Рязань на первом месте из числа крупных городов России

Ноябрь для профессиональных участников рынка недвижимости был самым активным месяцем – не только в 2018 году, а по мнению многих экспертов, и за последние 3 года. Основные причины такой активности:

- традиционно под конец года сезонно высокий спрос. Люди хотят успеть закончить важные вопросы в уходящем году;

- непрогнозируемая экономическая ситуация, некоторые эксперты говорят о серьезной новой волне кризиса, ослаблении рубля и падении реальных доходов в 2019 году;

- инфляция. Так, только в сентябре месяце, по данным компании «Локо-Инвест», инфляция составила 3,4% в годовом выражении. Но это в целом. А что же рынок недвижимости? С начала 2018 года квадратный метр нового жилья подорожал в среднем на 12%. Эксперты отмечают, что рост цен продолжится, и основная волна удорожания придется на 2019 год.

Так что же получается? Сейчас самое время брать недвижимость, вкладывать деньги в реальный сектор экономики!

Да, друзья, вернемся к нашей теме. В чем же Рязань опередила многие регионы нашей страны? 12 ноября Сберегательный банк праздновал свое 177-летие. Дата, скажем не круглая, но зато почетная. Традиционно в честь этого праздника банк подготовил масштабную акцию «Зеленый день», в рамках которой в день рождения банка клиенты получали подарки – например, ипотечные кредиты с пониженной процентной ставкой. Ранее уже отмечалось в прессе, что «Квартиры Рязани» – партнер УК «Центральное агентство недвижимости» – заняло первую строчку по региону по числу направленных в банк заявок на ипотечный кредит, с отрывом опередив другие агентства недвижимости, которые работают на рязанском рынке. Буквально в пятницу, 14 декабря, стало известно, что Рязанское агентство недвижимости «Квартиры Рязани», партнер УК «Центральное агентство недвижимости», стало первым среди 9 региональных областей, обслуживаемых Среднерусским банком Сбербанка России. Очень отрадно, что именно Рязанское агентство недвижимости стало победителем и заслужило высшую награду. Вы можете спросить, при чем здесь ипотечные кредиты и агентство недвижимости? Все дело в том, что УК «Центральное агентство недвижимости» и партнеры являются, по сути, супермаркетом недвижимости. Само собой, за 27 лет работы компания успела не только создать положительный имидж в регионе, но и установить крепкие партнерские отношения с крупнейшими банками и застройщиками Рязани. В базе компании более 10 000 квартир на продажу и более 1500 покупателей, которые готовы уже завтра приобрести вашу квартиру. И этот центр притяжения создается также благодаря тому, что офис управляющей компании на Вокзальной, 6 работает по принципу одного окна. Там присутствуют сотрудники банков (Сбербанк, ВТБ 24), МФЦ «Мои документы», юристы и многие другие специалисты. В одном месте можно подать документы на регистрацию прав на имущество и оплатить государственную пошлину.

В завершение хочется сказать вот что. Купить или продать квартиру не так просто, как кажется на первый взгляд. На чашу весов нужно положить время и деньги. Получается, что можно потерять не только деньги, но и время. А как мы знаем, время и есть деньги. Значит, потерять можно гораздо больше денег, чем кажется. А ведь покупка недвижимости – это очень ответственное мероприятие. Недвижимость – это ресурс, который может послужить нашим детям. Подумайте об этом уже сегодня вместе с вашими профессиональными помощниками – сотрудниками УК «Центральное агентство недвижимости» и Сбербанка России.

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