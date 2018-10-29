Руководитель отдела вневедомственной охраны Сергей Кокорев: С 2016 года мы не заплатили по кражам ни копейки…

СЕГОДНЯ 19:04 2018-10-29T19:51:50+03:00

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«Брали очень жестко»

Капитан полиции Николай Зеленчаков за 22 года прошел путь от рядового бойца до заместителя командира роты. Побывал и в командировке на Кавказе, поэтому с ним о скрытой от посторонних глаз жизни вневедомственной охраны (ВО) можно говорить часами.

- Я в 2008 году стал офицером, а случай произошел года за 4 до этого, - Николай Анатольевич входил тогда в мобильную группу. - Поступила информация от дежурного о введении плана «Перехват»: на площади Ленина двое мужчин насильно затолкали в иномарку девушку и увезли в направлении Московского района. Мы в это время двигались на патрульной машине по Первомайскому проспекту и увидели похожий автомобиль, доложили дежурному и начали преследование. Возле путепровода на Михайловском шоссе нам удалось остановить машину, в которой была девушка и два агрессивно настроенных мужчины, один из них с ножом. Они попытались оказать нам сопротивление, поэтому был применен силовой метод захвата, спецсредства – брали очень жестко, но в рамках закона. Решением суда, я знаю, злоумышленники получили значительные сроки…

Зеленчаков рассказывает, что в те годы ВО относилась к милиции общественной безопасности. Сотрудников ВО называли «ночной милицией», потому что дежурили они круглосуточно, работали по многим направлениям, в том числе по линии патрульно-постовой службы.

«Куда забраться, воры определяют по окнам и дверям»

Что же касается непосредственно охраны объектов, то для бойцов группы задержания существуют жесткие нормативы. Туда, где сработала сигнализация, они обязаны прибыть в течение 5-7 минут. Но сотрудники групп задержания стараются приехать в максимально короткие сроки, ведь от этого во многом зависит как сохранность имущества, так и предотвращение преступлений.

- Сейчас отбор в подразделения вневедомственной охраны стал более тщательным, - поведал нам о тех, кто в буквальном смысле охраняет наш покой, капитан полиции Зеленчаков. – Да и требования значительно возросли. Я могу назвать в нашей роте много сотрудников, кто добросовестно относится к выполнению своих служебных обязанностей. Был случай год назад на улице Татарской. Поступил сигнал «Тревога», сработала входная группа – дверь. Это было поздним вечером – группа задержания добралась в течение 2 минут. При осмотре было видно, что в квартиру пытались проникнуть. Но не получилось, значит, незадачливые воришки где-то рядом. При осмотре злоумышленники были обнаружены на чердаке и задержаны.

Раскрыл нам сотрудник ВО и маленькие воровские хитрости:

- Определяют, куда залезть, по окнам: дорогие или нет рамы, шторы, жалюзи. Дверь – тоже ориентир, если дорогая – значит, есть что брать. И, конечно же, по наводке, поэтому малознакомых людей к себе домой пускать не рекомендую. Кстати, задерживали мы и распространителей наркотиков – общественность помогла, позвонили и рассказали о том, что какие-то люди делают закладки – выехали и задержали.

Группа задержания по тревоге должна прибыть на место не позднее, чем через 7 минут. Фото: Павел АВЕРИН

«Сократили стационарные посты, приносящие основной доход в федеральный бюджет»

Возглавляет Отдел вневедомственной охраны в Рязанской области подполковник полиции Сергей Кокорев. И в беседе с ним, которая прошла на новенькой учебно-тренировочной базе Росгвардии, мы коснулись более значительных аспектов, связанных с организацией службы, которой он руководит.

- Основное сокращение в МВД прошло только за счет вневедомственной охраны, - Сергей Анатольевич не скрывает удовольствия, что теперь ВО относится к Росгвардии. – Были ликвидированы стационарные посты, мы охраняли здание Центробанка, у нас там целая рота находилась – сократили. Охраняли комплекс зданий областного правительства, областную Думу, следственный комитет, художественный музей. На этих объектах были сокращены стационарные посты, приносящие основной доход, подчеркну, в федеральный бюджет. У нас остался только один такой пост – Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. При переходе в Росгвардию, буквально в июле, штатная численность ВО была увеличена на 50 человек. Мы усилили группы задержания в городах и поселках области: в Спас-Клепиках, Туме, Касимове, Шацке, Шилове, Скопине, Рыбном, Новомичуринске, Михайлове, Сасове, Ряжске.

Согласно требованиям закона есть объекты, на которых присутствие вневедомственной охраны обязательно. Сергей Кокорев из понятных соображений не стал перечислять их все, назвал лишь Рязанский кремль.

- На этих объектах есть своя охрана, но наша «тревожная» кнопка там установлена.

Главнокомандующий Виктор Золотов вручает Сергею Кокореву сертификат на автомобили УАЗ "Патриот". Фото: пресс-служба Росгвардии

«С переходом в Росгвардию техника изменилась принципиально»

Сергей Анатольевич продемонстрировал совершенно новую технику, которая фиксирует буквально все, как говорится – мышь не проскользнет:

- С переходом в Росгвардию техника изменилась принципиально. Вневедомственная охрана оснащается самым современным оборудованием. К примеру, в этот комплекс входят видеорегистратор, радиостанция, плюс сюда заложена программа автоматического распознавания лиц. Если на экране появляется тот, кто находится в федеральном розыске, то датчик срабатывает и подается сигнал. При переходе в Росгвардию мы на 50 % обновили свой автопарк, значительно улучшили вещевое обеспечение, получили новую, качественную и удобную форму.

Сергей Кокорев рассказывает корреспонденту «Комсомолки» о новейшем комплексе, поступившем на вооружение ОВО. Фото: Мария ЖАРИКОВА, пресс-служба Росгвардии

«Людей с улицы не принимаем»

На учебно-тренировочной базе Росгвардии для сотрудников ВО оборудован специальный класс, строится стрелковая галерея, упражнения на которой будут максимально приближены к реальным задачам, выполняемым группами задержания. Подполковник полиции Сергей Кокорев рассказывал еще много интересного, в частности, упоминая банкомат, школу. Но, как говорится, не для протокола, и с каждым эпизодом его рассказа росла уверенность в том, что сотрудники ВО недаром едят свой хлеб. При этом подполковник полиции Кокорев подчеркнул:

- Сейчас отбор в ВО жесткий – мы не принимаем людей с улицы.

Согласно российскому законодательству кражи обязаны возмещаться. Сколько заплатила в последнее время рязанская ВО? Сергей Кокорев три раза стучит по столу, символически плюет через левое плечо:

- С 2016 года ни копейки…

И в заключение начальник вневедомственной охраны Рязанской области поздравил своих коллег с профессиональным праздником:

- Я хотел бы поздравить действующих сотрудников, вольнонаемный состав и ветеранов вневедомственной охраны, поблагодарить их за нелегкий труд. Успехов и здоровья вам, всех благ!

P.S. В ближайшее время мы продолжим тему Росгвардии. Мы расскажем о полевом выходе спецподразделений, вашему вниманию будет предложено интервью со снайпером, имеющим два боевых ордена.