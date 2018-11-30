Как «заряженное» топливо влияет на работу двигателя?

Автолюбителям хорошо известно, что содержимое бензобака самым непосредственным образом отражается на самочувствии железного коня. Однако далеко не все прислушиваются к рекомендациям автопроизводителей по выбору марки бензина или решаются на эксперименты с «заряженным» топливом.

АКТИВАТОРЫ ГОРЕНИЯ ИЛИ ОЧИСТИТЕЛИ?

Некоторые АЗС предлагают в меню не только стандартные марки бензина, но и фирменное топливо. «В чем разница?» – спросят читатели. Ответ прост: стандартные марки бензина производятся с таким расчетом, чтобы их характеристики вписались в нормативы действующих ГОСТов и технических регламентов. Тогда зачем вообще нужны дополнительные присадки, если в стандартах они не прописаны?

– Если вы хотите получить от топлива больше, чем просто его соответствие минимальным требованиям стандартов, то такое топливо можно улучшить путем добавления различных присадок, – поясняет представитель компании «Спецнефтепродукт» Андрей Алейников.

На что способен автомобиль с такой «энергетической пищей», уже вопрос другой. Все зависит от того, какую присадку или пакет присадок в него добавить, насколько эти присадки изначально эффективны.

Специалисты разработали огромное количество присадок, так что обо всех не расскажешь. Можно выделить три основных вида: с чистящим (моющим) эффектом, октан-корректоры (повышают октановое число) и активаторы горения. Два первых вида присадок вызывают много вопросов. Например, действительно ли можно присадкой ощутимо повысить октановое число? Да и зачем вообще делать из 95-го бензина 96-й, если в руководстве по эксплуатации автомобиля рекомендован бензин с октановым числом 95? И как может сказаться на работе топливной системы применение моющих присадок для старой машины? Другое дело – присадки с эффектом активации горения. Ведь приемистость машины и отсутствие нагара в камере сгорания можно проверить на практике, а значит, все сомнения отпадают.

Приобрести "Forsage" можно на 6 АЗС "Спецнефтепродукт".

МЕНЬШЕ НАГАРА, АКТИВНЕЙ ГОРЕНИЕ

Уже три года рязанским водителям предлагают на АЗС «Спецнефтепродукт» фирменное топливо «Forsage». В 2015 году на трех заправках «Спецнефтепродукт» появился АИ-95 «Forsage», а около года назад в продажу запустили фирменную версию 92-го бензина. Продукт прижился у рязанских автолюбителей, образовался круг постоянных клиентов.

«Forsage» является зарегистрированным товарным знаком, и компания «Спецнефтепродукт» обладает исключительным правом на выпуск топлива под этой маркой. Само топливо выпускается в соответствии с ТУ 0251-001-87620493-2014 «Бензины автомобильные неэтилированные с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами торговой марки «Forsage».

Секрет «Forsage» кроется в том, что в топливо добавляется фирменная многофункциональная присадка «F2-21 eeFuel». Ее производит «H2OILCorporation» из штата Калифорния, США. Эта компания является мировым лидером в области применения нанотехнологий для повышения качества различных видов топлива, получаемых из нефти. В Россию присадку импортирует эксклюзивный дистрибьютор, и компания «Спецнефтепродукт» получает присадку напрямую от него.

Топливо с присадкой «F2-21 eeFuel» успешно прошло стендовые испытания в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте ФГУП «НАМИ». Доказано, что присадка снижает удельный расход топлива до 6 %, стабилизирует мощность, удаляет нагар в камере сгорания. Также присадка повышает надежность работы двигателя и улучшает экологические показатели топлива.

Даже в бензине стандарта Евро-5 под воздействием высоких температур углеводороды начинают коксоваться, и на форсунках инжектора и впускного клапана образуется нагар. Это негативно сказывается на мощности двигателя и, в целом, на качестве процесса сгорания топлива. Как следствие, машина становится более «прожорливой».

Форсунки с нагаром распыляют топливо хуже, а размер топливных капель увеличивается. Большие капли не успевают полностью испариться в камере сгорания. На помощь приходит «Forsage» с активными частицами инновационной присадки «F2-21 eeFuel». Активаторы горения обеспечивают более полное сгорание топлива в камере сгорания. Когда нано-кластеры присадки в составе топлива попадают в камеру сгорания, то под воздействием высоких температур они буквально взрываются. Микровзрывы разбивают топливо на более мелкие капли и увеличивают локальную турбулентность, поэтому процесс горения достигает своего пика.

