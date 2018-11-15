Появилась надпись «Сбой»: читатели «Комсомолки» рассказали о проблемах с «Триколором»

7 ноября в рязанском выпуске «Комсомолки» вышел материал «Почему оператор «Триколор» ограничивает работу еще исправного оборудования?» В нем журналисты издания попытались разобраться, как купленные год назад ресиверы вдруг оказались нерабочими, а также рассказали о том, какие есть права у абонентов, в данной ситуации. После публикации статьи стало понятно, что проблема, с которой столкнулись некоторые наши читатели, в частности героиня материала Светлана Ерастова, носит не локальный, а массовый характер.

ОТ СТОЛИЦЫ ДО ОКРАИН

После публикации в редакцию поступило несколько десятков звонков от наших читателей, столкнувшихся с похожими трудностями. Причем география этих сообщений поражает своей широтой – нам писали буквально со всей страны, начиная от Краснодарского края и заканчивая Ханты-Мансийским автономным округом. Вот только некоторые из них:

– Столкнулся с подобным дней двадцать назад. Отключились каналы, на всех появилась надпись «Сбой. Для настройки не отключайте ресивер на 8 часов», – рассказал Владимир из города Армавира, Краснодарского края. – Прошло трое суток, звоню мастеру по установке и наладке «Триколора», он спрашивает, какая модель, говорю. Он мне отвечает, что в принципе с оборудованием все в порядке, просто «Триколор» таким способом пытается заставить вас поменять оборудование, потерпите, в течение недели должно все наладиться. Через неделю после отключения все и правда наладилось, но таким образом с меня взяли деньги за не предоставленную услугу. Причем в течение года так было несколько раз. В январе у меня заканчивается абонентская плата, и больше я с «Триколором» связываться не буду и знакомым посоветую обходить этого оператора стороной.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СОВПАДЕНИЯ

С похожей ситуацией столкнулась наша читательница из подмосковной Балашихи Оксана. У нее, как и у других недовольных клиентов оператора, тоже неожиданно все перестало работать:

– У нас в семье четыре приемника, которые выходят из строя спустя 2-3 года. Это уже давно понятно, что их блокирует сам «Триколор». Сейчас два приемника взяли по обмену в рассрочку. Рассрочка на два года. Но боюсь, как всегда, они выйдут из строя либо сразу после оплаты рассрочки, либо чуть позже. То, что «Триколор» наживается, все знают давно. Проблема в том, что нет альтернативы, поэтому все глотают это бесчинство. У нас три семьи в одном доме, изначально было шесть приемников, и то, как они хором ломаются, видно. Не может быть таких совпадений, их просто блокируют. Видимо, у «Триколора» большой покровитель, что им позволительно обманывать всю страну.

– Столкнулся с аналогичной ситуацией в августе текущего года. Имея два комплекта оборудования, методом перестановки блоков убедился в том, что техника исправна, – поделился своей историей наш читатель Владимир. – Позвонил в офис «Триколора» в Санкт-Петербург и получил ответ, что, скорее всего, вышла из строя карточка доступа. Сослались на то, что срок ее годности три года. Посмотрел на карточку внимательно и действительно обнаружил соответствующую надпись. Учитывая, что найти новую карту невозможно, был вынужден приобрести весь комплект за 4000 рублей. Правда, остаток оплаченного пакета «Триколор» милостиво вернул. Так что в этом году пакет услуг лидера российского спутникового оператора ТВ обошелся мне в 5200 рублей. Вот такая арифметика «Триколора»! Уверен, что карта была в полной исправности, а выключил ее сам поставщик услуг. Косвенно мне подтвердили это в офисе продаж «Триколора», показав стопку «сломанного» оборудования, которое владельцы обменяли за последние дни.

При этом «Триколор» ограничивает в правах не только своих абонентов, но и тех, кто ими быть перестали. Дело в том, что согласно закону 257-ФЗ оператор обязан предоставлять бесплатно (!) общероссийские телеканалы, входящие в первый и второй мультиплексы. Однако этого не делает, пытаясь навязать обладателям спутниковых антенн пакет «Единый!», то есть заставляя людей приобрести платные каналы для просмотра бесплатных. Для телезрителей, столкнувшихся с этой и описанной выше проблемами, юристы советуют написать жалобу в «Роскомнадзор» и непосредственно оператору.

КОМПЕТЕНТНО

В пресс-службе НАО «Национальная спутниковая компания» (работает под брендом «Триколор») корреспонденту «Комсомолки» пояснили, что к вопросам неработающего оборудования не имеют никакого отношения.

– Мы не являемся производителем и продавцом приемного оборудования. Если у абонента возникают вопросы по качеству работы оборудования и его обслуживанию, следует обратиться к его производителю. Но мы внимательно относимся к претензиям и недовольству со стороны наших клиентов. Безусловно, все вопросы, связанные с оборудованием, мы обсуждаем с нашим технологическим партнером, – сообщила изданию пресс-секретарь НАО «НСК» Анастасия Соколовская.