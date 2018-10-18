Упал, но выжил: стали известны подробности 6-дневных поисков пропавшего рязанца

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-18T15:59:33+03:00

Темнота волонтеров не остановила – члены отряда Liza Alert не прекращали поиски и по ночам. Фото: группа Liza Alert Рязань ВКонтакте

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В минувшую пятницу, 12 октября в Шиловском районе пропал 52-летний Александр Липин – он ушел из своего дома в селе Тырново в неизвестном направлении.

Родные тут же забили тревогу: физически мужчина здоров, но у него серьезные проблемы с памятью и ориентацией в пространстве – Александр Николаевич инвалид I группы, может заблудиться в самой, казалось бы, знакомой местности.

К поискам почти сразу подключились волонтеры поисково-спасательного отряда Liza Alert. Всем миром – вместе с родственниками и односельчанами пропавшего – шаг за шагом они прочесывали окрестности.

Спустя пару дней отряд начал призывать на помощь новых волонтеров – пришедшие на выручку рязанцы подключились к поискам. Однако найти мужчину все не удавалось.

Иногда волонтеры, использующие специально обученных собак, выходили на след, но потом он терялся. Создавалось ощущение, что Александр Николаевич где-то рядом, ходит из стороны в сторону… Только ниточка постоянно обрывалась! Драгоценное время уходило, однако руки волонтеры не опустили.

Собаки – неизменные помощники в поиске пропавших людей. Фото: группа Liza Alert Рязань ВКонтакте

– День за днем, километры за километрами... Холодные ночи, множество развилок в лесу, диагноз пропавшего – казалось бы, надежда должна угасать... Но дочь Ирина упорно верит, верим и мы. И ищем, – написала позже в соцсети ВКонтакте член отряда Liza Alert Анна.

Нашли. И все-таки – нашли. Причем прямо «под носом»: долго плутая по окрестностям, житель Тырново все же вернулся в родное село. Здесь Александр Николаевич упал в овраг, но на то, чтобы выбраться оттуда, сил у него уже не было. Волонтеры вышли на него 17 октября.

Долгожданная запись на ориентировке с фото любого пропавшего «Найден. Жив.» К счастью, она появилась и на листовке с Александром Липиным. Фото: группа Liza Alert Рязань ВКонтакте

– С Александром Николаевичем все в порядке, только переохлаждение. Сейчас им занимаются медики, – рассказали «КП-Рязань» в Liza Alert.

Волонтеры благодарят компанию Билайн за возможность запустить несколько sms-рассылок с призывами о помощи и всех, кто на них откликнулся.