области, сейчас едем к вам, чтобы представить наши предложения и увидеть обратную реакцию. Почему Рязань как область оказалась для нас приоритетной? Она для нас приоритетна, потому что не приоритетна для сегодняшнего правительства. Такой у нас принцип.

– Вы часто ездите по России и хорошо знаете основные проблемы, свойственные тем или иным регионам. Исходя из увиденного вы, наверное, уже сформировали комплекс подходящих решений для каждой области, в том числе и нашей?

– Проблемы Рязанской области довольно типичны и мало чем отличаются от ситуации в целом по стране. Я позитивно отношусь к определенным мерам экономической поддержки со стороны правительства Рязанской области. На сегодняшний день в вашем регионе достаточно хорошо развита и промышленность, и сельское хозяйство, но их уровень далек от прорывного.

Похожее положение вещей наблюдается во многих регионах. Почему мы не достигли более высокого уровня? Мы выделяем три проблемы: неправильная налоговая политика, неправильная денежно-кредитная политика, неправильная внешне-торговая политика. В условиях профицитного бюджета – особенно в прошлом году – правительство значительно повысило налоги. У государства очень много денег, при этом оно еще сильнее давит производственный сектор налогами. Мы считаем, что это нелогично и непродуктивно. Налоговая система должна иметь стимулирующий характер, и налоги должны быть невысокими. Что касается денежно-кредитной политики, то у нас запредельно высокая ключевая ставка, и в целом политика Центробанка не направлена на то, чтобы напитать экономику дешевыми кредитами. Дешевые кредиты не доступны ни для потребителей, ни для производителей. Это все тормозит экономическое развитие страны и снижает покупательский спрос россиян.

Во внешне-торговой политике ситуация исправляется, но тем не менее она еще далека от идеала. В результате вступления в ВТО, попыток интегрироваться в западную и мировую экономику мы сдали наш рынок: ходим в импортной одежде, едим импортные продукты, ездим на иномарках. Это все снижает спрос на наши продукты. Мы перешли на иностранные товары не потому, что наши предприятия перестали работать, а потому что они были поставлены в неравные условия с зарубежными конкурентами.

– Разве контрсанкции не защитили отечественных производителей по сравнению с импортными?

– Ситуация в области внешней торговли понемногу исправляется. Благодаря антисанкциям, каким-то мерам господдержки начались подвижки в автомобилестроении, сельхозмашиностроении. Но системы в этом нет. Идеология контрсанкций построена на принципе вынужденной самозащиты: против нас ввели ограничения, и мы защищаем своих производителей, но как только санкции отменят, мы опять откроем наш рынок. То есть речь идет лишь о реакции на внешние раздражители, а вовсе не о стратегическом курсе на поддержку своих.

Например, я инвестор. Как мне решить, строить молочную ферму или нет. Да, сегодня рынок молока защищен от импорта. Я вложу деньги, буду работать несколько лет, чтобы вывести свою молочную ферму на определенный уровень. И вдруг очередные изменения – государство откроет рынок, вновь станет выгодно покупать импортное молоко. В итоге моя ферма разорится, и все труды пойдут прахом. Такая модель рассуждения сегодня очень распространена во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства.

Пока не будет выработана долгосрочная политика, люди не начнут вкладываться в производство. Этим объясняется невысокий уровень развития нашей экономики и, соответственно, невысокий уровень жизни россиян. И это все мы хотим показать на примере рязанских предприятий и обсудить дальнейшие действия.

«Ни один чиновник не был ни оштрафован, ни уволен за закрытие предприятия»

– У нас в регионе очень большая проблема со сбытом продукции местных крестьянско-фермерских хозяйств в крупных сетях. Ритейлеры устанавливают непомерную стоимость входного билета в сеть и создают условия, отсекающие всех мелких производителей. В то время как, например, в Европе в каждой крупной сети отводится место для региональной фермерской продукции. И для них условия весьма вольготные. Как государство может помочь таким производителям?

