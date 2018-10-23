Поспешили, но не насмешили: из-за проблем Росеестра страдают тысячи рязанцев, а застройщики сидят без денег

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-23T11:51:32+03:00

Недавнее падение ипотечных ставок многих заставило решиться на кредит. Но новая проблема может порушить все их надежды и планы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Еще летом рязанский МФЦ впервые сообщил о сбоях в приеме документов по госуслугам Росеестра. С тех пор такая информация появлялась неоднократно, последний раз – 22 октября, когда рязанцам сообщили, что эти документы отделения МФЦ пока вообще принимать не будут.

Банк ждать не будет

Связано это с тем, что Росеестр на федеральном уровне переходит на новое программное обеспечение регистрации прав на недвижимость и сделок с ней. Но если изначально переход обещали выполнить за пару недель, то сейчас понятно, что счет пошел уже на месяцы. Тем временем страдает и население, и строительные компании: по информации регионального отделения ОНФ из-за технических сбоев в рязанском управлении Росреестра мертвым грузом лежат уже более 10 тысяч дел, которые не прошли регистрацию в установленные законом сроки.

К примеру, регистрацию права собственности на покупаемый объект недвижимости должны оформить за 7 рабочих дней – с того момента, как в Росеестр поступили соответствующие документы о сделке. Однако сейчас сроки нарушены многократно и люди, особенно те, что взялись за ипотеку, всерьез напуганы.

– В августе наша семья решила оформить ипотеку, чтобы купить квартиру в новостройке. Кредит мы оформили быстро, деньги для первого взноса к тому времени собрали и заключили договор со строительной компанией, – рассказала активистам ОНФ рязанка Маргарита. – В Росреестре нам пообещали, что все зарегистрируют в середине сентября, но прошло уже почти 1,5 месяца, а договор после регистрации так и не вернули. Если в ближайшее время его не отдадут, мы просто не сможем оформить ипотеку по той ставке и купить квартиру – решение банка о предоставлении ипотеки действительно только три месяца.

На что строить?

Одновременно страдают и застройщики: из-за сбоев в Росеестре они уже недополучили более 1,5 млрд. рублей от будущих новоселов, а эти деньги должны были пойти на строительство многоэтажек.

Система тем временем продолжает тормозить: если раньше специалисты Росеестра обрабатывали в среднем 20-30 дел в день, то сейчас около 5. Притом, что каждый день через портал Госуслуг только в Рязанской области на регистрацию по профилю Росеестра подается порядка 600 дел.

По информации ОНФ та же ситуация еще в 49 регионах страны – их территориальные управления Росреестра ровно также переходят на работу с новым программным обеспечением.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На официальном сайте Росеестра посетителей активно информируют об успехах в работе службы. Информации о перспективах решения острейшей проблемы – нет.