Высшее образование, не выходя из дома

СЕГОДНЯ 12:57 2018-09-12T13:13:55+03:00

Изменить размер текста: A A

С каждым годом у абитуриентов любых возрастов появляется все больше возможностей получения высшего образования. Обучение в вузах становится все более доступным ­ как для бывших школьников, так и для граждан, желающих получить вторую специальность или расширить свои профессиональные знания.

Свою роль в этом процессе играют современные технологии, которые позволяют студентам учиться дистанционно, без отрыва от работы, практически не выходя из дома. Главное ­ не запутаться в обилии существующих на рынке предложений и выбрать надежный и проверенный вуз для получения высшего образования. Помочь в этом деле может центр дистанционного образования «Лекторика», который оказывает абитуриентам бесплатные консультации по всем вопросам поступления и дистанционного обучения в вузах России. О том, как строится такой образовательный процесс и какие возможности он открывает перед студентами, нам рассказал руководитель «Лекторики» Павел Асеев.

- Павел Сергеевич, какие услуги предоставляет ваш центр?

­ Сразу скажу, что «Лекторика» не является учебным заведением, мы представляем только консультации по набору и дальнейшему обучению студентов. Желающие поступить в вуз обращаются к нам, получают подробную бесплатную консультацию, и вместе мы выбираем наиболее подходящее учебное заведение и специальность. Сейчас у нас есть возможность предоставить выбор из нескольких московских вузов, имеющих государственную аккредитацию. После окончания обучения выпускники получают диплом государственного образца московского вуза заочной формы обучения. Дистанционная форма ­ это технология обучения, она в дипломе не указывается. Также мы бесплатно сопровождаем студента в процессе всего периода обучения, начиная от поступления и заканчивая получением диплома.

- Что представляет собой дистанционное образование?

­ Дистанционка ­ это фактически заочная форма обучения, но студенту необязательно присутствовать на установочных лекциях или приезжать на экзаменационную сессию ­ все учебные процессы происходят в личном кабинете, который вуз открывает студенту после зачисления. Здесь выложены образовательные программы, технические задания, учебники, промежуточные контрольные задания, итоговые тесты. В течение всего семестра к этому контенту есть доступ, и студент может спокойно изучать весь материал, не выходя из дома. Для обучения нужен только компьютер и доступ в интернет. Студенты, которые пользуются услугами «Лекторики», в любой момент могут обратиться к своим личным менеджерам (как в Рязани, так и в региональных представительствах в Касимове, Михайлове и Шилово) и получить оперативную консультацию, решить любой спорный вопрос, а также обмениваться документами с вузом, не покидая свой город. Добавлю, что поступить в вуз на дистанционную форму обучения можно в любое время круглый год.

- Сколько стоят услуги центра «Лекторика»?

­ Все наши услуги для клиентов совершенно бесплатны. Студент платит только за обучение вузу, в который он поступил. Так же с помощью нашего центра можно получить региональные цены на обучение, которые ниже московских и находятся на уровне стоимости обучения в рязанских вузах. Помимо этого, у нас существует система скидок для отдельных категорий граждан ­ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и молодых мам с детьми.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Артем Конуркин, студент:

­ Я обучаюсь в колледже при поддержке центра дистанционного обучения «Лекторика». Все документы для поступления я сдал в Шилово, позже со мной связались и сообщили, что я зачислен. Учусь уже год, сдаю сессию через личный кабинет в удобное для себя время, сам строю свой график обучения.

Вячеслав Соловьев, сотрудник ЦАН, выпускник:

­ От обучения в вузе через центр «Лекторика» остались только положительные впечатления. Хочу отметить оперативность донесения любой информации до меня как студента, скорость решения любых вопросов. Дистанционное обучение ­ это очень удобно, т.к. экономит много времени и позволяет получать профессию без отрыва от основной работы.

КСТАТИ

Центр «Лекторика» ­ это возможность:

• поступления по 80 образовательным программам

• получения высшего образования за 2,5 года

• поступления в колледж, бакалавриат, магистратуру

• участия в программе непрерывного образования.

Сайт центра: www.lektorika.ru

Группа ВКонтакте: lektorika

Телефон: 8 (920) 969­-37-­38 и 97-­60-­47.

На правах рекламы.