– Бензин – это углеводородное топливо и при его сгорании в двигателе образуется нагар, который со временем приводит к ухудшению работы силового агрегата или к его выходу из строя. Активатор горения обеспечивает полное сгорание топлива. Он действует непосредственно в двигателе во время процесса сгорания топлива, поэтому исключает побочный эффект в топливной системе, – доступными словами пояснили в «Спецнефтепродукте».

Специалисты подтверждают, что чистая камера сгорания обеспечивает лучший отвод тепла, более низкий уровень выбросов и способствует продлению срока службы моторного масла.

«С «FORSAGE» Я ОБГОНЯЮ УВЕРЕННЕЕ»

Прежде чем внедрить «Forsage» на своих заправках, «Спецнефтепродукт» провел долгосрочное тестирование на собственном автопарке. Машины долгое время заправляли только фирменным топливом, а потом поделились наблюдениями.

– Большинство водителей ощутили заметный положительный эффект от использования «Forsage». На сегодняшний день есть и такие, кто проехал на фирменном топливе больше 100 тысяч км! Участники тестирования рассказали, что машина с этим топливом лучше набирает скорость. Если бы мы не почувствовали эффекта от присадки, то не стали бы ее внедрять. Вот, вы бы, например, стали покупать более дорогое топливо, если бы не чувствовали от него положительный эффект? Мы бы не стали, поэтому очень важно было самим ощутить этот положительный эффект, – рассказал Андрей Алейников.

Руководитель одной из компаний группы «Спецнефтепродукт» Андрей Колесниченко лично проехал на «Forsage» 100 тысяч километров:

– Первый раз поменял свечи на авто, когда тахометр показал 50 тысяч пробега. Выбрасывать свечи не стал, и в скором времени перешел на АИ-95 «Forsage». Проехав 100 тысяч километров, решил вновь заменить свечи, и был приятно удивлен. Свечи оказались без нагара, а все контакты были идеально чистыми. Сравнил с прежними, разница оказалась очевидной. Производители присадки говорят, что при первом-втором баке происходит «привыкание», а очистка и разница видна со второго бака. Я заметил, что расход снизился на 1 литр на 100 км. С «Forsage» я увереннее себя чувствую, когда иду на обгон.

Во время летнего автопробега на топливе «Forsage» водители поделились такими отзывами: «Приятно порадовал расход топлива. С «Forsage» можно сэкономить», «Трудно оценивать, не будучи специалистом, но возникло одно простое ощущение – моей машине «Forsage» понравился».

– Как показала практика, с топливом «Forsage» машина приобрела в динамике, при этом снизился расход топлива, – отметил директор автоспортивного комплекса «Атрон» Роман Чамкин.

Топливо «Forsage» подходит для всех машин, его выбирают не только обычные водители, но и корпоративные клиенты, среди них – «Русская пивоваренная компания Хмелефф», торговая компания «Артель», «Рязанский завод ЖБИ-2», «Спецстройкомплект» и другие.

Присадка «F2-21 eeFuel» – довольно дорогостоящая, а поэтому литр фирменного топлива выходит на рубль дороже, чем обычный бензин. Но многие постоянные клиенты уверены, что заправлять им даже выгоднее, потому как расход снижается, а срок эксплуатации двигателя увеличивается.

КОНКРЕТНО

Заправить АИ-92 «Forsage» можно на АЗС «Спецнефтепродукт» на проезде Яблочкова и Ряжском шоссе. АИ-95 «Forsage» продается на АЗС сети на Московском шоссе, улицах Кудрявцева, Высоковольтной и около села Шумашь.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Операционный директор импортера присадки ООО «Эйч2Ойл Технолоджис» Марина Коробко:

– На российском рынке присадка F2-21 eeFuel представлена с 2010 года. Наша присадка протестирована всеми авторитетными организациями на территории России, и выводы у всех одни – снижение потребления топлива и улучшение работы двигателя. Сейчас более тысячи АЗС по всей стране продают топливо с нашей присадкой. Однако в первое время у некоторых возникает вопрос, почему снижение расхода топлива заметно не сразу. Поясню, что в первое время происходит очищение форсунок и нагара в камере сгорания, и только после третьего-четвертого бака водитель ощущает заметное снижение расхода топлива, увеличивается приемистость автомобиля.

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