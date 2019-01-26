С днем рождения, рязанский джаз!

23 января по сложившейся традиции в Рязани отметили День рождения известного саксофониста и подвижника джаза в нашем городе Александра Семячкина. Сразу на двух площадках одновременно прошли памятные концерты - в Музее истории молодежного движения и в кафе «Фонтан» в МКЦ. Они предварили фестиваль «Зимние дни рязанского джаза», который стартует 2 февраля, а финиширует 9 числа - в День рождения рязанского джаза. Учредить эту дату предложил три года назад известный рязанский гитарист Станислав Глушенков. «Комсомолка» встретилась с основателем традиции и одной из участниц памятного концерта - виртуозной пианисткой и вокалисткой, лидером джаз-фьюжн группы «Комнаты» москвичкой Екатериной Черноусовой. Пока музыканты готовились к выступлению, мы поговорили о джазе, его истории и перспективе.

«ДЖАЗ - ЭТО СВОБОДА, ОТСУТСТВИЕ ШТАМПОВ»

- Екатерина, сейчас вы именитая певица, композитор, пианистка, основатель и лидер фьюжн-команды. А как произошло ваше знакомство с джазом?

- Мой папа - меломан, и у нас дома была шикарная коллекция пластинок. Я выросла на музыке Моцарта, Баха, Эллы Фицжеральд, Фрэнка Синатры, поэтому с детства люблю разные направления. Кстати, я пою не только джаз, но и классику, и оперу, и фольклор… Еще один судьбоносный момент случился на выпускном в школе. У нас выступал никому не известный в то время пианист Даниил Крамер. Он играл в неимоверном темпе и просто поразил меня. Когда позже он стал очень известным, я пыталась безуспешно попасть на его концерты. Во время учебы в Московской консерватории имени Чайковского на 4 курсе я увидела объявление, что Крамер дает бесплатные уроки джазовой импровизации. Невероятно обрадовалась, записалась на занятия и он взял меня в ученицы. Три года занималась у него, хотя было очень сложно. Я безумно ему благодарна!

Любовь к музыке Екатерине Черноусовой привили с раннего детства.Фото: Из личного архива героя публикации

- Вы обучались вокалу у Даниила Крамера?

- Не только вокалу. В моей жизни был период, когда мне надоело петь. Съездила в несколько экспедиций в Крым, увлеклась археологией. Еще три года проработала журналистом. К последнему курсу консерватории решила вовсе бросить музыку после госэкзаменов. Но мне посчастливилось встретить прекрасного педагога по вокалу - ученика знаменитого Сергея Ребрикова. Иван Кожинов преподавал по его школе. Сначала вернулась к опере, потом вновь стала петь джаз. Тем временем съездила в Америку, позанималась у классической джазовой певицы.

- Как вы попали в США?

- В числе 12 человек я выиграла грант на обучение по программе Библиотеки Конгресса «Открытый мир». Молодые российские музыканты стажировались за границей, и по обмену мы жили в американских семьях. Мне повезло - у звезд обучалась импровизации, играла на фортепиано и пела. Вернулась с багажом знаний, но вскоре вновь взяла паузу от джаза. Съездила в очередную экспедицию, увлеклась народным пением. А потом решила соединить фольклор и джаз, создала фьюжн-программу для своего коллектива «Комнаты», с которой мы выступили на десятке фестивалей.

Екатерина вошла в Союз московских композиторов.Фото: Из личного архива героя публикации

- Вы долгие годы увлечены джазом, как, на ваш взгляд, со временем изменилось это направление музыки?

- Джаз стал широким понятием. Есть классический джаз – свинг, бибоп, музыка 40-х и 30-х годов прошлого века. Но сейчас джазом называют музыку, в которой можно импровизировать. Например, эйсид-джаз, джаз-фьюжн, джаз-рок, бразильский джаз… Развиваются новые направления, но и классика остается - Элла Фицжеральд, Луи Армстронг, Сара Вон.

- Есть ли будущее у джазовой музыки?

- Конечно, но и свое начало она берет далеко в прошлом. Если считать, что основа джаза – импровизация на тему, то это искусство получается очень старым. Тот же Бах импровизировал в своем стиле и ритме. Моцарт тоже создавал вариации. А чем это не джаз? Мелодически стиль и ритм другой, а принцип тот же – фантазии на тему.

- Что отличает всех джазменов?

- Человек, который любит или играет джаз, обладает свободным восприятием мира. Джаз - это свобода, отсутствие штампов. А эстрада плохого качества, наоборот, грешит изобилием штампов.

В рязанском "Фонтане" Екатерина Черноусова выступала не раз.Фото: Из личного архива героя публикации

- Как вы познакомились с рязанскими музыкантами?

- Моя рязанская путеводная звездочка - гитарист Стас Глушенков. Впервые меня пригласили выступить лет пять назад в кафе «Фонтан». Не знаю, как он меня нашел. Приехав еще несколько раз, мы, наконец, решили сделать общую программу. Эта музыка не очень востребована, но есть люди, которые несмотря ни на что ей занимаются. Весь рязанский джаз держится на таких людях как Стас - он энтузиаст и всегда готов играть джаз. Есть еще у вас замечательная певица Элла Хрусталева, мы с ней иногда исполняем совместные номера. Желаю удачи всем любителям рязанского джаза, а Стасу - здоровья!

