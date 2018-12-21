Что за «Виагру» предлагают рязанским мужчинам уличные объявления?

На заборах и столбах рязанских улиц все чаще появляются незамысловатые объявления: «Виагра по 100 рублей», «Виагра даром» и телефоны, по которым ее можно заказать. «Комсомолка» решила разобраться, что же на самом деле предлагают рязанским мужчинам для поднятия потенции и насколько такая торговля является законной.

«КЛИЕНТ ОСТАНЕТСЯ ДОВОЛЕН»

Для начала мы позвонили по телефону, указанному в одном из таких объявлений. На вызов ответил деловитый мужской голос, рассказавший нашему корреспонденту, что препарат продается как целыми блистерами по 10 таблеток, так и разделенными на два – по 5 таблеток. За десятку вам придется отдать 1400 рублей, за пятерку 800.

– Клиент в любом случае останется доволен, – отметил продавец. – Таблетки привезут вам на дом, отдадут лично в руки, причем в любое время суток и в течение 40 минут. Лучше сразу не мелочиться и купить целую упаковку. Да, и можете не сомневаться: ожидаемый эффект от нашей «Виагры» гарантирован.

Предложение действительно очень заманчивое с учетом того, что цена этого препарата в официальных аптеках начитается от 700 рублей за одну таблетку. Но вот только на сайте официальной фирмы-производителя нет и слова об упаковках по 10 таблеток. Она выпускает «Виагру» только №1, №2, №4, №8 и №12. Так что в нашем случае речь может идти либо об дешевых дженериках, либо о банальных подделках.

«ПОНЯТИЯ «ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА» НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Рязанской области Татьяна Болдырева рассказала корреспонденту «Комсомолки», что продажа любых лекарственных препаратов через интернет или по телефону абсолютно незаконна:

– Розничная реализация лекарственных средств – это деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию. У аптеки должна быть лицензия на фармацевтическую деятельность. За незаконную продажу лекарств предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная. А препарат «Виагра» еще и должен отпускаться из аптек при наличии рецепта от врача. Таким образом, продажа лекарственных средств вне аптечных организаций является незаконной.

Также Татьяна Ивановна отметила, что в настоящее время в законе понятия «интернет-аптека» не существует:

– Аптечное учреждение, предлагая лекарственные средства через интернет-сайт, только предоставляет услугу по их резервированию на определенное время. Но за препаратом покупатель должен явиться в аптеку и купить товар.

Так что, если вы видите, что лекарство предлагают заказать по телефону или в интернете с доставкой на дом, можно обращаться в Росздравнадзор и правоохранительные органы.

КСТАТИ

Закон делает несколько исключений и разрешает доставлять таблетки на дом ветеранам войны, труда, маломобильным людям, Героям Советского Союза и России, а также полным кавалерам Ордена Славы.

А КАК У НИХ?

В конце 2018 года следователи направили в суд уголовное дело в отношении 53-летнего воронежца, которого обвиняют в сбыте контрафактной «Виагры» в крупном размере.

По данным пресс-службы регионального Следственного Управления СКР, обвиняемый приобрел около 760 незарегистрированных в России таблеток. Объявление об их продаже по заниженной цене он разместил в интернете и успел получить задаток в 50 тысяч рублей.

В июне 2017 года суд приговорил другого 37-летнего воронежца за аналогичное преступление к 3 годам лишения свободы условно. Мужчина продавал препараты по заниженной цене через интернет. Полицейские задержали горожанина возле одного из торговых центров, когда он пытался реализовать лекарства более чем на 120 тысяч рублей.