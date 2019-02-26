Откладывая решение проблем с котельными, рязанские чиновники наступают на те же грабли

Пример трех домов на улице Новоселов в Рязани показал, что полумеры в сфере теплоснабжения не спасают, а ведут к разбазариванию казенных денег

В 2015 году мы писали о том, что более тысячи рязанцев рисковали остаться без горячей воды второе лето подряд из-за изношенной частной котельной, которая пока еще отапливает дома №48 (корпуса 1, 2 и 3) на улице Новоселов. На несколько лет ситуацию удалось разрешить за счет аренды автономного источника тепла Рязанским муниципальным предприятием тепловых сетей, но, как показало время, это решение городских властей никак себя не оправдало.

Аренда как разбазаривание денег

Тема вновь стала актуальной, когда администрация Рязани сообщила, что уже в апреле 2019 года все три дома отключат от котельной и присоединят к системе централизованного теплоснабжения через соседний центральный тепловой пункт РМПТС. На работы по переключению планируют потратить 3,3 миллиона рублей. Казалось бы, сумма немалая, но она меркнет перед затратами муниципальных «Теплосетей» на аренду и эксплуатацию проблемной котельной за последние 3,5 года.

- Нам объяснили, что хозяин котельной в нее никак не вкладывается, а тратить деньги на ее содержание, замену оборудования и одновременно платить аренду крайне невыгодно для РМПТС, - рассказала председательница местных ТСЖ «Норма» и «Сатурн-4» Раиса Ефремова.

Так, в начале отопительного сезона в котельной вышел из строя насос. Его оперативная замена стала заботой «Теплосети», однако частный собственник наотрез отказался снижать арендную плату, чтобы хоть как-то компенсировать затраты. И так, судя по всему, случалось не единожды…

- Котельную обслуживает персонал из четырех операторов, проводятся ремонтные работы за счет МУП «РМПТС», оплачиваются услуги АО «Рязаньгоргаз» по обслуживанию газовых сетей, - огласили статьи расходов чиновники.

При этом частнику, будь добр, клади в карман арендную плату по 100 тысяч рублей каждый месяц вне зависимости от обстоятельств. Почему это должно возмущать всех нас? Потому что, по сути, разбазариваются деньги всех потребителей центрального отопления - наши с вами деньги. Только на аренду проблемной котельной «Теплосеть» с 2015 года потратила больше 4 миллионов рублей, и можно только догадываться, насколько увеличится эта сумма с учетом всех дополнительных затрат.

ПлачУ и плАчу

Говоря об этой ситуации, нельзя не вспомнить слова Андрея Горелова, который еще в статусе заместителя главы администрации Рязани (теперь он вырос до областного министра ТЭК и ЖКХ) в 2015 году пришел на одно из собраний возмущенных жильцов трех домов по Новоселов, 48:

- Собственник и арендаторы не хотели вкладываться в модернизацию котельной и не обеспечивали надлежащее содержание существующего оборудования. Ситуация с каждым годом усугублялась и дошла до того, что необходимо было принимать срочные меры.

В 2015 году жильцы трех домов на улице Новоселов, не желая снова оставаться без горячей воды на все лето, привлекали внимание властей всеми возможными средствами.

И меры, очевидно, были выбраны ошибочные. Ведь помимо финансовых затрат отнюдь не идеальным было качество услуг от котельной.

- Раньше первые этажи замерзали - температура в квартирах могла опускаться ниже 18 градусов, положенных по СанПИН, особенно в морозные дни. Чтобы исправить ситуацию, мы вынуждены были рассверливать сопла в элеваторных узлах (чтобы пустить в систему отопления дома больше «горячего» теплоносителя от автономного источника - Ред.), - рассказывает представитель одного из местных ТСЖ, который предпочел остаться анонимным.

Однако главным опасением оставалось повторение кризисной ситуации 2014 года, когда с 13 мая по 15 сентября жильцам, в том числе пожилым, приходилось греть воду на кухонных плитах и тягать емкости с кипятком.

Хождение по граблям

Остается вопрос, почему же дома №48 (корпуса 1, 2 и 3) не переключили на ЦТП сразу? Ведь для соседних домов №44 и №46, которые тоже отапливались от отжившей свой срок автономной котельной, это сделали уже в 2016 году, включив мероприятия в Схему теплоснабжения Рязани.

Представители администрации Рязани активно доказывали жильцам, что ЦТП и существующие сети «не потянут» еще три дома. Звучали слова о нескольких десятках миллионов рублей, которые якобы требовались для реконструкции ЦТП. Теперь оказалось, что это было в лучшем случае нежеланием действовать решительно, в худшем - банальным непрофессионализмом.

Центральный тепловой пункт находится совсем рядом с проблемными домами, но жильцов долгое время уверяли, что подключиться к нему не получится.

Так или иначе, на сегодняшний день Схема теплоснабжения предусматривает закрытие 30 изношенных котельных с переводом домов на центральное отопление. Тем не менее, «отцы города» продолжают наступать на одни и те же грабли: во-первых, затягивая процесс ликвидации котельных и провоцируя неэффективное расходование средств РМПТС, во-вторых, продолжая выдавать разрешения на строительство новостроек с котельными, которые из источников тепла также неминуемо в будущем превратятся в источники проблем.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Еще одной свежей иллюстрацией того факта, что нельзя откладывать решение проблем с изношенными котельными (даже если они не находятся на муниципальном балансе) в долгий ящик стал пример домов 44, 44 корп. 1 и 46 по ул. Лесопарковой. Собственник автономного источника тепла - ООО «Речной порт» - осенью 2018 года оставил людей без отопления на пороге зимы, просто отказавшись исполнять свои обязательства. В итоге РМПТС пришлось отключать портовую котельную и спешно подводить сети к домам, а централизованное тепло было пущено лишь через 3 недели после официального начала отопительного сезона.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Если у вас или ваших близких есть проблемы с котельной или индивидуальным отоплением, расскажите об этом в группе vk.com/teploryazan1, в письме на электронный адрес kp-62@list.ru или по телефону 8 (4912) 95-78-87.