Тем временем Станислав Глушенков отложил гитару и присоединился к нашей беседе:

- Екатерина впервые приехала в Рязань на мой 50-летний юбилей, который мы 5 марта отмечали концертом в «Фонтане». Она оказалась адекватным, не помпезным человеком, очень умелой пианисткой. До сих пор помню ощущения от ее первого аккорда - настолько плотный звук.

«ДЖАЗ ОСТАЕТСЯ МУЗЫКОЙ ДЛЯ ДУШИ»

- Станислав, как у вас возникла идея отмечать День рождения рязанского джаза?

- Музыка, особенно инструментальная, не востребована, поэтому концертов у нас проходит крайне мало, а выступать хочется. В 2017 году мы решили найти повод. Позвали известного сподвижника джаза музыканта Александра Семячкина в его день рождения - 23 января. Следом решили приурочить дату ко дню рождения рязанского джаза. Так сложилось, что через полгода Саша умер. И мы сделали традицией отмечать концертами его День рождения и День рождения рязанского джаза.

- Какое влияние оказал Александр Семячкин на развитие рязанского джаза?

- Он организовывал международные фестивали, концерты. Собирал биг-бенды, малые составы, подтягивал музыкантов. Везде он окружал себя джазом. После Рязани переехал в Воскресенск, и там тоже организовал джазовый ансамбль.

- Как вы с ним познакомились?

- Общаться мы начали лет 30 назад. Сначала я просто посещал его концерты, сейшены, иногда удавалось поиграть на бас-гитаре. Чуть позже он собрал группу «Черная птица» и пригласил меня в качестве гитариста. Проект просуществовал 2,5 года, у нас даже остались записи.

Станислав Глушенков верит в расцвет рязанского джаза!Фото: Из личного архива героя публикации

- А как вы пришли к джазу?

- Начиналось все с рока - Judas Priest, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. К джазу меня приобщил Геннадий Филин. Он предложил поиграть с ним, и я согласился, хотя тогда даже не знал, что это за музыка. Стал слушать, изучать и полюбил джаз.

- Сейчас вы играете только в этом направлении?

- Я участвую в нескольких проектах – SmooZzy, проекте Вячеслава Сергеева и других. Мы играем в разных направлениях, в том числе и коммерческих. Но джаз остается для меня музыкой для души.

- Находит ли своего слушателя музыка для души? Как рязанцы воспринимают джаз?

- Молодежь более лояльно относится к новой музыке, необычному звучанию, чем люди более зрелого возраста.

- У большинства рязанцев джаз ассоциируется с группой Feelin's. Неужели новых имен не появляется?

- К сожалению, новых имен нет. За последние 20-30 лет появилось только одно новое имя, которое имеет отношение к джазу – барабанщик Григорий Шаландин. Была еще очень талантливая Ксения Акимова, которая выступала на шоу «Голос», но она уехала из Рязани. Больше я не знаю никого, кто бы серьезно заинтересовался джазом в нашем городе. Ах да, еще у Сергея Пенкина играл джазовый музыкант из Рязани.

- Поп-звезды любят джазовых музыкантов…

- Если музыкант умеет играть джаз, то это показатель его мастерства. Обращал внимание, что перед выступлением, например, на корпоративе фирменная попсовая команда разминается, как правило, на инструментальной околоджазовой музыке или джазе. И только потом, перед зрителем, начинается унц-унц.

- Самый яркий пример успешного совмещения популярной и джазовой музыки, пожалуй, продемонстрировала Лариса Долина.

- Лариса Долина умудрилась заслужить авторитет и в том, и в другом направлении. Таких примеров немного среди музыкантов.

Джазмены любят импровизировать и в жизни.Фото: Из личного архива героя публикации

- Почему же в рязанском джазе так мало новых имен?

- У нас, в принципе, с культурой сложно. Популярны крутые тачки, квартиры, большие плоские телевизоры. Я много общаюсь с коллективами, которые играют популярную музыку, и знаю об их проблеме. На всю Рязань сейчас только один клавишник - Никита Желнов. Топовые рязанские поп-коллективы The TIMERS Band, HoT STuFF играют без клавишных. Почему так?

- Какой вы видите выход из этой ситуации?

- Надо создавать доступные музыкальные школы, секции. Но это вопрос к власти, а в моих руках -только гитара. Преподавать я не могу - не имею образования. Научить играть джаз – вопрос сложный, не думаю, что я настолько хорош, чтобы еще кого-то учить.

- Есть ли особенности у рязанского джаза?

- Ничего примечательного в нем нет. Мы даже не достигли общероссийского уровня, не говоря о мировом.

- Чего бы вы пожелали рязанскому джазу в его день рождения?

- Чтоб не последний раз! И сил нам для сохранения этой нужной традиции. В этом году, кстати, отмечаем более масштабно, сразу на нескольких площадках, приглашаем музыкантов из Москвы.

Уже в ближайшее время рязанцев ждет фестиваль «Зимние дни рязанского джаза». В его программе - концерты, мастер-классы, творческие встречи, объединяющие музыкальное, танцевальное, изобразительное направления, кинопоказы и фотовыставки. Со 2 до 9 февраля встречи будут ежедневно проходить в Рязанской областной библиотеке имени Горького, в МКЦ и Музейно-выставочном центре имени Каширина «Фотодом». 9 февраля, в День рождения рязанского джаза, состоится гала-концерт в большом зале МКЦ.