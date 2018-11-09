Стены из стекла как новая архитектура от девелопера «Мармакс»

Стекло

Компания «Мармакс» уделяет большое внимание выбору оконных систем для остекления своих проектов, комплекс «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» не стал исключением.

– Безусловно, «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» имеет множество очевидных преимуществ, среди которых собственный фитнес-зал для владельцев квартир, закрытая территория галереи, служба сервиса премиум-класса, но большой интерес у рязанцев вызывает уникальный панорамный этаж, – поделились представители компании.

Благодаря панорамному остеклению современными оконными системами в квартирах комплекса будет всегда тепло, а негативное влияние солнечных лучей никак не отразится на здоровье жильцов: стекло «SunGuard» от ведущего мирового производителя устойчиво к воздействию прямых солнечных лучей, имеет специальное покрытие предотвращающее проникновение UF-излучения, а усиленная пленка внутри камер делает стекло устойчивым к воздействию – ударам тяжелыми предметами.

Как отмечается девелопером, из окон угловых квартир восьмого жилого этажа комплекса открываются прекрасные виды на город, что в свою очередь создает эффект панорамы «360».

Испытания на прочность

Команда компании «МАРМАКС» проводит испытания всех строительных материалов и комплектующих, мультифункциональное стекло «SunGuard» не стало исключением – внутреннее стекло покрыто пленкой триплекс, что позволяет безопасно использовать его не только в остеклении комнат, но и лоджий избегая использования железного ограждения.

Ваши дети могут играть в любые активные игры дома, устраивать гонки, или играть в прятки, закутавшись в портьеру у окна или устроить домашний чемпионат по футболу – мультифункциональное стекло выдержит любые детские шалости.

Городские жители нового времени

Новый комплекс от девелопера «Мармакс» объединит людей, которые ценят настоящий комфорт, творческую свободу и здоровый образ жизни.

– Мы создаем проект недвижимости бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева», он не просто индивидуален в своей архитектуре, но и способен привнести особый располагающий комфорт в образ жизни каждого из владельцев квартир – городских жителей нового времени, – заключила пресс-служба девелопера «Мармакс».

Подробнее о бронировании и приобретении квартир в комплексе «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» по телефону отдела продаж: 500-005.

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