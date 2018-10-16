Дальше – только выше! Заливка фундамента VELLCOM дома на Ленкома завершена

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-16T14:40:07+03:00

В доме на Ленкома использован гидротехнический бетон марки W12 со специальными добавками

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На строительной площадке VELLCOM дома на Ленкома завершены фундаментные работы. Как известно, фундамент – это основа будущего дома. И в зависимости от применяемых материалов, от того, насколько качественно и технически грамотно будет выполнен фундамент, зависит будущее дома, его долговечность и безопасность жильцов.

В доме на Ленкома использован гидротехнический бетон марки W12 со специальными добавками. Одним из важных его свойств является водонепроницаемость. Даже если объект не контактирует с водой, бетон, не пропускающий воду, создаст дополнительный задел прочности всей конструкции и позволит продлить срок службы дома. Испытания бетона проводились в лабораторных условиях при помощи специальных приборов на отобранных пробах и контрольных образцах. Все испытания регламентированы строительными ГОСТами.

После закладки фундамента специалисты приступили к следующему этапу работ – возведению стен и перекрытий цокольных этажей.

В ближайшее время покупателям представиться возможность собственными глазами увидеть масштаб их будущего дома и оценить виды, открывающиеся из окна.

Кстати, не все квартиры в доме на Ленкома нашли своих будущих хозяев, так что вы еще можете успеть приобрести недвижимость класса Бизнес+.

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В ближайшее время покупателям представиться возможность собственными глазами увидеть масштаб их будущего дома и оценить виды, открывающиеся из окна

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