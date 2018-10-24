Выгодный октябрь. Инвестируйте в будущее!

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-24T14:52:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Хорошая новость от нашего партнера! В рамках специального предложения по ипотечному кредитованию Россельхозбанк предлагает уникальные условия на покупку недвижимости в жилых домах VELLCOM group.

Теперь можно приобрести несколько квартир по ипотечному кредиту от Россельхозбанка. Например, если одобрена сумма в 5 млн. рублей, то вы можете не только добавить их на приобретение семейного жилья, но и купить квартиру своему ребенку. Причем объект нужно выбирать таким образом, чтобы он был ликвидным и через 5-8 лет. С каждым годом интерес к таким покупкам только растет.

В данных экономических условиях покупка недвижимости для детей имеет ощутимый инвестиционный потенциал, мотивируя приобретать жилье «на вырост». Если ребенок еще не может переехать в купленное ему жилье, то оптимальный выбор – сдать квартиру. Деньги, вырученные от аренды, можно использовать для погашения ипотеки или платы за обучение ребенка. При наличии финансовых возможностей эксперты рекомендуют выбирать детям квартиру поближе к ВУЗам.

VELLCOM дома обладают развитой инфраструктурой: поблизости расположены учебные заведения, спортивные залы, бассейны, парковые зоны, кафе, рестораны и другие места проведения досуга. Немаловажным является мобильность и непосредственное участие в основных событиях города, а также хорошая транспортная доступность.

В настоящее время оптимальная ставка по ипотечным программам в Россельхозбанке составляет 9,3% годовых. Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок, могут воспользоваться льготным предложением по ипотеке со ставкой 6%.

Получить более подробную информацию об индивидуальных условиях приобретения недвижимости можно в офисе компании или по телефону отдела продаж: +7 (4912) 300-707.

На правах рекламы.