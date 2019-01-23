Концерты, кино и мастер-классы настоящих виртуозов: стала известна программа фестиваля «Зимние дни рязанского джаза»

Со 2 по 10 февраля в нашем городе пройдет фестиваль «Зимние дни рязанского джаза». Идея провести его возникла после успеха «Летней недели джаза», впервые организованной в прошлом году – по инициативе творческого центра FEELIN’S.

– Рязанский джаз прошел длительный путь развития и сегодня представлен практически всеми жанрами – это оркестр, диксиленд, инструментальный ансамбль, вокальный джаз, фьюжн и другими. И это – уникальная ситуация даже в масштабах России. Предстоящий фестиваль планируется как разножанровый : в нем примут участие не только музыканты, в том числе и из других городов, но и танцоры, художники, фотографы, – говорят организаторы.

В программе фестиваля, помимо концертов, несколько тематических кинопоказов, презентаций, фотовыставок, творческих встреч и мастер-классов. Все они пройдут на трех площадках: МКЦ, библиотеке им. Горького (новый зал «Горьковский») и в Музейно-выставочном центре им. Каширина «Фотодом».

Отдельные мероприятия будут и в Художественном салоне «На старом перекрестке» (ул. Горького, 98) и в Детской творческой студии «Колибри» (Маяковского, 57).

Программа фестиваля «Зимние дни рязанского джаза»:

2 февраля

– МКЦ, 17.00 – открытие фестиваля: выступления детских эстрадно-джазовых вокалистов ДМТ «Созвездие добра», инструментального джаз-квартета «Feelin’s» и лучшего степ-шоу России «Vortex», которые представят рязанским зрителям блестящее мастерство владения ритмом и искусством импровизации, виртуозные номера из бродвейских мюзиклов, ирландский степ, body percussion и русскую чечетку.

Перед открытием в 16:30 в фойе МКЦ состоится презентация фотоэкспозиции «История рязанского джаза».

Билеты 200-600 рублей.

3 февраля

– Детская творческая студия «Колибри», 15.00: детей и подростков приглашают принять участие в музыкально-художественном проекте «Дети рисуют джаз». В гостях у юных художников музыкант и композитор Геннадий Филин. С собой необходимо иметь карандаши, скетчбуки и маркеры.

Вход «платите, сколько хотите».

4 февраля

– Музейно-выставочный центр им. Каширина «Фотодом» , 18.00: открытие выставки «Джаз глазами рязанских фотографов». В числе авторов экспозиции Андрей Павлушин, Сергей Газетов и Сергей Гробов.

В 18.30 здесь же выступит Манана Оганян с программой, составленной на стыке различных музыкальный жанров. Это экспериментальный джаз, трип-хоп, авторские переосмысления джазовых стандартов и «звуковые ландшафты» с этническими вокальными мотивами.

Вход свободный.

5 февраля

– Музейно-выставочный центр им. Каширина «Фотодом» , 15.00: мастер-класс Антона Горбунова. Он входит в топ лучших российских бас-гитаристов. В разное время играл в проектах Владимира Кузьмина, Валерия Сюткина, Линды, Игоря Бойко; с современными джазменами мирового масштаба Mike Stern, David San-born, Richard Bona, Eric Mariental, Dave Koz, Phil Perry, Joao Donato, Bobby Harden, Ty Stеvеnsоn, Еrпеstо Simрsоn, Аркадием Шилклопером, Анатолием Герасимовым, группами «Marimba plus» и «Транс-Атлантик».

Вход и участие 200 рублей.

– Новый зал библиотеки им. Горького, 19.00: концерт инструментального супертрио КLЕ2GО, созданного выдающимися российскими музыкантами Сергеем Клевенским (духовые фольклорные инструменты), Антоном Горбуновым (контрабас, бас-гитара, кларнет) и Владимиром Голоуховым (вибрафон и перкуссия, художественное слово). По оценкам критиков, это самые востребованные музыканты отечественных и мировых проектов поп-, джаз- и рок- звезд шоу-бизнеса последних лет. В программу выступления вошли авторские компиляции на основе русского фольклора, фьюжн и джазовых композиций.

