360-й авиаремонтный завод отметил 60-летие со дня передислокации в Рязань

В конце ноября на 360-м авиаремонтном заводе прошли торжества в честь 60-летия со дня передислокации будущих заводчан на Рязанскую землю. История этого старейшего авиаремонтного производства уходит корнями в далекое Забайкалье и неспокойные предвоенные годы.

В 1958 году 287-я авиационная ремонтная база – именно так назывался в то время будущий флагман рязанской промышленности – получила приказ следовать в город на Оке для решения новых стратегических задач. В ноябре того же года эшелон с будущими заводчанами остановился неподалеку от военного аэродрома Дягилево.

ПОД ЭГИДОЙ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Поздравить заводчан с юбилеем приехали высокопоставленные гости: генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, министр промышленности и экономического развития региона Светлана Горячкина, заместитель главы администрации Рязани Игорь Тишин.

Официальная часть визита началась в музее истории 360-го авиаремонтного завода. Гостям рассказали, как благодаря самоотверженному труду обычных людей не только устремлялись в небо самолеты стратегической дальней авиации, но и строились заводские корпуса. Этапы этого долгого и славного пути отражает уникальная экспозиция музея.

В год 60-летия на Рязанской земле в жизни предприятия произошли важные события – завод перешел под эгиду ПАО «Туполев», которое является головной компанией Объединенной авиастроительной корпорации. Исполняющим обязанности управляющего директора АО «360 АРЗ» назначен Андрей Валерьевич Попов.

– Прибытие на Рязанскую землю военного эшелона из Забайкалья стало одной из самых значимых страниц в истории нашего предприятия, – обратился к собравшимся на торжественное собрание заводчанам и гостям Андрей Валерьевич. – Мы всегда будем помнить те годы, когда на пустыре появились первые заводские корпуса. Будем помнить, как в декабре 1958 года закатили для ремонта первый Ту-16 – несмотря на сложные условия, ремонт был выполнен точно в установленные сроки. Будем помнить, как строили жилые дома, как летом 1961 по просьбе заводчан нашей улице присвоили название Забайкальская… К счастью, сейчас в этом зале среди нас присутствуют замечательные люди из плеяды тех, кто много лет назад переехал в Рязань. Это Вера Григорьевна Холмогорова и Нина Ивановна Киселева. Вы наша гордость! Низкий поклон вам!

– Сегодня 360-й авиаремонтный завод – современное динамично развивающееся предприятие, – продолжил Андрей Попов. – Нам поставлена задача по увеличению объемов ремонта и модернизации самолетов дальней авиации. И я уверен, что мы успешно справимся с этой задачей. Поздравляю всех с юбилеем. Крепкого здоровья, счастья и достижений на благо российской авиации и обороноспособности нашей великой Родины!

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Торжественное мероприятие продолжил зампред Рязанской области Роман Петряев:

– 60 лет назад на Рязанской земле началось становление 360-го авиаремонтного завода. За эти годы из авиаремонтных мастерских завод превратился в одно из ведущих предприятий России. Это современное, хорошо оснащенное производство, где работают профессионалы высокого уровня. Накоплен большой опыт по глубокой модернизации крылатых машин. Сложились прекрасные традиции.

От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова Роман Петрович вручил заводчанам заслуженные региональные награды.

Памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность земли Рязанской» была награждена прессовщик-вулканизаторщик пятого разряда Галина Бирюкова. Почетной грамотой губернатора Рязанской области – слесарь-монтажник приборного оборудования пятого разряда Владимир Шумаков. Знаком губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии» – старший инженер по эксплуатации воздушных судов Геннадий Мишков, радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования Сергей Саенков.

Важные слова своим партнерам адресовал и генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов:

– Уважаемые заводчане, ваш завод и КБ «Туполев» объединяют многие годы совместной работы, – подчеркнул Александр Владимирович. – Впереди у нас новые задачи. Желаю вам боевого настроения. Будем, как и прежде, вместе работать. У нас это неплохо получается!

Также различных наград из рук высокопоставленных гостей были удостоены и другие работники

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