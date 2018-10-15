LizaAlert просит помощи в поисках пропавшего рязанца – мужчину ищут с пятницы

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-15T16:43:40+03:00

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Еще 12 октября 52-летний Александр Липин из села Тырново Шиловского района ушел из дома и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

О поисках отряд LizaAlert сообщил 14 числа. Поисковики опубликовали приметы Александра Николаевича и отметили, что рязанец не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Теперь же волонтеры просят помощи в поисках. Тем, кто готов присоединиться к отряду, напоминают, что для этой работы нужна одежда по принципу «мокрый лес». С собой стоит прихватить воду, горячий чай, перекус, сменную одежду и обувь, резиновые сапоги и фонари.

– Помните, помочь может каждый и возможно именно ваше участие в поиске предопределит его благополучное завершение! – говорится в сообщении отряда LizaAlert.

15 октября штаб добровольцев работает в селе Тырново. Контакты здесь.

Тех же, кто знает о местонахождении Александра Липина, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или в полицию – 02 и 102.