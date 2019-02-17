Руководство рязанского магазина школьной формы: На нас объявили травлю московские конкуренты!

После публикации в «Комсомолке» статьи о продаже в Рязани опасной школьной формы ситуацию решило прокомментировать руководство магазина. К слову, их мнения мы добивались почти месяц. По словам коммерсантов, все обвинения в их адрес надуманы – на тропу войны с ними вышли крупные конкуренты из Москвы.

«ВСЕ ОБВИНЕНИЯ ГОЛОСЛОВНЫ»

Напомним читателям, что минувшим летом в самый разгар подготовки к школьному сезону, в магазине «Детская одежда» в ТЦ «Маяк» на улице Ленина в Рязани прошли крупные проверки. В результате изъяли 32 комплекта потенциально опасной школьной формы. Инициатором контроля стали покупатели, которые с помощью экспертизы подтвердили непригодность одежды для детей. Результаты лабораторной проверки, а также обращения родителей в различные органы и ответы на них имеются в распоряжении редакции.

Представитель дирекции магазина «Детская одежда» Елена Николашина встретила нас с внушительной кипой документов в руках – не меньшей, чем у оппонентов. По ее словам, нападки на их точку, торгующую школьной одеждой уже более 15 лет, начались еще в 2016 году. Годом позже, вспоминает она, поступила первая претензия на качество одежды.

– Форму фирмы «Аленсия» якобы приобрела москвичка, хотя иногородние покупатели никогда не были замечены у нас в магазине. Она отдала одежду на экспертизу, и оказалось, что нарушена гигроскопичность и воздухопроницаемость ткани. Но нас почему-то не уведомили, что будет проходить экспертиза, не поступало также и жалобы от самой покупательницы. А уже по факту к нам обратился Роспотребнадзор и наказал предупреждением, – рассказала Елена Викторовна.

Коммерсанты заверили, что сразу убрали из продажи синтетическую форму и предупредили поставщика, чтобы подобного не повторялось. Но последовали новые жалобы покупателей некачественной одежды (и они тоже имеются в распоряжении редакции). Все это послужило основанием для проведения проверки в магазине минувшим летом. Первая комиссия из представителей общественной организации «Объединение потребителей России» в сопровождении сотрудников регионального Роспотребнадзора нагрянула к продавцам в июле.

– Они ворвались в магазин, сделали контрольную закупку, чтобы провести экспертизу. Стали громко кричать: «Убирайте форму!», – вспоминает Елена Викторовна. – Не представляю, как директор магазина Татьяна Агапова – моя сестра – выдержала все это. Но это было только начало. Она напугана до сих пор, поэтому мы так долго созревали для комментария вашей газете.

По совету бизнес-омбудсмена, убирать с прилавков форму продавцы не стали, так как общественная организация не имеет полномочий заставить отказаться от продажи товара, тем более без результатов экспертизы. Однако вскоре последовала еще одна проверка в составе полицейских и сотрудников Роспотребнадзора.

– Они будто не приняли во внимание наличие документов на одежду – сказали, что сертификаты надо еще проверять. В самый сезон изъяли у нас всю форму «Аленсия» – 32 комплекта. Но до сих пор не показали нам жалобу, на основании которой они провели изъятие. У нас на складе осталось еще 11 комплектов, но вскоре и их изъяли во время внезапной проверки ОБЭП. Стали контролировать – звонить, приходить каждую неделю. Мы перестали торговать «Аленсией» в самый сезон, хотя все обвинения голословны, это клевета.

Коммерсанты обратились с жалобой о незаконном изъятии в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор. Через полгода по их требованию 32 комплекта изъятой формы вернули, а сейчас они добиваются от ОБЭП возврата еще 11 изделий.

«ПОШИЛИ КОПИЮ И ПЕРЕМАНИВАЛИ ПОКУПАТЕЛЕЙ»

Пристальное внимание к их магазину и срыв второго торгового сезона подряд – происки конкурентов, – уверены владельцы торговой точки.

– Это кампания по устранению конкурентов. Мы предполагаем, что нами занялась московская фирма «Скай лайк». Они распространяют форму по всей России, даже дают указания директорам школ использовать только их товар. И у них все было бы хорошо, если бы не то, что мы первыми начали в Рязани торговать «Аленсией». Мы им как кость в горле. Не одно поколение школьников выросло в этой казахстанской форме, и родители требуют только «Аленсию». «Скай лайк» пошили точную копию формы «Аленсия» – расцветка, фасон… Но качество у них гораздо хуже. Поставили летом человека с листовками на входе в наш магазин и переманивали покупателей. В Рязани они торгуют только 2 месяца в году, в двух школах, – рассказала Елена Викторовна.

Ольга Лукашина 15 лет работает продавцом в магазине «Детская одежда» и постоянно посещает школы с презентацией формы.

– Из года в год родители хотят только «Аленсию», даже если мы предлагаем другие фабрики, которые работают с похожими тканями. Из поколения в поколение передается, что эта форма хорошо носится, стирается в машинке. Возвраты мы делаем, но крайне редко, и то по причине, если родителям не понравился внешний вид одежды или ребенок быстро вырос за лето из формы, купленной в мае, – рассказала продавец.

Что касается партии из синтетики, продавцы заверяют, что это был единичный случай, и подобного больше не повторялось:

– На фабриках используют только сертифицированные ткани, и если обнаружилось, что много синтетики, то претензии не к нам и не к фабрике, а к производителю ткани, который напортачил.

По прогнозам магазина, в следующем сезоне им «опять объявят травлю», но на сей раз они решили перейти в наступление:

– В этом году мы решили тоже сделать контрольную закупку формы «Скай лайк» и провести экспертизу. Посмотрим, из чего шьют их форму.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дорогие читатели! А какие у вас впечатления от школьной формы, в которой ходят ваши дети? Какую форму вы бы рекомендовали, а от какой отказались из-за некачественной ткани или пошива? Своими впечатлениями вы можете поделиться по телефону редакции: 8 (4912) 95-78-87.