В Рязани открыли новый дилерский центр LADA – автосалон «КАРМЕН»

2 февраля в Рязани официально открылся новый дилерский центр LADA – автосалон «КАРМЕН». Торжественному мероприятию предшествовала пресс-конференция, на которой директор по развитию дилерской сети ПАО «АВТОВАЗ» Сергей Кутейщиков, президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов и директор дилерского центра «КАРМЕН» Сергей Голубев ответили на вопросы рязанских журналистов.

Рассказывая о преимуществах дилерского центра «КАРМЕН» перед другими автосалонами LADA в Рязани, Сергей Кутейщиков с удовольствием отметил, что в нашем городе сегодня все дилерские центры соответствуют корпоративным стандартам. Однако в автосалоне «КАРМЕН» создана уникальная сервисная зона. На площади 1120 м2 (общая площадь ДЦ составляет 1800 м2) оборудованы 11 постов мелкосрочного ремонта, два поста активной приемки, пост персональной выдачи автомобиля из сервиса и три поста автомойки. Кстати, по итогам 2018 года сервисный центр ДЦ «КАРМЕН» признан лучшим сервисным центром LADA в России.

Президент ГК "Автоимпорт" Олег Смирнов отвечает на вопросы журналистов.

Сервисная зона.

ОТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Напомним, что дилерский центр «КАРМЕН» переехал в новое здание в конце декабря 2018 года. Теперь состоялось официальное торжественное открытие. Поздравить сотрудников ГК «Автоимпорт», а также потенциальных покупателей LADA со столь значимым событием пришли высокопоставленные гости.

Символический запуск нового дилерского центра «КАРМЕН». У магической кнопки Сергей Карабасов, Олег Смирнов, Роман Петряев, Сергей Кутейщиков.

– Уважаемый Олег Евгеньевич, уважаемый коллектив компании «Автоимпорт»! От имени губернатора и правительства Рязанской области, от себя лично поздравляю вас с открытием нового официального дилерского центра LADA, – сказал заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев. – Группа компаний «Автоимпорт» по праву входит в число ведущих предприятий отрасли, обладающих высококвалифицированными кадрами и современной технологической базой. Благодаря эффективному менеджменту компания уверенно развивается, продолжая завоевывать доверие и уважение клиентов, партнеров и даже конкурентов. Руководство и коллектив предприятия принимают активное участие в жизни региона, городских мероприятиях и праздниках.

– Новый дилерский центр «КАРМЕН» находится на пересечении важнейших автомагистралей региона, и поэтому обязательно будет востребован у жителей Рязанской области, – продолжил поздравительную тему исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов. – Компания «Автоимпорт» демонстрирует успешное ведение бизнеса, активно участвует в жизни областного центра.

ИСПЫТАТЬ VESTA SPORT

– Именно дилер является лицом бренда, – в свою очередь подчеркнул со сцены Сергей Кутейщиков. – И когда лицо настолько красивое, это просто не может не радовать! Хочу поблагодарить Олега Евгеньевича за то, что поверил в бренд, в будущие марки LADA и построил великолепный дилерский центр. Команде, которая будет здесь трудиться, пожелаю больших успехов и много удовлетворенных клиентов.

Сергей Кутейщиков вручает Олегу Смирнову сертификат официального дилера.

– Думаю, мы просто обречены на успех, – ответил Кутейщикову Олег Смирнов. – Дилерский центр LADA стал соседом автосалонов «Регион 62», Toyota, Kia, Lexus, автомобильной ярмарки. Место очень символичное! Именно здесь на заре девяностых зарождался рязанский автомобильный бизнес.

Пиксельное шоу.

Далее вечер продолжила развлекательная программа. Но сюрпризы для гостей на этом не закончились. В рамках праздника презентовали новинку концерна «АВТОВАЗ» – автомобиль LADA Vesta Sport. Этот автомобиль, построенный с применением гоночных технологий и адаптированный к ежедневным поездкам по городу, высоко оценили ведущие российские автогонщики.

Занавес падает - LADA Vesta Sport во всей красе!

Очаровательные помощницы.

Испытать в деле новинку «АВТОВАЗА» смогли все желающие гости праздника. Для этого необходимо было записаться на тест-драйв, сесть в автомобиль и нажать на педаль газа!

Дилерский центр «КАРМЕН». Рязань, Куйбышевское шоссе, 40г.

Тел./факс: 8 (4912) 95-55-44. www.karmen.lada.ru

Дилерский центр и ГК «Автоимпорт» выражает глубокую благодарность партнерам за сотрудничество и поддержку: генеральному партнеру мероприятия АО «АльфаСтрахование», партнерам - ПАО «Совкомбанк», ЯКУТ АЛМАЗ ЗОЛОТО.