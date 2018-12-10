2018-12-10T12:03:27+03:00
Авто

«Рязань Лада» приходит на помощь забывчивым автомобилистам

Официальный сервис LADA дилерского центра «Рязань Лада» представляет горожанам ряд выгодных предложений
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До 31 декабря скидка действует на все запчасти и услуги сервисаДо 31 декабря скидка действует на все запчасти и услуги сервиса
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Зима в средней полосе, как правило, приходит неожиданно! Зачастую к появлению устойчивого снежного покрова оказываются не готовы не только коммунальные службы, но и обычные автомобилисты. Кто-то не успел поменять шины, кто-то позабыл подготовить к морозам двигатель или просто-напросто не обзавелся щеткой для очистки автомобиля от снега.

Так, вот! Если вдруг в суматохе дней вы забыли подготовить автомобиль к зиме – а то, что летние условия эксплуатации машины отличаются от зимних, наверное, уже ни для кого не секрет – вам на помощь придет сервис дилерского центра «Рязань Лада».

ДИАГНОСТИКА ЗА 0 РУБЛЕЙ

Цены на услуги приятно удивят как рязанцев, так и гостей города. К примеру, акция «Зимняя хватка» предполагает замену всех четырех колес на автомобиле всего за 699 рублей.

Кстати, «Рязань Лада» предлагает своим клиентам огромный ассортимент зимних шин – разной ценовой категории и разных производителей. Каждый сможет найти здесь что-то отвечающее его предпочтениям.

Акция «Зимний комфорт» позволит автомобилистам с существенной выгодой приобрести те мелочи, которые делают передвижение по зимнему городу (или загородным трассам) по-настоящему приятным. Сегодня зимние аксессуары можно купить в дилерском центре со скидкой 20 процентов. Кстати, до 31 декабря 2018 года данная скидка действует также на все запчасти и услуги сервиса.

Но есть и более весомые предложения! К примеру, комплексная диагностика автомобиля «Проверка на зиму» за 0 рублей. Да, да вы не ослышались – именно 0 рублей. Сюда войдут диагностика подвески, тормозной системы, системы вентиляции салона, проверка уровней рабочих жидкостей. Единственный момент – данная цена действует при условии покупки и замены запасных частей в дилерском центре LADA. Если же Ваш автомобиль окажется идеальным, придется заплатить за диагностику 399 рублей. Но и это совершенно не страшно! Уверенность на зимней дороге, уверенность в каждом новом дне не стоит никаких денег.

ЗИМА С ИСКРОЙ

«Зима с искрой» – не что иное, как название очередной интересной акции от сервиса «Рязань Лада». Она предполагает комплексную подготовку двигателя к длительной эксплуатации при отрицательных температурах за 999 рублей. За эту стоимость вам произведут замену воздушного и топливного фильтров, а также свечей зажигания. Причем стоимость запасных частей также уже входит в обозначенную сумму.

Вы спросите, а как же замена масла в двигателе автомобиля?

Действительно, ехать в зиму на масле, прошедшем более 15 000 километров, специалисты не рекомендуют. Поэтому вашему вниманию предлагается следующая акция – «Полярный экспресс».

Она подразумевает бесплатную (!) экспресс-замену масла в двигателе вашего автомобиля. Действует акция при условии покупки моторного масла и масляного фильтра в дилерском центре LADA. Удобно и комфортно – приехал, приобрел масло, отдал автомобиль механикам. Никаких лишних забот, никакой головной боли.

Напоминаем, что соблюдение простых правил по эксплуатации автомобиля в зимний период, не только повысит срок его службы, но и позволит избежать поломок и проблем, сделает машину надежным другом!

Удачи на дорогах!

КОНТАКТЫ

Автосалон «Рязань Лада» г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 1г. Тел.: 8 (4912) 21-91-91.

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