– Проблема очень острая. Хорошо, что вы о ней заговорили. Чтобы ее решить, требуется трехсторонний подход. В первую очередь нужно сделать выгодными инвестиции в сельское хозяйство. Можно понять руководителей торговых сетей, которые говорят: «Обеспечьте нам бесперебойность поставок, привлекательную упаковку, стабильное качество». Крестьяне могут все это сделать, но потребуются вложения для закупки оборудования. И если у крестьян появятся деньги, они смогут выполнить требования.

Во-вторых, не обойтись и без ограничительных мер. Сейчас из-за рубежа без всяких препятствий завозится порошковое молоко, его разливают по пакетам и пишут на этикетке, что это настоящее молоко. По такой технологии можно достаточно легко обеспечить и стабильные поставки, и красивую упаковку, и сроки хранения. Но при этом придется забыть о качестве. Задача же государства – сделать так, чтобы настоящее коровье молоко, например, из Захаровского района Рязанской области, имело приоритетный доступ к потребителю. Кроме того, государство как главный регулятор должно заставить производителей и сети маркировать порошковое молоко. Тем самым мы увеличим нишу для производителей настоящего молока, которые получат доступ на прилавки крупных сетей. И в-третьих, для нормализации ситуации надо следить, чтобы качественные товары регионального производства имели преимущество в соответствующем регионе. Необходимость такой защиты давно назрела.

– Сельхозпроизводители жалуются на отсутствие поддержки со стороны государства. Однако сами они далеко не всегда готовы обеспечивать жителей качественной продукцией. Уже несколько лет наша редакция проводит потребительские экспертизы продуктов питания и выявляет фальсификат: пальмовое масло, антибиотики, отсутствие мяса в мясных продуктах. Как вы считаете, есть ли смысл выработать механизм, который бы привязал выдачу субсидий производителям к качеству их продуктов?

– Да, такой механизм необходим. Все это когда-то обеспечивали старые советские ГОСТы, в которых было прописано, что колбаса должна состоять на 95 % из мяса, а если содержание мяса меньше, это уже не колбаса, а полумясной продукт. То же самое с молоком: если в составе пальмовое масло, продукт уже не может называться молоком. Раньше по ГОСТам для производства хлеба самым низким разрешенным сортом была пшеница третьего класса. Сейчас понизили требования, и теперь уже можно использовать пшеницу пятого класса, которая раньше считалась кормовой. Сейчас ГОСТы к применению необязательны, и каждый производитель ведет себя как хочет – искажает состав, подменяет качественные ингредиенты дешевыми заменителями. Люди едят некачественные продукты, и это негативно сказывается на здоровье нации. Так же, как и сужение рынка для добросовестных производителей продуктов ведет к ухудшению состояния нашего сельского хозяйства. Только усилия воли со стороны правительства позволят возродить экономику. И спрос на качественную продукцию повысится, и рабочих мест станет больше, и людям будет приятно есть вкусные и качественные продукты.

– В Рязанской области за последние годы произошло серьезное сокращение на заводах – нет заказов, некоторые производства едва выживают. Какого рода поддержка помогла бы в такой ситуации предприятиям встать на ноги?

– Если кто-то в стране – будь то предприятие или частное лицо хочет заниматься созидательным трудом, то государство обязано их защищать от неравной конкуренции и создать все условия, чтобы они реализовали свои намерения. Сейчас такой политики в России никто не ведет. Считается так: умирает предприятие, значит, оно неэффективное.

И ни один человек в правительстве не был ни оштрафован, ни уволен за закрытие того или иного завода, фабрики или предприятия малого бизнеса. Такой подход в корне неверен. Главным показателем эффективности правительства должно быть развитие производства. Тем более у власти сегодня есть возможности, чтобы создать комфортные условия для бизнеса.

Константин Анатольевич Бабкин – российский предприниматель и лидер ВПП «Партия Дела», президент Ассоциации «Росспецмаш», председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.

Заседание Совета ТПП РФ пройдет 26.03.2019 г. в Конгресс-отеле «Старый Город»

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