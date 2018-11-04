Почему оператор «Триколор» ограничивает работу еще исправного оборудования?

4 Нояб. 16:00 2018-11-04T17:40:05+03:00

Своевременная оплата пакета услуг – еще не гарантия того, что телевизор в вашем доме будет показывать. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В редакцию «Комсомольской правды» обратились читатели – клиенты оператора спутникового телевидения «Триколор». Люди пожаловались, что были лишены возможности просмотра телеканалов, хотя оплатили услугу авансовым платежом.

– Несколько дней назад оператор «Триколор» отключил ресиверы под предлогом того, что они устарели. У людей оплата произведена за пакет услуг, – рассказала «Комсомолке» Светлана Ерастова. – Не было предварительного предупреждения, просто отключили – и все. Новый ресивер при сдаче старого стоит около 4 тысяч рублей. Для пенсионеров с небольшим доходом это внушительная сумма. Хотелось бы узнать, насколько правомочны данные действия? Скоро Новый год, и обидно остаться без ТВ.

СТАРЫЕ КАНАЛЫ РАБОТАТЬ ВСЕ РАВНО ДОЛЖНЫ

Специалист по цифровому и спутниковому оборудованию одного из федеральных операторов связи Денис Коротков рассказал, что в самой замене ресивера нет ничего удивительного или необычного:

– Странно то, что в компании «Триколор» пытаются переложить финансовое бремя замены устаревшего, по их мнению, оборудования на своих подписчиков. Старые приставки могут не поддерживать каналы высокой четкости – HD или кодек MPEG–4. Возможно, у них действительно больше не поддерживается какой–то устаревший формат, но старые каналы показываться все равно должны.

НАВЯЗЫВАНИЕ УСЛУГ – НЕЗАКОННО

Председатель Рязанской единой ассоциации потребителей «Человек» Олег Попов считает, что в данном случае может идти речь об одностороннем (со стороны оператора «Триколор») неисполнении обязательств:

– В первую очередь, нужно обратить внимание на руководство по эксплуатации ресивера, разработанное заводом–изготовителем. Там должен быть указан срок службы устройства. В течение этого периода изготовитель обязан обеспечить его работоспособность. Кроме того, после снятия этой модели с производства изготовитель обязан в течение 10 лет поддерживать поставки в торговые и сервисные службы комплектующих запчастей к нему. Это значит, что гарантию того, что этот ресивер проработает долго, дает не продавец, а изготовитель. Понятно, что выгодно хоть каждую минуту что–то менять, говоря, что ваше оборудование устарело, и каждый раз заставляя клиента покупать новое. Но навязывание потребителю товаров и услуг без его согласия – незаконно.

– Что делать, если потребитель уже пошел на поводу и отдал деньги?

Если же в результате навязывания вам каких–либо товаров или услуг вы потерпели убытки, вы вправе потребовать их возмещения. Если в досудебном порядке деньги вам возвращать не собираются, вы имеете полное право обратиться в суд. Помимо возмещения непосредственно убытков, вы можете потребовать и компенсации морального вреда, а также взыскания штрафа за нарушение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. Напомню, что данная категория дел не накладывает на вас обязанность платить госпошлину.

С похожей ситуацией абоненты «Триколора» уже сталкивались несколько лет назад, когда оператор прекратил принимать абонентскую плату на старых MPEG–2 ресиверах, а у тех, у кого подписка еще действовала, начались проблемы с периодическим отключением телеканалов.

Как и в случае с читательницей «Комсомолки», тогда абонентам предлагалось заменить устаревший ресивер с доплатой. Поэтому есть вероятность, что бело–сине–красный оператор специально создает проблемы абонентам, у которых подписка еще не закончилась, вынуждая их заменить оборудование.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В самом «Триколоре», к сожалению, не смогли оперативно ответить на вопросы издания, однако пресс–секретарь компании Анастасия Соколовская пообещала сделать это в самое ближайшее время. После того как корреспондент «Комсомолки» передал представителю оператора ID одного из абонентов, обратившихся в редакцию, работа «устаревшего» ресивера возобновилась.