В Рязани обнаружили опасную школьную форму

При покупке детских товаров, в первую очередь, мы смотрим на их безопасность, но порой, приходится поверить продавцу на слово. Недобросовестность коммерсанта может обернуться трагедией – будь то неисправные тормоза у коляски или синтетическая аллергенная одежда. «Комсомолка» разбиралась, какие «сюрпризы» может преподнести магазин школьной формы.

«ДЕВОЧКА СИЛЬНО ВСПОТЕЛА, НАЧАЛА ЧЕСАТЬСЯ, ПО КОЖЕ ПОШЛИ КРАСНЫЕ ПЯТНА»

В центре Рязани, в ТЦ «Маяк» на улице Ленина, на протяжении многих лет предлагает школьную форму один из старейших магазинов одежды для детей. Однако, в минувшем году его репутация сильно пошатнулась. Несколько родителей приобрели к учебному году необходимую одежду для своих чад школьного возраста, но позже выяснилось, что покупка оказалась некачественной.

Рязанка Надежда Лытаева купила сарафан и жакет в этом магазине. Еще до начала учебного года ребенок примерил обновки дома и… покрылся пятнами.

– Нам вещи очень понравились, и девочка минут 20 их не снимала. Когда она начала переодеваться, я обратила внимание, что девочка сильно вспотела, начала чесаться и по коже пошли красные пятна. Оказывается, форма сшита из 100-процентной синтетики. А если бы ребенок целый день проходил в этой одежде? Она бы точно свалилась с температурой от перегрева и аллергии, – поделилась Надежда.

В числе «счастливых» покупателей оказалась и гостья Рязани – москвичка Наталья Пискарева. Для дочери женщина приобрела в рязанском магазине брюки и жакет. Дома изучила этикетки, и оказалось, что на одной из них значился полностью синтетический состав ткани. Стало ясно, почему ребенок сильно потел в обновке. Чтобы выяснить наверняка, она отдала вещи в экспертную лабораторию, и опасения подтвердились – детская одежда не выдержала требования безопасности Техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Ее примеру последовали еще несколько родителей, которые не просто отдали новые вещи в испытательную лабораторию, но и попросили защитить их права потребителей.

– Каким образом изделие, изготовленное из 100-процентного полиэстера, якобы по ГОСТу, прошло сертификацию и попало в продажу? – вопрошают родители.

На сарафане сразу две маркировки. Одна сообщает, что изделие состоит на 65% из полиэстера, а на 35% — из вискозы. Другая, что сарафан на 100% состоит из синтетики.

100% ПОЛИЭСТЕР ВМЕСТО ВИСКОЗЫ

30 июля в магазин «Детская одежда» нагрянула первая проверка в рамках акции «За безопасную школьную форму». В комиссию вошли общественные контролеры Объединения потребителей России, участники проекта «Народный контроль» от «Единой России» и федерального общественного проекта «Знак качества». Директор магазина Татьяна Агапова лично присутствовала при проверке. Контролеры зафиксировали, что на маркировке школьной формы «Alensia» нет нужной информации. Так, не говорится, из чего сделана форма, куда направлять претензии, кто импортер, когда изготовлена одежда и прочее.

Для тщательной проверки контролеры закупили в магазине два сарафана для девочек «Alensia». Один был изготовлен якобы в Казахстане и обошелся почти в 2350 рублей, а второй – в Кыргызстане и стоил 2800 рублей. Комиссию сразу смутило, что на ярлыках указана противоречивая информация. Так, на сарафане висело сразу две маркировки. На одной сообщалось, что изделие состоит на 65% из полиэстера, а на 35% – из вискозы. Другой же ярлык сообщал, что сарафан на 100% состоит из синтетики.

– Товар имеет признаки незаконного использования чужого товарного знака и незаконного перемещения через границу Российской Федерации, а качество товара представляет потенциальную опасность для здоровья детей и подростков, для которых этот товар предназначен, – отметили в комиссии.

Проверка формы в лаборатории подтвердила опасения специалистов.

– Использование по назначению подобной школьной формы может привести к перегреванию организма ребенка, а как следствие, к кожным, простудным заболеваниям и плохому самочувствию, – отметили эксперты.

Проверки начались еще летом.

Проверяющие потребовали немедленно изъять из продажи не только эти сарафаны, но и всю линейку товаров торговой марки «Alensia», изготовленной в Казахстане и Кыргызстане, пока не будут устранены нарушения.

При повторном мониторинге 6 августа обнаружилось, что товары по-прежнему висят в торговом зале. Тогда пришлось подать заявление в полицию, продавца попросили привлечь к административной ответственности. Объединение потребителей России также направило уведомления в региональное управление Роспотребнадзора, прокуратуру, Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Рязанской области, Уполномоченному по правам ребенка в регионе и в другие контрольно-надзорные структуры, органы государственной и муниципальной власти.

