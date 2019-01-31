Как вызволить машину из ледяного плена и отогреть

Нынешний январь «порадовал» нас природными явлениями. Тут были и 20-градусные морозы, и ледяной дождь. Как результат – утром некоторые автовладельцы были вынуждены оставить своих железных коней на стоянке. А ведь прошло только две трети календарной зимы. А февраль способен принести повторение январских напастей. Что же делать, чтобы утром было меньше проблем с машиной?

ГУБКА, ШПРИЦ И ВОДКА СПАСУТ ОТО ЛЬДА

После ледяного дождя машина превращается в большую сосульку. И первой проблемой становится попадание в салон. Двери примерзают. Как их открыть без ущерба?

Тут поможет… водка! Смачиваете ей губку или тряпочку и аккуратно протираете места стыка двери с кузовом. Когда лед отойдет, можно набрать водки в шприц, и пролить стык двери за прокладкой (если вода попала и туда). Через минуту-другую можно открывать. Завелись? Включайте печку на максимальный режим, но при этом отключите подачу воздуха на лобовое стекло. Да, лед будет сходить дольше. Но если сразу направить струю горячего воздуха на стекло, то из-за перепада температур оно может треснуть, а это не одна тысяча рублей дополнительных трат. Стоят ли 10 минут таких денег, решайте сами.

Альтернативой водке может послужить незамерзающая жидкость для омывателя, но за ней придется бежать в магазин, ибо вряд ли вы храните ее запас дома.

В качестве профилактики примерзания дверей можно посоветовать раз в пару недель смазывать уплотнители на дверях силиконовой смазкой. А если подозреваете, что ночью может начаться ледяной дождь – обработать резинки спреем WD-40.

ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ…

В холодную погоду машина может просто не завестись. Хотя до этого ездила нормально и не давала поводов усомниться в ее надежности. Что делать?

К сожалению, эту проблему мы создаем себе сами. Даже не догадываясь об этом. Обычно производители рекомендуют аккумулятор не какой-то строгой емкости, а в определенном диапазоне. И многие ради экономии ставят тот, что находится на нижнем пределе допустимого. Летом, осенью в несильные морозы, машина заводится. А наступает что-то существенней, и все – приплыли. Поэтому аккумулятор стоит брать, скажем так, ближе к верхней границе допустимой емкости.

Немаловажный момент. Если покупка совершается зимой, то перед установкой в машину его надо дозарядить малым током до стопроцентной емкости.

К вечеру мороз усиливается, и опасаетесь, что утром не заведетесь? Снимайте батарею и тащите домой! С теплого аккумулятора ток идет лучше.

ПРИКУРИ ТЫ МЕНЯ ПРОВОДАМИ…

Первая попытка завести двигатель оказалась неуспешной. Как действовать дальше?

Для начала можно попытаться оживить аккумулятор. Для этого надо включить дальний свет на 15-20 секунд, не более.

– После такой нагрузки температура электролита повысится, и шансов завести машину будет больше, – считает мастер по электрике «Мерседес-сервиса» Андрей Серебряков, – если это не помогло, то надо запускать машину от другого аккумулятора, но делать это с умом, иначе можно повредить электрику как на машине-доноре, так и на вашей.

Алгоритм прост. Подсоединяем провода. Машина-донор работает минут пять, потом глушится. И только потом заводите свою.

Если не удалось завести с двух-трех попыток, не надо пытаться это делать дальше. Ведь при включении зажигания бензонасос каждый раз дает топливо в цилиндры, и если не происходит воспламенение, могут залиться свечи. А это значит, их надо выкручивать, сушить… Что на морозе – удовольствие не из приятных.

– А если в машине есть функция автозапуска, – добавляет Андрей, – то лучше ее запрограммировать так, чтобы машина ночью заводилась минут на 10 каждые часа два-три. Это поможет сохранить температуру батареи и масла в двигателе в приемлемых значениях. А владельцам дизельных автомобилей – заливать в бак присадку-антигель, ведь никто не может гарантировать, что солярка с наших заправок выдержит сильный мороз.

Если ничего из вышеперечисленного не помогает, остается один выход – идти в магазин за новым аккумулятором. Или брать машину на трос и пытаться завести с толкача (при механической коробке передач).

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Купил мужчина весной слегка подержанный «мерседес». Ездил до середины осени и горя не знал. И в один прекрасный день машина напрочь отказалась заводиться. Хозяин проверил все, что можно, но причины так и не нашел. Завести на ходу нельзя, ибо коробка-автомат. И пришлось грузить его на эвакуатор… После проверки выяснилось, что в программе управления двигателем записано условие, что при температуре ниже нуля, машина не запускается. Пришлось «перепрошивать мозги». Как оказалась, данный «мерседес» попал в Россию из жарких ОАЭ…