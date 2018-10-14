Свет в конце контракта: до 2020 года в Рязани установят 3,5 тысячи новых светильников

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-12T18:23:00+03:00

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Вот уже четыре года для рязанцев остро стоит вопрос уличного освещения. Городские власти пытаются сгладить ситуацию, а недавно заявили, что в ближайшие пару лет заменят 3500 светильников. «Комсомолка» разбиралась, как администрация намерена вернуть свет горожанам.

«Ситуацию будем исправлять»

Напомним читателям вкратце, как наш город погружался во мрак. В мае 2014 года администрация Рязани заключила 7­-летний энергосервисный контракт с ООО «ГПБ­Энергоэффект» по замене уличных фонарей. Старые добрые светильники ДРЛ и ДНАТ уступили место современным светодиодным фонарям. Ожидалось, что на ночных улицах станет не только светлее, но и город сэкономит значительную сумму на освещении. Из 18 тысяч городских светильников на светодиодные поменяли почти 16,5 тысяч штук, но горожане и власти остались недовольны качеством исполнения контракта. Расторгнуть договор даже через суд не удалось.

Независимая экспертиза «Комсомолки» совместно с рязанскими инженерами выявила ряд нарушений, признав «полосатость» освещения. По официальным данным рязанской ГИБДД, в 2016 году из­-за плохого освещения в темное время суток на рязанских дорогах произошло 35 ДТП с пострадавшими и погибшими. К делу подключилась и прокуратура, признав ущерб от действий городской администрации на сумму более 10 миллионов рублей. По результатам проверки УВД было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

На прошлогодней прямой линии рязанский губернатор затронул проблему освещения, заявив о непременном исправлении ситуации.

— Получилось плохо, это видят все горожане и власть. В прошлом администрация Рязани пыталась расторгнуть контракт с подрядчиком через суд, однако это не получилось. К сожалению, нам придется прибегать к дополнительным мерам, пока не закончится срок действия договора, — отметил Николай Любимов. — Когда закончится энергосервисный контракт, действующий в Рязани, будем предпринимать дополнительные меры в рамках комплексной программы освещения города. Ситуацию будем исправлять обязательно.

1906 светильников с оптическими линзами

Энергосервисный контракт заканчивается в мае 2021 года, и до той поры балансодержателем светильников является ООО «ГПБ­Энергоэффект». Недавно администрация вновь провела переговоры с исполнителем контракта и достигла трехстороннего соглашения, которое можно разделить на два этапа.

На первом этапе балансодержатель обязан заменить за свой счет вышедшие из строя светильники. Подрядчиком работ стало ООО «Рось­Инжиниринг», которое на минувшей неделе уже приступило к замене ламп. Сейчас фонари меняют в ЦПКиО, на улицах Октябрьской, Голенченской, Молодежной, Бирюзова, Кутузова и многих других в соответствии с определенным графиком.

Вторым этапом станет замена тусклых фонарей на более эффективные. Как отметили в пресс-­службе горадминистрации, пока дополнительное соглашения к энергосервисному контракту находится на стадии заключения. Предполагается подписать бумаги в середине октября, а к работам по замене тусклым ламп должны приступить уже в ноябре.

— В ходе последних переговоров администрации города Рязани и ООО «ГПБ­Энергоэффект» достигнуты определенные договоренности о том, что балансодержатель на свои средства осуществит замену 1906 светильников на улицах с высокой интенсивностью движения, на пешеходных переходах и аварийно опасных участках на более эффективные светодиодные светильники с оптическими линзами в соответствии с графиком. Эти мероприятия позволят увеличить освещенность на улицах города, — отметили в пресс-­службе.

Ожидается, что город получит дополнительную экономию, которую направят на дальнейшую замену светильников на более эффективные. По расчетам управления благоустройства, до 2020 года в городе поменяют 3500 светильников.

КСТАТИ

Эксперты считают, что для решения проблемы частого перегорания светодиодных светильников нужно всего лишь их дополнительно оборудовать специальным стабилизатором. Установка такого устройства не потребует дополнительных денежных средств. По мнению специалистов, светильникам со стабилизаторам не страшны даже значительные перепады напряжения в сети, и поэтому служить они могут гораздо дольше.