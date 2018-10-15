LizaAlert просит помощи в поисках пропавшего рязанца – мужчину ищут с пятницы
Еще 12 октября 52-летний Александр Липин из села Тырново Шиловского района ушел из дома и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
О поисках отряд LizaAlert сообщил 14 числа. Поисковики опубликовали приметы Александра Николаевича и отметили, что рязанец не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.
Теперь же волонтеры просят помощи в поисках. Тем, кто готов присоединиться к отряду, напоминают, что для этой работы нужна одежда по принципу «мокрый лес». С собой стоит прихватить воду, горячий чай, перекус, сменную одежду и обувь, резиновые сапоги и фонари.
– Помните, помочь может каждый и возможно именно ваше участие в поиске предопределит его благополучное завершение! – говорится в сообщении отряда LizaAlert.
15 октября штаб добровольцев работает в селе Тырново. Контакты здесь.
Тех же, кто знает о местонахождении Александра Липина, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или в полицию – 02 и 102.