– Ответы, полученные из рязанских ведомств, носили характер отписок и демонстрировали нежелание или неспособность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации защитить интересы несовершеннолетних потребителей. Как показал контрольный мониторинг торговли, а также закупки «тайным покупателем», школьная форма марки «Alensia» продолжала продаваться, – рассказали в Объединении потребителей России.

12 сентября полиция сделала контрольную закупку в магазине, и обнаружилось, что торговля контрафактом продолжается! 20 комплектов школьной формы стражи правопорядка изъяли. К делу подключилась областная прокуратура. И уже 16 октября очередная проверка не нашла в магазине злополучной одежды.

В конце года наш корреспондент решил навестить продавцов школьной формы. В торговом зале был представлен огромный ассортимент детской одежды, и нам на глаза контрафакт не попался. Продавцы же заверили, что уже давно не торгуют вещами марки «Alensia». Мы честно ждали в течение почти трех недель (!) комментарий директора магазина, но руководство вышло на связь только после публикации статьи в печатной версии «Комсомолки». О позиции продавцов мы расскажем в следующем материале.

Уважаемые родители, будьте предельно внимательны при выборе детских товаров и не доверяйте словам ушлых продавцов!

НА ЗАМЕТКУ

10 СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ ПО ВЫБОРУ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

1. Больше натурального.

Роспотребнадзор рекомендует выбирать форму с количеством синтетических волокон в составе детской одежды не более 55 %. На осень и весну подойдут хлопок и лен, а на зиму – шерсть и кашемир. Чем больше синтетики в ткани, тем больше «парниковый эффект». В одежде из 100-процентной синтетической ткани кожа ребенка сопреет. Но не путайте волокна синтетического происхождения с искусственными. Последние делаются из природных материалов натурального происхождения, а синтетические – из продуктов переработки нефти. К искусственным волокнам относится, например, вискоза – приятная к телу ткань, близкая по свойствам к натуральной. Полиамид, акрил, полиэстер являются синтетическими волокнами и приносят пользу только при грамотном дозированном использовании.

2. Дышите глубже.

Детская одежда должна впитывать и отводить влагу, а также хорошо «дышать». Чем плотнее ткань, тем меньше воздуха будет поступать к телу ребенка. Гигроскопичность зависит от сырьевого состава тканей. Подкладка должна быть или полностью вискозной, или с содержанием вискозы не менее 50 %.

3. Аккуратный пошив.

Все срезы ткани должны быть аккуратно обработаны, а самый нижний шов – с подгибом. Никаких торчащих ниток и непрошитых участков быть не должно! Не последнюю роль в качестве пошива играет также симметрия.

4. Долгая жизнь.

Значительно продлит жизнь брюкам для мальчика тесьма, пришитая к краю изделия. Кстати, родители могут и сами решить этот вопрос, особенно если брюки нужно подогнать по длине.

5. Точно по размеру.

При покупке школьной формы правильно подбирайте размер. Ребенку должно быть удобно в форме как сидя, так и при ходьбе. Одежда не должна стеснять движения, быть слишком узкой. Тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание. Если вы ищете брюки с нестандартным размером талии, обращайте внимание на эластичную тесьму для регулирования длины пояса в брюках.

6.Внимание к деталям.

Вся фурнитура (от молний до формы пуговиц) не должна быть травмоопасной. Из какого материала сделана молния – металла или пластика – в целом, роли не играет.

7. Правильный уход.

Внимательно изучите маркировку одежды и обратите внимание на символы об уходе за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка, то лучше отказаться от такой одежды. Во-первых, химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника. А во-вторых, выйдет такой уход за формой родителям в копеечку.

8. Принюхайтесь.

От изделия не должен исходить резкий неприятный запах. В противном случае это может говорить о содержании в ткани вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске.

9. На вкус и цвет

Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, но в целом форма должна быть сдержанной. Отдайте предпочтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, темно-синим тонам. Подберите сразу несколько предметов школьной одежды на смену. Для мальчиков возьмите запасные брюки к форме и 2-3 однотонные рубашки, для девочек – запасную юбку или платье и 2-3 однотонные блузки.

10. Предъявите ваши документы!

И наконец, гарантией безопасности школьной формы для здоровья ребенка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

Фото

Проверяющие потребовали немедленно изъять из продажи всю линейку товаров торговой марки «Alensia», изготовленной в Казахстане и Кыргызстане.

На сарафане сразу две маркировки. Одна сообщает, что изделие состоит на 65% из полиэстера, а на 35% — из вискозы. Другая, что сарафан на 100% состоит из синтетики.