Почему в рязанских многоэтажках капремонт придется делать заново?

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-12T13:13:55+03:00

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Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Рязанской области стартовала четыре года назад. С 1 сентября 2014 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны платить ежемесячные взносы на капитальный ремонт общедомового имущества. Вначале они составляли шесть рублей на один квадратный метр, а с января 2018 года плата возросла до восьми рублей за квадрат.

Первые дома по региональной программе капремонта обновили летом 2015 года. Но уже спустя пару лет стали всплывать недоделки, а порой и откровенный брак, допущенный со стороны работавших на этих объектах подрядных организаций.

ВИНОВАТЫ «ТРЕТЬИ ЛИЦА»

В доме №1а по улице Халтурина фасад полностью отремонтировали в 2015 году. А спустя три года жители столкнулись с «халтурой» подрядчика в прямом смысле лицом к лицу: краска на цоколе отслоилась, отошла мастика на швах стеновых панелей. К счастью, все недочеты были выявлены в период гарантийного срока. Подрядчику ООО «Промышленные коммуникации» не повезло: руководство фонда капитального ремонта зорко следит за состоянием объектов, которые были отремонтированы в рамках региональной программы с 2015 года. Так вышло и с домом на улице Халтурина.

Спустя три года после ремонта фасад дома на улице Халтурина придется делать заново.Фото: Константин МОГИЛИН

- Во время проверки качества работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах выявлены существенные дефекты, возникшие в процессе эксплуатации фасада этого дома, – рассказала корреспонденту «Комсомолки» директор по организации проведения капитального ремонта регионального фонда капитального ремонта Виктория Сорокина. - Уже 6 июля состоялось комиссионное обследование объекта, после чего был составлен рекламационный акт. Директор подрядной организации Александр Бабошкин его подписал, однако от исполнения гарантийных обязательств уклоняется. По его мнению, выявленные дефекты не являются гарантийным случаем.

В своих ответах на требования фонда устранить недостатки он утверждает, что цоколь начал сыпаться, потому что на него попадает влага. Руководитель организации считает, –причина в неправильно установленном водостоке. А межпанельные швы отслоились из-за «механического воздействия третьих лиц». Вот такие чудеса творятся с домами, на которых работал этот подрядчик.

ДОБРОВОЛЬНО ИСПРАВЛЯТЬ НЕ ТОРОПЯТСЯ

Похожая ситуация произошла и на Первомайском проспекте, где с фасада дома №29/2, капитально отремонтированного в 2016 году, начала осыпаться штукатурка. Так, 5 сентября куски облицовки со здания упали прямо на тротуар, чудом никого не поранив.

5 сентября куски штукатурки упали с дома на Первомайском проспекте прямо на тротуар, чудом никого не поранив.

Главныйспециалист по связям со СМИ Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Анастасия Батищева рассказала корреспонденту «Комсомолки», что ремонтом фасада этого дома занималась столичная фирма – ООО «Факел»:

- Мы направили претензию подрядчику, но похоже, что в досудебном порядке исправлять свой брак они не желают. «Факел» не выполнил гарантийные обязательства в установленные рекламационным актом сроки и дефекты не устранил, а на проверку исполнения замечаний представитель подрядчика просто не явился. Между тем комиссия зафиксировала отслоение штукатурного слоя в нескольких местах, трещины на цоколе и цветовые различия фасада. В настоящее время фонд готовит исковое заявление в Арбитражный суд с целью понуждения подрядчика провести работы по гарантии.

По словам представителя фонда, «Факел» заработал плохую репутацию еще пару лет назад. В том же 2016 году москвичи выполняли ремонтно-реставрационные работы в трех домах на улице Радищева, имеющих статус объектов культурного наследия. Тогда подрядчик нарушил сроки выполнения работ, а юристы фонда были вынуждены обратиться в суд с иском о взыскании свыше 820 тысяч рублей.

Проблемы двух домов являются хоть и яркими, но далеко не единственными примерами плохой работы подрядчиков в рамках программы капремонта. По данным, предоставленным в фонде, из примерно сотни претензий, выставленных рабочим, только лишь в нескольких случаях подрядчики признали их обоснованность и согласились в досудебном порядке устранить свои недоделки. Остальные же заняли позицию, схожую с той, что и представители «Факела», а также «Промышленных коммуникаций» – виноваты кто угодно, но только не они.

БУДЬ В КУРСЕ!

В перечень работ по капитальному ремонту жилых домов входят:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Как ускорить сроки капремонта, если вашему дому он крайне необходим?

Региональная программа капитального ремонта ежегодно актуализируется. В перечень домов, в которых на ближайшие 30 лет запланирован капитальный ремонт, вносят новостройки, а дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, из списка наоборот исключают.

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса РФ, собственники в любое время могут ускорить установленные регио-нальной программой, в том числе по отдельным видам работ, сроки капитального ремонта. С данным предложением следует обращаться в органы местного самоуправления. Для этого жильцам потребуется документально подтвердить, что техническое состояние общего имущества в их доме не обеспечивает безопасность проживания в нем.

Если ваш дом подходит под указанные параметры, тогда органы местного самоуправления передают эти сведения в фонд капремонта для подготовки и актуализации региональной программы.