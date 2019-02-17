В Рязани прошло награждение чемпионов России по автокроссу и ралли-кроссу 2018 года
16 февраля ресторан автоспортивного комплекса «Атрон», расположенного под Рязанью, собрал лучших автогонщиков страны, выступающих в автокроссе и ралли-кроссе. Здесь прошло награждение спортсменов по итогам сезона 2018 года: чествовали чемпионов страны, обладателей Кубка России и победителей первенства.
Собравшихся приветствовал председатель комитета кросса и ралли-кросса Российской автомобильной федерации (РАФ) Алексей Филимонов:
- Завершился очередной сезон, он получился зрелищным и захватывающим, но были и отдельные проблемы с количеством участников на разных этапах, - отметил Алексей Анатольевич. - Вместе с тем увеличивается количество гоночных трасс, а, значит, автоспорт продолжает развиваться!
Алексей Филимонов вручает награду Никите Ушакову (Воронеж) за третье место в командном зачете.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Далее главным героям торжества вручили грамоты и кубки.
Впервые в истории во всех трех грузовых кроссовых дисциплинах победителями стали рязанские гонщики. Вячеслав Свечников, выступающий на ЗИЛ-130, повторил достижения своего отца, став чемпионом страны; Валерий Фролов (зачетная группа ГАЗ-53) наконец-то завоевал Кубок России; Юрий Григорьев (зачетная группа «Газель», ГАЗ-51) взял Кубок РАФ.
В зачетной группе УАЗ первые две строчки остались за братьями Коструковыми из Бронниц, выступавших за рязанскую команду «АвтоТемпСпорт» (руководитель Михаил Лазарев).
Братья Коструковы: Александр и Михаил.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
В легковых дисциплинах и на специальных кроссовых автомобилях «багги» дела рязанских спортсменов обстояли не так хорошо. Единственным, кто добрался до призовой тройки, стал Дмитрий Пучков, представлявший Рязань в зачетной группе Д2-классика – на его счету второй место в Кубке России.
Алексей Филимонов (в центре) и рязанские призеры 2018 года: Свечников, Фролов, Ермаков, Григорьев, Пучков, Степанов.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Общее фото на память.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Результаты сезона 2018 года:
Автокросс
Зачетная группа Т4-3 (ЗИЛ-130) – чемпионат России
1. Вячеслав Свечников (Рязань)
2. Роман Степанов (Рязань)
3. Игорь Атаев (Москва)
Зачетная группа Т4-2 (ГАЗ-53) – Кубок России
1. Валерий Фролов (Рязань)
2. Сергей Кушнер (Реж)
3. Сергей Зиндяев (Тюмень)
Зачетная группа Т4-1 («Газель») – кубок РАФ
1. Юрий Григорьев (Рязань)
2. Алексей Савин (Рязань)
3. Анатолий Ермаков (Рязань)
Зачетная группа Т1-2500 (УАЗ) – чемпионат России
1. Михаил Коструков (Бронницы)
2. Александр Коструков (Бронницы)
3. Борис Головкин (Санкт-Петербург)
Зачетная группа «Супер-багги» - чемпионат России
1. Андрей Бадин (Ростовская обл.)
2. Денис Тихонов (Москва)
3. Геннадий Харичев (Ленинградская обл.)
Зачетная группа «Д3-спринт «багги» - чемпионат России
1. Николай Бердников (Ижевск)
2. Денис Тетенов (Ижевск)
3. Александр Кутырев (Новочеркасск)
Зачетная группа Super-1600 - чемпионат России
1. Вячеслав Акимов (Челябинск)
2. Александр Тихонов (Первоуральск)
3. Владимир Гороховцев (Тюмень)
Зачетная группа Д2-Н (передний привод) - чемпионат России
1. Игорь Шемякин (Свердловская обл.)
2. Виталий Тюрин (Свердловская обл)
3. Александр Харченко (Омск)
Ралли-кросс
Зачетная группа «Национальный» - чемпионат России
1. Егор Санин (Ульяновск)
2. Павел Кальманович (Тольятти)
3. Денис Суворов (Москва)
Казанская команда AG "Team" отец и сын Санины (слева).Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Зачетная группа Super-1600 - чемпионат России
1. Артур Егор (Казань)
2. Михаил Симонов (Сызрань)
3. Кирилл Коноплев (Екатеринбург)
Зачетная группа Д2-юниор – первенство России
1. Илья Родькин (Воронеж)
2. Рустам Фатхутдинов (Казань)
3. Амирхан Файзрахманов (Йошкар-Ола)
ИСТОЧНИК KP.RU
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