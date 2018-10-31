Какие ипотечные предложения станут самыми выгодными этой осенью?

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-31T12:30:36+03:00

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Ежегодно в Рязани и области строятся тысячи квадратных метров жилья. И доступным для многих из нас оно становится лишь при условии оформления ипотеки. Конкурс «Лучшая ипотечная программа Рязанской области» организованный рязанским выпуском газеты «Комсомольская правда» весной этого года, продолжает свою работу.

Его главная цель – помочь людям разобраться в огромном количестве предложений на рынке и выбрать наиболее выгодные варианты. Первые итоги уже подвели, определив победителей в пяти номинациях за летний период. Однако, с началом осени условия на рынке ипотечного кредитования изменились, так что один из главных экспертов конкурса – компания «Бизнес Системы» – вновь взялся за анализ.

Самые большие изменения коснулись кредитных предложений на новостройки. Из семи банков, чьи программы уже проанализированы, процентные ставки остались без изменения лишь у двух, у остальных же они повысились и варьируются от 8,9% до 10,95%. Причем есть случаи, когда клиенту может показаться, что ставка опустилась, хотя фактически за счет повышающих коэффициентов она стала выше. Максимальная сумма кредита по-прежнему остается высокой: от 10 миллионов рублей до бесконечности, а срок погашения составляет от 25 до30 лет.

В ипотеке с государственной поддержкой особых изменений не произошло, правда, из семи участников ее предлагают лишь пять кредитных организаций. Процентная ставка здесь колеблется от 6% до 8,9%, максимальная сумма кредита составляет от 3 миллионов рублей до бесконечности, а срок погашения – от 25 до 30 лет.

Военную ипотеку из семи кредитных организаций предлагают лишь четыре. Процентная ставка в этом сегменте составляет от 9% до 10,9%. Максимальная сумма кредита – чуть больше двух миллионов рублей, срок погашения от 3 до 20 лет.

Конечно, это далеко не все предложения на рынке ипотечного кредитования Рязанской области. Так что работа по анализу и систематизации будет продолжаться до конца осени.