Билеты 400 рублей.

– Музейно-выставочный центр им. Каширина «Фотодом», 19.00: тематический кинопоказ – зрители увидят фильм «Птица» режиссера Клинта Иствуда (1988, США).

Вход свободный.

6 февраля

– Музейно-выставочный центр им. Каширина «Фотодом», 18.00: творческий вечер лидера группы FEELIN’S, композитора Геннадия Филина «Куда ведет импровизация?» Известный рязанский музыкант расскажет о джазе, как принципе жизни, и покажет, как рождаются импровизации.

Вход «платите, сколько хотите».

– Музейно-выставочный центр им. Каширина «Фотодом», 19.00: кинокартина режиссера Павла Лунгина «Такси-блюз» (1990, СССР, Франция).

Вход свободный.

– Новый зал библиотеки им. Горького, 19.00: в дуэте с московской вокалисткой и композитором Ксенией Акимовой выступит Элла Хрусталева. Они представят творческий проект «Piano Voice Piano», в программе которого джазовая классика, интерпретации популярных песен и авторская музыка.

Билеты 300 рублей.

7 февраля

– Новый зал библиотеки им. Горького, 19.00: концерт-презентация проекта «ЕсенинJazz Club» с участием народного артиста России легендарного гитариста Алексея Кузнецова, талантливого московского гитариста-импровизатора Максима Шибина и квартета Feelin’s Геннадия Филина. Тема встречи – воплощение русских мелодий в стилистике традиционного джаза и симбиоз поэзии С. Есенина и американского джазового мэйнстрима.

Предварит концерт в 18.00 открытие выставки, посвященной истории проекта ЕсенинJazz.

– Музейно-выставочный центр им. Каширина «Фотодом», 19.00: концерт-беседа группы «CHUDA». Зрители услышат известные песни в необычных аранжировках в программе «Post Pop Jazz».

Вход свободный.

8 февраля

– Художественный салон «На старом перекрестке», 18:30: импровизационная творческая встреча «Художники рисуют джаз», в которой примут участие джазовые музыканты и художники. Понаблюдать за творческим процессом приглашаются все желающие.

Вход «платите, сколько хотите».

– Музейно-выставочный центр им. Каширина «Фотодом», 19.00: рязанский гитарист Николай Моро выступит с концертом-импровизацией «Гитарная медитация».

Вход «платите, сколько хотите».

9 февраля

– Муниципальный культурный центр, 16.00: гала-концерт фестиваля , котором примут участие эстрадный оркестр ДК «Приокский», группа Feelin’s п/у Геннадия Филина и Сергей Гриматин, Dixielight band п/у Дмитрия Климанова, Элла Хрусталева и Мама Jazz, проект Transformer Cтанислава Глушенкова, гитарист Николай Моро, джазовый ансамбль ДШИ №5 г. Воскресенска п/у Александра Маркова, Сергей Корнышев (аккордеон).

Билеты 250 рублей.

– Музейно-выставочный центр им. Каширина «Фотодом», 19.00: тематический проказ кинокартины режиссера Дэмьена Шазелла «Одержимость» (2013, США).

Вход свободный.

10 февраля

– Музейно-выставочный центр им. Каширина «Фотодом», 16.00: завершающий концерт фестиваля – выступит группа «Верес» и солистка Валентина Рязанова с концертом-презентацией авторского проекта известного рязанского джазмена Константина Панкратова. Музыканты представят новое видение творчества Сергея Есенина.

Вход «платите, сколько хотите».

Все билеты можно приобрести в точках продаж и на сайте kassy.ru.

Группа фестиваля «Зимние дни рязанского джаза» ВКонтакте здесь.

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