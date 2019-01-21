«Единая Россия» взяла на контроль ситуацию в поселке Мурмино

В региональную общественную приемную партии «Единая Россия» обратились жители общежития поселка Мурмино Рязанского района. По их словам, им выставляют очень большие счета за потребленную электроэнергию. При этом в доме холодные стены, в некоторых комнатах они промокают и покрываются плесенью, идет отслоение штукатурки, примерзает входная дверь.

Руководитель региональной приемной, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова и региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Татьяна Баринова решили на месте разобраться с ситуацией. Вместе с ними в общежитие – маневренный фонд для погорельцев – приехали члены местного политсовета партии: глава администрации Рязанского района Наталья Жунева и глава Мурминского сельского поселения, член фракции «Единая Россия» в Рязанской районной Думе Михаил Суриков.

Напомним, в Мурминском сельском поселении два года назад под маневренный фонд была проведена реконструкция здания местной поликлиники. В конце декабря 2017 года – вручены ключи 9 семьям, жителям ранее сгоревшего общежития. С ними были заключены договоры найма жилого помещения.

Согласно официальным данным, за весь период с начала заключения договора ни один из проживающих не оплачивал потребление электроэнергии – на 1 января 2019 года долг составил 174,2 тысячи рублей, за вывоз мусора задолженность порядка 10 000 рублей. Не заключены договоры на водоснабжение, хотя услуга предоставляется в полном объеме.

Договоры найма были продлены на 2019 год с проживающими в 6 комнатах. В двух остальных помещениях за год жильцы так и не появились, одна пенсионерка умерла.

Детальный разбор проблемы вместе с жителями сначала напомнил сказку про белого бычка.

– Почему вы отказываетесь платить жилищно-коммунальные услуги? Сколько раз вы платили за это жилье? – спросила Наталья Жунева.

– Мы не платим, потому что у нас нет лицевого счета, – ответила жительница общежития, пенсионерка Любовь Каримова.

– Он есть в администрации сельского поселения, – уточнила глава администрации Рязанского района.

– Но они нам не дают этот расчетный счет, – сказала пенсионерка.

Подобный диалог повторился в комнатах нескольких жителей общежития. Кстати, в них было достаточно тепло – обогреватели и электроотопительные установки работают надлежащим образом.

Фото: Пресс-служба региональной общественной приемной партии «Единая Россия»

Наталья Жунева уточнила, что счета, выставленные жителям общежития – это сумма за весь период, что они здесь проживают.

– Кто-то живет с декабря 2017 года, кто-то с июля 2018 года. Если брать показания счетчиков, то в среднем, с учетом отопления, жители потребляют порядка 700 киловатт. Тариф для них, как для жилья, оборудованного электроплитами и (или) электроотопительными установками, 3,07 рубля. То есть немногим более 2000 рублей с комнаты, – наглядно рассчитала она.

Татьяна Панфилова поинтересовалась, почему холодно в коридоре. Оказалось, что жители предпочитают не включать здесь обогреватели. «Зачем нам улицу отапливать? Двери металлические, с щелями», – объяснили они. Из-за перепада температуры в коридоре в нескольких местах начала отслаиваться гипсовая штукатурка. Жителям рекомендовали не выключать в этом помещении обогреватели, чтобы они работали на минимальной мощности. А проблема с входными дверями будет решена в течение двух недель: здесь установят вторые, деревянные двери.

Фото: Пресс-служба региональной общественной приемной партии «Единая Россия»

Михаил Суриков пояснил, почему в течение долгого времени администрация Мурминского сельского поселения не предоставляла жителям лицевые счета.

– Нет управляющей компании. Мы не можем разобраться, куда они должны платить. Дом находится на балансе местной администрации, а мы по закону не имеем права принимать платежи населения, – оправдывался он.

Региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя» Татьяна Баринова рассказала, что жалоба о том, что в нескольких комнатах сырые стены и растет плесень в углах, подтвердилась.

– В одном случае это связано с тем, что требуются работы по укреплению отмостки фундамента. Во втором – рядом расположенная комната пустует, не отапливается. Из-за перепада температур и появляется плесень, – отметила она.

Глава администрации Рязанского района Наталья Жунева пообещала, что весной будут проведены работы по укреплению фундамента и утеплению стен. Также было предложено заселить в освободившиеся комнаты жителей, стоящих в поселении в очереди на улучшение жилищных условий. По данному вопросу будут проведены дополнительные консультации с юристами.

Обращение жителей поселка Мурмино находится на контроле региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

– Плата за жилищно-коммунальные услуги у проживающих в общежитии поселка приемлемая, люди просто не могли оплачивать счета, – подвела итог поездки руководитель приемной Татьяна Панфилова. – Администрация сельского поселения не смогла решить все организационные вопросы, и у жителей накопился долг. Естественно, для них это теперь большая сумма. С каждым из нанимателей будет заключен договор рассрочки по оплате задолженности.

Фото: Пресс-служба региональной общественной приемной партии «Единая Россия»

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