В Рязани начались торжественные мероприятия, посвященные 100-летию десантного училища

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, начались в Рязани. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк провел чин освящения храма во имя Георгия Победоносца.

- На этом месте стояла палатка с буржуйкой, и десантники молились в ней. Теперь здесь стоит величественный храм во имя воздушного воинства, - так в своей проповеди, в частности, сказал митрополит Марк.

Затем на территории училища был открыт памятник «бате» воздушно-десантных войск Василию Филипповичу Маргелову. Сын Маргелова, Виталий Васильевич, ветеран службы внешней разведки, тепло отозвался об училище, которое не только носит имя отца, но и помнит его заветы.

Памятник Василию Маргелову на территории училища открыт.Фото: Павел АВЕРИН

После этого гости возложили цветы к бюсту Героя России Валерия Асапова, погибшего в прошлом году при исполнении миссии военного советника во время военной операции России в Сирии. Среди них была и его вдова – Ольга Петровна. Завершились мероприятия на Аллее Героев возложением цветов к памятнику погибшим воинам-десантникам.

Среди почетных гостей был заместитель министра обороны, генерал-полковник Садовенко, председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов, до недавнего времени командующий ВДВ.

- К столетию личный состав училища готовился в течение всего года. Было проведено большое количество знаковых мероприятий: это и лыжный переход длиной 7000 километров, и экспедиция в районе Крайнего Севера и водружение флага ВДВ и училища на Эверест, - подчеркнул Садовенко.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, присутствующий на торжествах, заявил:

- В течение века вуз не раз менял название. Но всегда неизменными были и остаются высокий профессионализм, прочные знания, добросовестность и целеустремленность его выпускников.

В этот день награды и воинские звания (досрочно) получили офицеры из числа преподавателей и командиров. Награждены были и курсанты училища. Остается добавить, что все торжественные мероприятия прошли в рамках Дня открытых дверей: 10 ноября каждому желающему дали возможность посетить училище.

Теперь китель и фуражка "бати крылатой пехоты" будет храниться в музее ВДВ - так решила семья.Фото: Павел АВЕРИН