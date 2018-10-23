Недорогой дом в пригороде: новоселов ждут «Льговские сады»

СЕГОДНЯ 15:07 2018-10-23T15:11:24+03:00

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У жизни в городе есть свои плюсы, у жизни в деревне – свои. Чтобы объединить их и избежать минусов, существует промежуточный вариант – пригород. Буквально в 10 км от Рязани новоселам предлагается новый экономный вариант обзавестись собственным домом – купить участок земли и построить дом в Льгово, на новой улице «Льговские сады».

Насколько это экономно? Судите сами: земельный участок (в зависимости от размера, от 7,5 до 17 соток) обойдется покупателям по цене от 320 до 480 тысяч рублей. Разумеется, надо подвести и подключить пакет коммуникаций – здесь цена фиксированная, 200 тысяч рублей. И можете начинать строить дом!

Средняя площадь участка в «Льговских садах» – около 10 соток

Правда, дома самостоятельно строить умеют далеко не все. И даже навыками прораба не обладают. Для такой ситуации продуман прекрасный вариант: «Льговские сады» готовы возвести новоселу типовой дом. Он должен только выбрать проект и оплатить работы. В течение 6 месяцев здание будет сдано «под ключ».

Если кто-то не верит, можно приехать в Льгово и пообщаться с теми, чьи дома уже достраиваются. Или с теми, кто только завез стройматериалы и заложил крепкий фундамент. Они покажут, откуда подводится газ, где артезианская скважина, как от линии электропередач отводится через колодцы кабель в дома.

Дом по типовому проекту на участке новосела строители могут возвести за 6 месяцев

Кстати, а почему улица называется «Льговские сады»? Ответ дают яблоки, лежащие осенью на земле будущих земельных участков. Когда-то здесь были большие старинные яблоневые сады. И много плодовых деревьев осталось на земельных участках сегодня. Новоселы могут начать за ними ухаживать и создавать собственные садики.

Да и вообще в селе Льгово удобно и комфортно жить! Здесь всегда тихо, сюда летом или зимой не устремляются отдыхать туристы, как в Солотчу. В то же время до Рязани рукой подать – в соседнюю Дашково-Песочню ведет прекрасная ровная дорога без лишних светофоров и пробок. Мобильная связь и интернет не хуже, чем в рязанских микрорайонах. Село полностью электрифицировано и газифицировано, для молодых семей в нем есть детский сад, школа и амбулатория, для людей более солидных – отделения почты и Сбербанка. Совсем рядом – дом культуры, парикмахерская, церковь.

Для тех, кто не работает в офисе или на предприятии, в Рязань даже ездить ежедневно не обязательно.

Нет никакого сомнения, что в ближайшие год-два к 1800 жителям Льгова добавятся десятки новых.

Всего в «Льговских садах» продается около 60 участков. Уточнить их планировку можно на интернет-сайте lgovo.ru, навести справки по телефонам +7 (4912) 522-199 или +7 (920) 950-80-67.

На правах рекламы.