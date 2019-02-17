В Рязани прошло награждение чемпионов России по автокроссу и ралли-кроссу 2018 года

16 февраля ресторан автоспортивного комплекса «Атрон», расположенного под Рязанью, собрал лучших автогонщиков страны, выступающих в автокроссе и ралли-кроссе. Здесь прошло награждение спортсменов по итогам сезона 2018 года: чествовали чемпионов страны, обладателей Кубка России и победителей первенства.

Собравшихся приветствовал председатель комитета кросса и ралли-кросса Российской автомобильной федерации (РАФ) Алексей Филимонов:

- Завершился очередной сезон, он получился зрелищным и захватывающим, но были и отдельные проблемы с количеством участников на разных этапах, - отметил Алексей Анатольевич. - Вместе с тем увеличивается количество гоночных трасс, а, значит, автоспорт продолжает развиваться!

Алексей Филимонов вручает награду Никите Ушакову (Воронеж) за третье место в командном зачете.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Далее главным героям торжества вручили грамоты и кубки.

Впервые в истории во всех трех грузовых кроссовых дисциплинах победителями стали рязанские гонщики. Вячеслав Свечников, выступающий на ЗИЛ-130, повторил достижения своего отца, став чемпионом страны; Валерий Фролов (зачетная группа ГАЗ-53) наконец-то завоевал Кубок России; Юрий Григорьев (зачетная группа «Газель», ГАЗ-51) взял Кубок РАФ.

В зачетной группе УАЗ первые две строчки остались за братьями Коструковыми из Бронниц, выступавших за рязанскую команду «АвтоТемпСпорт» (руководитель Михаил Лазарев).

Братья Коструковы: Александр и Михаил.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В легковых дисциплинах и на специальных кроссовых автомобилях «багги» дела рязанских спортсменов обстояли не так хорошо. Единственным, кто добрался до призовой тройки, стал Дмитрий Пучков, представлявший Рязань в зачетной группе Д2-классика – на его счету второй место в Кубке России.

Алексей Филимонов (в центре) и рязанские призеры 2018 года: Свечников, Фролов, Ермаков, Григорьев, Пучков, Степанов.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Общее фото на память.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Результаты сезона 2018 года:

Автокросс

Зачетная группа Т4-3 (ЗИЛ-130) – чемпионат России

1. Вячеслав Свечников (Рязань)

2. Роман Степанов (Рязань)

3. Игорь Атаев (Москва)

Зачетная группа Т4-2 (ГАЗ-53) – Кубок России

1. Валерий Фролов (Рязань)

2. Сергей Кушнер (Реж)

3. Сергей Зиндяев (Тюмень)

Зачетная группа Т4-1 («Газель») – кубок РАФ

1. Юрий Григорьев (Рязань)

2. Алексей Савин (Рязань)

3. Анатолий Ермаков (Рязань)

Зачетная группа Т1-2500 (УАЗ) – чемпионат России

1. Михаил Коструков (Бронницы)

2. Александр Коструков (Бронницы)

3. Борис Головкин (Санкт-Петербург)

Зачетная группа «Супер-багги» - чемпионат России

1. Андрей Бадин (Ростовская обл.)

2. Денис Тихонов (Москва)

3. Геннадий Харичев (Ленинградская обл.)

Зачетная группа «Д3-спринт «багги» - чемпионат России

1. Николай Бердников (Ижевск)

2. Денис Тетенов (Ижевск)

3. Александр Кутырев (Новочеркасск)

Зачетная группа Super-1600 - чемпионат России

1. Вячеслав Акимов (Челябинск)

2. Александр Тихонов (Первоуральск)

3. Владимир Гороховцев (Тюмень)

Зачетная группа Д2-Н (передний привод) - чемпионат России

1. Игорь Шемякин (Свердловская обл.)

2. Виталий Тюрин (Свердловская обл)

3. Александр Харченко (Омск)

Ралли-кросс

Зачетная группа «Национальный» - чемпионат России

1. Егор Санин (Ульяновск)

2. Павел Кальманович (Тольятти)

3. Денис Суворов (Москва)

Казанская команда AG "Team" отец и сын Санины (слева).Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Зачетная группа Super-1600 - чемпионат России

1. Артур Егор (Казань)

2. Михаил Симонов (Сызрань)

3. Кирилл Коноплев (Екатеринбург)

Зачетная группа Д2-юниор – первенство России

1. Илья Родькин (Воронеж)

2. Рустам Фатхутдинов (Казань)

3. Амирхан Файзрахманов (Йошкар-Ола)