Номер телефона на денежной купюре, или Как прославиться на всю страну?

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-03T13:35:37+03:00

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Летом в нашу редакцию обратился рязанец, который рассказал невероят­ную историю. В мае 17­-го года его жизнь превратилась в кромешный ад. Звонки с неизвестных номеров, угрозы в его адрес, гости из похоронного бюро – все это больше напоминает сценарий американского триллера, чем будни рязанского пенсионера. Но последней каплей стала печать его личного сотового телефона на денежных купюрах.

ГЕЙПАРАД ОРГАНИЗУЕТЕ?

По словам Евгения Петрова, именно весной 2017 года на его сотовый впервые стали поступать звонки от неизвестных. Вопросы, которые они задавали, шокировали пожилого человека.

– Ну, например, спрашивали, не я ли устраиваю гей­парад и являюсь его куратором в Рязани, – рассказывает Евгений Васильевич. – Я говорю, конечно, кроме меня­то некому – мне уж 70 лет. Стал расспрашивать звонивших: кто­то говорил, что нашел купюру в 500 рублей с моим номером телефона и соответствующим объявлением, кому­то вроде бы дали в качестве сдачи. В основном звонили молодые девушки и юноши. Это были первые звонки.

Также пенсионеру стало известно, что номер его телефона размещают и под объявлениями экстремистского содержания. Именно поэтому Евгений Васильевич решил обратиться в управление ФСБ по Рязанской области. Там мужчину выслушали, приняли заявление, но в итоге сказали, что это дело полиции, куда они и перенаправили все документы. Однако сотрудники УМВД дело по данному факту возбуждать отказались.

– В полиции все заканчивается тем, что заявление спускают участковому, – говорит Евгений Васильевич. – Он, конечно, человек, обличенный определенными полномочиями, но все­таки его работа касается разрешения каких­то мелких бытовых неурядиц. А здесь, с моей точки зрения, нужны все­таки оперативно­следственные мероприятия, потому что разглашением моих личных данных дело не ограничилось – были и угрозы, и звонки моему работодателю с требованием уволить меня, и из похоронного бюро к нам домой приезжали.

ПОЛИЦИЯ НЕ РЕАГИРУЕТ

Евгений Петров 26 лет прослужил в армии, в Рязань переехал всего 5 лет назад, живет тихо, мало с кем общается. Работает он в общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти». Там на общественных началах мужчина принимает заявки, ведет мониторинг, если кто­то где­то пожалуется, помогает людям разобраться в юридических вопросах. Первая мысль – возможно все происходящее связано именно с этой его деятельностью. Однако в полиции привычно от него отмахнулись.

– Куда бы я ни обращался, делать никто ничего не хочет, просто советуют мне сменить сим­карту, – говорит Евгений Васильевич. – Но я советский майор, на сделку с совестью не пойду. И потом, где гарантия, что они не узнают мой новый телефон?

На момент обращения в нашу редакцию, по словам мужчины, активные действия против него прекратились. Однако звонки, благодаря распространению его номера телефона на денежных купюрах, продолжаются. Несколько испорченных денежных знаков попали к нему в руки. Оказалось, что объявления и номер телефона на них оформлены в виде штампа.

– Я не понимаю, кто этим занимается, – возмущается пенсионер. – Это ведь надо сделать несколько штампов, причем периодически они их меняют. Так, сначала на сотенной купюре под моим телефоном было написано «Такси­Рязань» и предложение довезти девушку бесплатно за услуги интимного характера, а теперь там и имя мое появилось. Звонят со всей России, а нашей полиции до этого и дела нет.

Редакция рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» составила официальный запрос, который еще 4 июля мы направили в пресс­службу регионального УМВД. Главным образом, нас интересовало, является ли разглашение персональных данных таким способом незаконным, по какой статье можно квалифицировать подобные действия, и какая работа была проведена правоохранительными органами в связи с обращениями к ним потерпевшего. Однако по непонятным причинам ни ответа, ни отказа на наш запрос мы до сих пор не получили.

Фамилия героя изменена.

СПРАВКА «КП»

Не получив помощи от правоохранительных органов, мы обратились к букве закона и выяснили, что в соответствии со статьей 3 федерального закона «О персональных данных», номер телефона относится к персональным данным. Следовательно, использование номеров телефонов даже в случае отсутствия дополнительных сведений об их владельцах также требует согласия. А незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица уголовно наказуемо – статьей 137 Уголовного кодекса предусматриваются различные варианты наказаний вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.