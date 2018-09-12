Высшее образование, не выходя из дома
С каждым годом у абитуриентов любых возрастов появляется все больше возможностей получения высшего образования. Обучение в вузах становится все более доступным как для бывших школьников, так и для граждан, желающих получить вторую специальность или расширить свои профессиональные знания.
Свою роль в этом процессе играют современные технологии, которые позволяют студентам учиться дистанционно, без отрыва от работы, практически не выходя из дома. Главное не запутаться в обилии существующих на рынке предложений и выбрать надежный и проверенный вуз для получения высшего образования. Помочь в этом деле может центр дистанционного образования «Лекторика», который оказывает абитуриентам бесплатные консультации по всем вопросам поступления и дистанционного обучения в вузах России. О том, как строится такой образовательный процесс и какие возможности он открывает перед студентами, нам рассказал руководитель «Лекторики» Павел Асеев.
- Павел Сергеевич, какие услуги предоставляет ваш центр?
Сразу скажу, что «Лекторика» не является учебным заведением, мы представляем только консультации по набору и дальнейшему обучению студентов. Желающие поступить в вуз обращаются к нам, получают подробную бесплатную консультацию, и вместе мы выбираем наиболее подходящее учебное заведение и специальность. Сейчас у нас есть возможность предоставить выбор из нескольких московских вузов, имеющих государственную аккредитацию. После окончания обучения выпускники получают диплом государственного образца московского вуза заочной формы обучения. Дистанционная форма это технология обучения, она в дипломе не указывается. Также мы бесплатно сопровождаем студента в процессе всего периода обучения, начиная от поступления и заканчивая получением диплома.
- Что представляет собой дистанционное образование?
Дистанционка это фактически заочная форма обучения, но студенту необязательно присутствовать на установочных лекциях или приезжать на экзаменационную сессию все учебные процессы происходят в личном кабинете, который вуз открывает студенту после зачисления. Здесь выложены образовательные программы, технические задания, учебники, промежуточные контрольные задания, итоговые тесты. В течение всего семестра к этому контенту есть доступ, и студент может спокойно изучать весь материал, не выходя из дома. Для обучения нужен только компьютер и доступ в интернет. Студенты, которые пользуются услугами «Лекторики», в любой момент могут обратиться к своим личным менеджерам (как в Рязани, так и в региональных представительствах в Касимове, Михайлове и Шилово) и получить оперативную консультацию, решить любой спорный вопрос, а также обмениваться документами с вузом, не покидая свой город. Добавлю, что поступить в вуз на дистанционную форму обучения можно в любое время круглый год.
- Сколько стоят услуги центра «Лекторика»?
Все наши услуги для клиентов совершенно бесплатны. Студент платит только за обучение вузу, в который он поступил. Так же с помощью нашего центра можно получить региональные цены на обучение, которые ниже московских и находятся на уровне стоимости обучения в рязанских вузах. Помимо этого, у нас существует система скидок для отдельных категорий граждан для лиц с ограниченными возможностями здоровья и молодых мам с детьми.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Артем Конуркин, студент:
Я обучаюсь в колледже при поддержке центра дистанционного обучения «Лекторика». Все документы для поступления я сдал в Шилово, позже со мной связались и сообщили, что я зачислен. Учусь уже год, сдаю сессию через личный кабинет в удобное для себя время, сам строю свой график обучения.
Вячеслав Соловьев, сотрудник ЦАН, выпускник:
От обучения в вузе через центр «Лекторика» остались только положительные впечатления. Хочу отметить оперативность донесения любой информации до меня как студента, скорость решения любых вопросов. Дистанционное обучение это очень удобно, т.к. экономит много времени и позволяет получать профессию без отрыва от основной работы.
КСТАТИ
Центр «Лекторика» это возможность:
• поступления по 80 образовательным программам
• получения высшего образования за 2,5 года
• поступления в колледж, бакалавриат, магистратуру
• участия в программе непрерывного образования.
Сайт центра: www.lektorika.ru
Группа ВКонтакте: lektorika
Телефон: 8 (920) 969-37-38 и 97-60-47.
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