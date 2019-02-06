Ростсельмаш: качество, которое всегда рядом

Делегация в составе заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Олега Иванникова, а также представителей ряда ведущих сельхозпредприятий региона приняла участие в программе лояльности «Один день на РСМ». Наши аграрии понимают, что работа над качеством уборки урожая начинается до того, как они выходят на поля. Залог успеха кроется в технике, и поэтому Ростсельмаш регулярно демонстрирует свои мощности и уровень сборки.

Грамотно подобрать машины, увидеть производственные мощности, обсудить особенности конструкции и эксплуатации машин – все это помогает сделать правильный выбор в пользу агротехники Ростсельмаш.

Контроль качества

Сельхозтоваропроизводители во время экскурсии посетили экспокомплекс, логистический центр, площадь которого составляет 33 000 м2, сборочные конвейеры, тракторное подразделение компании и академию Ростсельмаш.

В цехе гибких технологий руководители, главные инженеры и агрономы увидели, как действуют высокоточные лазерные комплексы, а также сборку комбайнов и тракторов. Только после сложных тестов всех узлов и прохождения серьезных нагрузок агромашины сходят с конвейера. Контроль качества – строжайший. Для Ростсельмаш важно, чтобы покупатели получали технику высшего класса.

Кроме того, участники мероприятия смогли лично пройти тест драйв трактора с шарнирно сочлененной рамой RSM 2375 и зерноуборочного комбайна RSM 161. А затем аграрии пообщались с разработчиками, получили ответы на все накопившиеся вопросы и внесли свои предложения.

Надежная и эффективная техника

Возможностью посмотреть на производство и самому пообщаться с ее производителями воспользовался генеральный директор ООО «Рязанский картофель» из Милославского района Евгений Кузьменков. В ближайшее время он планирует освоение новых культур – рапса и гороха, для культивирования которых важно подобрать качественную технику.

– С техникой Ростсельмаш наша компания знакома давно. У нас в хозяйстве есть несколько зерноуборочных комбайнов, работой которых мы довольны. Меня лично впечатляет профессиональный уровень специалистов компании Ростсельмаш, ответственный подход к своей работе, готовность выстроить диалог с клиентами. В результате этого компания выпускает продуманную до мелочей, действительно современную технику, среди плюсов которой, безусловно, качество и надежность. Сейчас мы планируем приобрести зерноуборочный комбайн ACROS 595 plus, – поделился Евгений Афанасьевич после экскурсии.

В ООО «Закат» Путятинского района выращивают зерновые и бобовые и планируют расширять площади. Заместитель директора Александр Шаблов, уверен, что залог успеха – качественная техника.

– В ближайшем будущем нам потребуются еще два зерноуборочных комбайна RSM 161, – рассказал Александр Викторович. – Мы хотим взять именно их, потому что три таких машины у нас уже есть и в качестве этой техники мы уверены.

Отметил Александр Шаблов и возможность тесного взаимодействия со специалистами компании: для тех, кто работает на этой технике непосредственно на земле, такая обратная связь с разработчиками крайне важна. В Ростсельмаш эта работа действительно организована на высочайшем уровне: дилерская сеть охватывает огромную территорию, а сервисные инженеры оперативно консультируют аграриев по любым возникающим вопросам.

Теперь руководители рязанских сельхозпредприятий готовятся к покупке новой техники. У каждого из них свои потребности и возможности, но в этих сделках они уверены, благо дилер ООО Технический центр «Агрит» находит индивидуальный подход к каждому клиенту.

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